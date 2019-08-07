«Не рассказывай родителям»: как в США насилуют бойскаутов

В уголовном суде Нью-Йорка зарегистрировали иск против организации «Бойскауты Америки». В нем адвокаты движения «Издевательства в скаутинге» заявили, что сотрудники организации на протяжение десятилетий совершали действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков. Об этом накануне, 6 августа, сообщил журнал Time.

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По данным издания, о преступлениях в отношении бойскаутов стало известно еще в 2010 году. Тогда суд города Портленда штата Орегон обязал «Бойскаутов Америки» обнародовать список скаут-мастеров, на которых поступали жалобы на насилие. Они вносились туда с 1944 года. После публикации списка жертвы, которые к тому моменту уже имели собственными семьи, обратились к юристам — они хотели наказать скаутов, несмотря на то что с момента преступления прошло несколько десятков лет.

Так было создано движение «Издевательства в скаутинге», к которому присоединились более 800 человек. Его юрист Джефф Андерсон заявил, что с 1944 по 2016 год в рядах скаутского движения было выявлено более 7,5 тыс. предполагаемых педофилов. При этом жертвами их домогательств стали более 12 тыс. детей.

По словам адвоката, многие пострадавшие, которые ранее не могли подать иск против злоумышленников, теперь имеют возможность сделать это — благодаря тому, что в штате Нью-Йорк увеличился срок исковой давности в отношении заявлений о сексуальном насилии. Соответствующий закон был подписан в 2018 году. Как отметил Андерсон, большинство жертв родились в Техасе, где базируются «Бойскауты Америки», а также в таких штатах, как Нью-Йорк, Флорида и Северная Каролина.

Официально обвинения в сексуальном насилии были предъявлены 130 скаут-мастерам из нью-йорского отделения и 50 из того, что базировался в Нью-Джерси.

В июне 2018 года 70-летний Эдвард Питсон, который столкнулся с насилием, рассказал свою историю. Ему было 12 лет, когда мастер скаутинга, который научил его разжигать костер и ориентироваться по компасу, решил обучить юношу и основам секса. Он пригласил мальчика к себе домой и попросил лечь на кровать. Мужчина убедил Эдварда, что бояться ему нечего, так как он уже видел других бойскаутов обнаженными.

«Это нормальный способ узнать о сексе, — говорил скаут-мастер, вспоминает Питтсон. — Он сказал: «Не рассказывай своим родителям об этом. Они подумают, что ты недостаточно взрослый. Они просто не поймут».

После этого мужчина рассказал ему «грязную историю», а затем стянул с ребенка штаны и начал мастурбировать ему. Спустя несколько минут мальчик вышел из комнаты: «Я хотел уйти домой, но вскоре он позвал меня, называя ребенком. Он пытался заставить меня чувствовать себя виноватым», — вспоминает Питсон.

Будучи ребенком, он и ранее замечал странности в поведении скаутмастера. Так, в 1961 году отряд сидел у костра в лесу, когда его глава предложил группе 12-летних мальчиков встать и стащить друг с друга штаны, а заодно и его штаны. Мужчина называл это «вечеринкой в трусах». По словам Эдварда, происходили они довольно часто.

Еще одна жертва — 60-летний Кендалл Кимбер — также поделился своей историей. В 13 лет он вступил в элитную скаутинговую группу «Орден Стрелы», которая располагалась в северной Калифорнии, где вырос мальчик. Однажды скаутмастер предложил ему помощь с проектом. Когда Кимбер зашел в дом мужчины, тот вручил ему эротический журнал и предложил заняться оральным сексом.

«Я был очень маленького роста для своего возраста и был напуган. После случившегося я ушел из его дома, чувствуя себя обманутым. Я был сломлен», — делился Кимбер с изданием The Washington Post в феврале 2019 года.

Он отметил, что именно этот мужчина надругался над двумя его братьями. Они скрывали произошедшее от родителей, однако оно серьезно повлияло на их психику. Оба брата Кимбера начали употреблять наркотики — один из них скончался в юном возрасте. «Каково мне? Я не знаю, как это описать. Хотя не курю и не употребляю наркотики, эмоционально я иссяк», — пояснял собеседник издания.

По данным аналитического центра «Дети Америки», 52 года — средний возраст, в котором жертвы сексуального насилия решаются рассказать о произошедшем с ними в детстве. «Есть много людей, которые стыдятся, смущаются и даже не хотят говорить. Взрослые мужчины, которые все же решились, начинают плакать во время рассказа», — сообщила WP директор центра.

Исследование «Детей Америки» показало, что люди, пережившие сексуальное насилие в юном возрасте, подвергаются повышенному риску психологических и физических заболеваний — у них быстрее развивается депрессия, наркомания, диабет, а также высока вероятность сердечного приступа и инсульта.

Это подтверждают и юристы, которые занимались ведением исков против скаут-мастеров. По их словам, многие их клиенты обратились к алкоголю и наркотикам или даже стали совершать преступления, чтобы хоть как-то забыть о прошлом. «Это бомба замедленного действия в вашей душе. Она просто разрушает человека изнутри», — рассказала глава аналитического центра.

По данным Washington Post, на данный момент лишь 17 руководителей скаут-отрядов были осуждены по делам о сексуальном насилии. Многих из них приговорили к тюрьме за преступления, которые были совершены в 1970-1980 годах.