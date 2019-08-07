«Поставили на конвейер»: как младенцы страдают от ошибок врачей

В родильном доме Москвы новорожденному ребенку занесли инфекцию, от которой у него развился менингит, рассказали журналистам родители пострадавшего мальчика, который уже три месяца находится в коме.

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Как пояснили молодые родители Кирилл и Ирина, 21 апреля в роддоме при городской клинической больнице (ГКБ) №50 им. С. И. Спасокукоцкого у них родился сын.

«На 19-й день после выписки из родильного дома, мы проснулись от того, что наш ребенок стонет», — рассказал отец малыша телеграм-каналу Mash. После результатов анализов стало ясно, что у ребенка развился менингит — воспаление оболочек головного мозга. Он впал в кому и до сих пор не пришел в себя. Родители навещают сына каждый день. Они уверены, что малыш подхватил инфекцию при родах по вине врачей.

«Я считаю, что врачи недосмотрели у меня возбудителя менингита. Когда я поступила в роддом, со мной не обговорили ни план обследования, ни план ведения родов. Меня как будто поставили на конвейер: родила — иди в палату», — сказала Ирина.

По словам родителей, которые ссылаются на результаты медицинских исследований, возбудителем менингита у малыша стал стрептококк агалактия. Инфекции, которые вызывает эта бактерия наиболее опасны для новорожденных. Передача от матери к ребенку может произойти незадолго до родов или во время рождения.

Инфекция находилась в родовых путях, врачи не просанировали их перед родами, утверждает Ирина.

В роддоме «Газете.Ru» заявили, что по закону не имеют право давать журналистам никакие комментарии по поводу работы медучреждения.

«Все вопросы необходимо направить в Департамент здравоохранения Москвы», — сказал представитель роддома.

На момент публикации материала ведомство не предоставило подробный комментарий о том, какие обследования проходила мать пострадавшего ребенка в роддоме. В департаменте заявили, что младенца из учреждения выписали полностью здоровым.

Источник «Газеты.Ru» в следственном управлении СК РФ по Москве сообщил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас в рамках дела проводятся медицинские экспертизы, чтобы проверить все обстоятельства, о которых рассказали родители ребенка. До получения результатов этих исследований ведомство не будет давать официальных комментариев, пояснил собеседник.

Родильный дом при ГКБ №50, известный как бывший роддом №27, открылся после семилетнего капитального ремонта в марте прошлого года. Роддом входит в рейтинг лучших родильных домов Москвы.

«Коллектив родильного дома ориентирован на «мягкое», естественное ведение родов. Все медицинские вмешательства производятся только по показаниям и с согласия пациентки», — подчеркивается на сайте учреждения.

На форумах, посвященных московским больницам, у этого роддома высокие рейтинги и множество положительных отзывов — причем как от мам, рожавших бесплатно, так и от пациенток, которые заплатили за дополнительные услуги.

Тем не менее как минимум еще одна женщина пожаловалась на ошибки врачей, которые, по ее словам, привели к страшным последствиям для здоровья ее дочери.

Посетительница форума по имени Татьяна написала, что рожала второго ребенка в роддоме при ГКБ №50 в ноябре прошлого года.

Поскольку врачи во время родов неправильно рассчитали дозу эпидуральной анестезии, схватки прекратились и ребенок начал задыхаться, рассказала пациентка. При рождении девочка не дышала, а затем впала в кому.

«При этом лечили ее гентамицином, который вызывает осложнения даже у взрослых. При моей просьбе убрать токсичный препарат сказали, что это по протоколу. Никто даже не затруднился подобрать нормальное лечение и антибиотики. Ребенку не сделали гипотермию, которая в разы снижает последствия. А просто бросили умирать!» — написала Татьяна. Она уверена, что если бы во время родов врачи сделали ей кесарево сечение, а не настаивали на естественных родах, ребенок родился бы здоровым. У девочки диагностировали ДЦП и эпилепсию.

«К тому же выяснилось, что заведующая 27 роддома гордится низким процентом «кесарева» в ее роддоме, а цена этому — жизнь моего ребенка», — заключила Татьяна.

Весной прошлого года в Челябинской области возбудили два уголовных дела из-за гибели новорожденных в роддом №1 в Магнитогорске. Согласно предварительным данным, два малыша скончались от инфекции, которую им занесли в медучреждении. Еще двух младенцев госпитализировали в детскую больницу с той же инфекцией.

Мама погибшего мальчика рассказал местному изданию «Верстов.Инфо», что после рождения персонал не уделил ее сыну и ей самой должного внимания.

«Утром пришла детский врач и сказала мыть пупок мылом и вытирать внутри него пеленкой самостоятельно, так как сейчас по правилам они этим не занимаются. Пупок так и не начал засыхать. На мои вопросы, почему там слизь, отвечали: «Лучше мойте, иначе из пупка инфекция пойдет на все внутренние органы», — сказала девушка.

После выписки ребенок перестал набирать вес, затем его состояние резко ухудшилось. Мальчика доставили в реанимацию детской больницы, где он скончался через два дня.

«Позже патологоанатом вынес заключение о смерти с диагнозом «сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой». Он сказал, что это было занесено в роддоме. Это точно не внутриутробная инфекция, так как все мои анализы были в норме»,— сказала мать погибшего.

По словам девушки, ее сын стал не первой жертвой халатности врачей роддома.

«В том году умер ребенок с таким же диагнозом. После нас умерла девочка с таким же диагнозом», — сказала она.

Родильный дом закрыли на «чистку». Росздравнадзор начал собственную проверку. По состоянию на конец прошлого года медучреждение вновь стало принимать рожениц.

Летом 2017 года в ростовском в перинатальном центре погибли тройняшки. По версии следствия, 17 июля в медучреждение поступила 32 летняя жительница Таганрога Виктория Самойленко. В тот же день ей сделали кесарево сечение, мальчиков поместили в отделение патологии новорожденных. Все младенцы появились на свет раньше срока, с недобором веса: каждый малыш весил около 1,5 кг. Врачи уверяли родителей, что беспокоиться не о чем.

Мать погибших рассказала, что спустя несколько дней у младенцев начались осложнения. Врачи не могли определить, от чего именно начались проблемы со здоровьем.

«Врач сказала, что у них энтероколит — это воспаление кишечника. И добавила, что у недоношенных детей такое может быть, потому что это одно из заболеваний, которое часто встречается. Нас начали лечить от этого. Потом я заметила, что у Димы (третий родился) за ушком какие-то ранки, как язвочки. Я обратилась к врачам, а они сказали, что это обычная опрелость, потом другой врач сказала, что это очень плохо и посоветовали купить мазь с цинком, чтобы подсушить ранки. Я на такси помчалась в аптеку, купила мазь сразу, чтобы начинать лечить. С этого дня ребенку стало хуже», — рассказала Самойленко журналистам.

За несколько дней до их гибели, врачи сделали вывод, что у всех детей внутриутробная инфекция. Один ребенок умер 23 августа, спустя несколько дней скончались еще двое.

Женщина утверждает, что все анализы в течение беременности были в порядке: «Если бы были какие-то заболевания, меня бы предупредили во время беременности».

По факту гибели детей следователи начали проводить проверку в перинатальном центре.

Летом 2018 года Самойленко приехала в Москву и на приеме граждан лично попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проконтролировать расследование гибели ее детей и привлечь виновных к ответственности как можно скорее. Женщина заявила, что ее трагедия далеко не первая в ростовском перинатальном центре.

В России в 2018 году на четверть выросло количество уголовных дел, которые возбудили по факту преступлений, связанных с врачебными ошибками. По данным Следственного комитета, в прошлом году их было заведено более 2,2 тыс.

В Главном управлении криминалистики СК РФ изучили материалы 143 уголовных дел, которые находились в производстве в 2016—2017 годах. Выяснилось, что большинство преступлений, связанных с врачебными ошибками, совершили врачи-хирурги (27%) и акушеры-гинекологи (17%).

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что ужесточение уголовного наказания за ошибки врачей приведет лишь к тому, что из медицины уйдут даже опытные профессионалы. Врачебную деятельность необходимо контролировать в рамках административного кодекса — за исключением грубых преступлений, повлекших за собой тяжелые последствия — уверен Саверский. Он также заявил, что эффективным регулятором медицинской деятельности могло бы стать такое наказание, как пожизненное лишение врачебной лицензии за разного рода нарушения. Именно это наказание зачастую сможет удовлетворить пациентов, пострадавших от недобросовестных медиков, пояснил эксперт.