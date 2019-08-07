Насилие в семье: как родители-пьяницы убивают детей

Каждый год около 300 тыс. детей изымают из семей — чаще всего из-за поведения родителей, злоупотребляющих спиртным, заявляла член Совета Федерации Елена Мизулина.

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«Чаще всего это действительно лица, которые злоупотребляют алкогольными напитками либо принимают наркотики, то есть ведут асоциальный образ жизни. Бывают случаи, когда родители-алкоголики не кормят маленьких детей и ребенок просто может умереть с голоду», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» член Совета при Софведе Евгений Корчаго.

При этом за 2018 год только 75,7 тыс. алкозависимых россиян встали на учет в наркологический диспансер, свидетельствуют данные Минздрава. При постановке на учет в наркодиспансер россиянам запрещается иметь водительское удостоверение, брать ребенка из детдома и оформлять вид на жительство. Им также закрывают доступ к некоторым профессиям.

Из-за того, что алкозависимые родители не заявляют о своей проблеме, они продолжают безнаказанно истязать собственных детей — иногда это приводит к смертельному исходу. Так, 5 августа 2019 года суд признал 44-летнего жителя Санкт-Петербурга виновным в убийстве 11-летнего сына. По данным регионального Следственного комитета, мужчина в октябре 2018 года, находясь состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес сыну не менее 14 ударов топором — от полученных ран мальчик скончался на месте.

На допросе злоумышленник признался, что, выпив спиртного, внезапно почувствовал неприязнь к своему сыну и желание убить его. Петербуржца приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Но на подобную жестокость способны не только пьяные отцы. В начале июня Следком сообщил о жестоком убийстве двухлетней девочки ее 28-летней матерью. Трагедия произошла 9 мая в Омске. В этот день мать распивала спиртные напитки со своим сожителем, а дочь сидела рядом и ела булочку. Она случайно рассыпала крошки по полу — это разозлило женщину и в ярости она стала запихивать хлеб в рот ребенка. Еда перекрыла дыхательные пути девочки, из-за чего та скончалась. Изначально подозреваемая отрицала свою причастность к убийству, обвиняя в этом собутыльника.

«На полу возле кровати батон весь раскрошила. Он начал хлеб ей запихивать, пихал-пихал, она подавилась. Она руками стала махать, потом у нее руки повисли. Я это когда увидела, выхватила ее и стала хлеб этот вытаскивать», — заявила предполагаемая злоумышленница на допросе.

Сам сожитель не смог ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, так как умер от алкогольной интоксикации 19 мая. Под тяжестью улик вскоре женщина все-таки признала вину.

Между тем, по данным майского опроса ВЦИОМ, количество россиян, употребляющих спиртное, стремительно растет.

«Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году — уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан», — сообщили в организации.

Не уменьшается и число детей, страдающих от истязаний в семье. По данным Следственного комитета России, в 2018 году правоохранительные органы возбудили более 20,6 тыс. уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних — в 564 случаях дети были признаны потерпевшими от домашнего насилия, пишет проект «Правовая инициатива».

При таком раскладе россиян лишают родительских прав и привлекают к уголовной ответственности, но это не всегда останавливает алкозависимых отцов и матерей. Доказательством служит история, произошедшая в селе Ударники Новосибирской области. Там 32-летнего местного жителя судят за убийство 11-месячного ребенка своей сожительницы.

По данным региональной прокуратуры, 26 апреля 2019 года пьяный мужчина находился в жилом доме, где в кроватке спал младенец. В определенный момент он раскапризничался и заплакал, что привело мужчину в ярость. Не сдержав злость, он несколько раз ударил грудничка руками и ногами по телу и голове. Мать ребенка в этом время распивала спиртные напитки в гостях у соседей. Позже стало известно, что всего она родила шесть детей — в отношении двух из них суд лишил ее родительских прав. Оставшихся троих органы опеки и попечительства забрали после убийства младенца.

«У нее первых детей забрали за то, что она первую девочку чуть не утопила там, тоже пьяная была. И потом она вышла замуж, спокойно родила еще троих детей, ей дали материнский капитал — и снова ничего хорошего. Хотя она сама тоже из детского дома, мать ее когда-то также была лишена родительских прав»,

— сообщили в сельсовете местному порталу NGS.ru.

Также местные жители рассказали, что погибший ребенок появился на свет в 2018 году в отсутствие родного отца — он на тот момент сидел в тюрьме. «В очередной гулянке пырнул соседа ножом», — пояснили в сельсовете. Там отметили, что семья, в которой случилась трагедия, числилась как неблагополучная. Соцслужбы угрожали пьющей женщине тем, что заберут оставшихся детей, если она не образумится, но угрозы не повлияли на сибирячку.

В бедных семьях живут более четверти несовершеннолетних россиян (26%). Об этом свидетельствуют данные Росстата от 7 августа 2019 года. В Союзе приемных родителей подчеркивают, что за семьями с алкозависимыми родителями ведется отдельное наблюдение только при условии, что взрослые, злоупотребляющие спиртным, стоят на учете в наркодиспансере.

«Изначально семьям, которые числятся как неблагополучные, помогают, но это бывает безуспешно, чаще всего. А приемные родители, которые стоят на учете в наркодиспансере, естественно, находятся в группе риска. В случае заболевания к ним подключают все службы, какие только возможно, и семья находится на сопровождении», — пояснила «Газете.Ru» председатель организации Наталья Городиская.