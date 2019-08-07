Ливни и грозы: синоптики предупредили о коллапсе в Москве

8 и 9 августа москвичей ожидает опасный погодный коллапс. По прогнозу синоптиков, в столицу придут сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По словам синоптика, дожди начнутся уже во второй половине четверга. «Завтра к нам подойдет атлантический циклон, он довольно мощный, и мы с ним

ожидаем ухудшения погоды со значительным увеличением осадков, возможны грозы и усиление ветра, порывы могут достигать 15-20 м/с, то есть такой, можно сказать, мини-коллапс для города», — рассказала Позднякова.

Представитель метеобюро также подчеркнула, что дождь в совокупности с грозой и ветром может представлять для города опасность. В связи с этим не исключено, что МЧС объявит штормовое предупреждение.

Кроме того, за сутки 8 и 9 августа в Москве может выпасть около 50% месячной нормы осадков. «С вечера четверга до вечера пятницы на город может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров», — отметила метеоролог.

Из-за грозы, дождя и ветра предупреждение о высоком уровне погодной опасности действует в столице и в среду, 7 августа. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также предупредили жителей и гостей столицы о надвигающейся к концу рабочей недели плохой погоде. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, особенно неблагоприятными будут вторая половина четверга и первая половина пятницы.

«Через Москву будет проходить серия фронтальных разделов. В ночь на пятницу и в первой половине дня будет сильный дождь и усиление ветра до 20 и более метров в секунду», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд также объяснил, что такую ветреную погоду определит уходящий циклон — он же вскоре придет и во многие другие регионы страны. Так, усиление скорости ветра до 18-20 м/с ожидается в Приморском крае и Якутии, в Хакасии и Татарстане, а также в Томской, Новосибирской, Иркутской и Тверской областях.

Однако совсем отчаиваться не стоит. Как отметил синоптик, уже со среды, 7 августа, в столице наконец начнет теплеть: температура воздуха прогреется до +22℃. Далее 8 августа столбики термометров поднимутся уже до +25℃.

На выходных, 10 и 11 августа, температура ожидается в рамках +18..+21℃, добавил Вильфанд.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ранее объяснила, что погодные аномалии, настигшие столицу летом 2019 года, связаны с затоком холодного воздуха с северо-востока и большим количеством облаков.

«Воздух не может прогреться. Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над Европейской Россией», — рассказала она RT.

Как отмечают синоптики, этим летом Москва попала в число тех регионов, которым просто не повезло с циклоном в связи с глобальным потеплением. По словам Романа Вильфанда, в отличие от европейской части, в Северном полушарии преобладает очень теплая погода.

«При глобальном потеплении увеличивается меридианальность процессов — воздушные массы перемещаются не в широтном направлении, а в долготном — и, как следствие, в одних регионах очень жарко, так как воздух поступает с юга, а в других — холодно, так как воздух поступает с севера», — сообщил он порталу «Свободная пресса».