Планировал теракт: ФСБ ликвидировала боевика в Ингушетии

ФСБ России по Ингушетии ввела режим контртеррористической операции (КТО) на территории села Вознесенское. Об этом рассказали в оперативном штабе республики.

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«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 04:30 мск в среду контртеррористической операции на территории селения Вознесенского Малгобекского района», — говорится в сообщении.

Позже от источника РИА «Новости» в силовых структурах региона стало известно о том, что между силовиками и боевиками произошла перестрелка.

«По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь», — сказал собеседник агентства.

В ходе вооруженного столкновения был ликвидирован мужчина 1981 года рождения. По данным издания «Кавказ пост», он являлся сторонником ИГ (организация запрещена в России) – террористической группировки, деятельность которой запрещена в РФ.

«Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям», — сообщает Национальный антитеррористический комитет. Однако вместо этого боевик открыл огонь по силовикам, после чего был ликвидирован.

Как уточнили в ведомстве, на месте перестрелки были обнаружены и изъяты карабин Сайга, три гранаты РГД, а также самодельное взрывное устройство. Его мощность составила около 5 кг в тротиловом эквиваленте.

Оперативный штаб также обратился к жителям села Вознесенского с просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не препятствовать действиям правоохранителей.

Напомним, что правовой режим контртеррористической операции в РФ предполагает ряд специальных мер. Среди них: усиление охраны общественного порядка, проверка документов и последующее препровождение граждан в отделы полиции для установления личности, отбуксировка транспортных средств, возможность блокирования сотовой связи и некоторые другие.

Ранее, 2 августа текущего года, во Владимирской области сотрудникам ФСБ удалось задержать участников террористической ячейки – они готовили нападение на воинскую часть, сообщал НАК.

По информации комитета, группировкой руководил местный житель 1999 года рождения. «Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами», — отмечали в комитете.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «О содействии террористической деятельности». После этого силовики продолжили проведение оперативных мероприятий с целью выявления всех соучастников, а также провели обыски по месту жительства подозреваемых.

В конце июля в Татарстане сотрудники ФСБ и МВД России также предотвратили теракт. При этом им удалось задержать двух злоумышленников, готовившихся к его осуществлению, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Совместная операция силовых ведомств проводилась в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Как пояснили в ЦОС, теракт готовился на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. По мнению силовиков, наиболее вероятным вариантом для его проведения была железная дорога.

Позже правоохранители опубликовали в сети видео задержания двух подозреваемых. Как видно на записи, двое мужчин передвигались по лесному массиву в сторону железнодорожного полотна, однако дорогу им перекрыли силовики. После этого под ноги злоумышленникам полетела дымовая граната.

Двое подозреваемых оказались сторонниками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Помимо подготовки теракта им также инкриминируется причастность к вербовке жителей в террористические структуры и пропаганде терроризма.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, оба задержанных являются гражданами России. Их имена в интересах следствия не раскрываются. При задержании у них были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. Правоохранители также рассчитывают выявить возможных сообщников задержанных.

15 июля благодаря действиям ФСБ прекратила свою деятельность и законспирированная ячейка в Ростовской области. Три россиянина, входившие в ее состав, готовили теракты на объектах массового пребывания граждан, а также нападения на сотрудников полиции.

В ходе операции правоохранители попытались остановить автомобиль главаря группы, однако попали под обстрел из автомата. В результате ответного огня в его машине взорвалось взрывное устройство — подозреваемый погиб на месте.

Позже в Ростове-на-Дону были задержаны еще два члена террористической ячейки, у которых при обыске обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Силовики вышли на след подозреваемых в ходе отработки связей другой террористической ячейки, которая была устранена в регионе в апреле прошлого года.