Намеренный поджог: Генпрокуратура раскрыла причину сибирских пожаров

Правоохранители установили факты намеренного поджога лесов в Иркутской области — делалось это с целью скрыть незаконную вырубку деревьев. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — пояснил он.

Генпрокутара запустила проверку версии о намеренном поджоге лесов после поручения премьер-министра Дмитрия Медведева. 1 августа он заявил, что пожар в Сибири могли устроить злоумышленники, которые пытались скрыть свой теневой бизнес по вырубке леса. «Есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб. Проблема незаконной рубки в стране носит масштабный характер», — отмечал премьер.

Тогда Медведев поручил конфисковать в пользу государства всю технику, которая использовалась для незаконной вырубки леса, а также оштрафовать ее владельцев. После поручения премьер-министра в ГП также выяснили, что региональные власти искажали статистику о лесных пожарах. Так, чиновники из Иркутской области предоставляли недостоверные сведения о местонахождении возгораний, расстоянии до населенных пунктов и времени ликвидации пожаров.

«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было»,

— уточнили в Генпрокуратуре.

Искаженная информация о пожарах способствовала несвоевременной реакции экстренных служб на возгорания. Также ошибкой руководства регионов стала волокита, которая привела к увеличению территории поражения и возникновению угрозы безопасности для жителей местности. «В нарушение статьи 51 Лесного кодекса РФ в ряде регионов должным образом не организовывались мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров. Например, в Иркутской области вследствие волокиты должностными лицами не приняты меры к привлечению необходимого количества сил и средств для тушения природных пожаров», — пояснили в ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что все зафиксированные несоблюдения правил свидетельствуют о недостаточно действенной работе правоохранительных органов. По данным ведомства, силовики должны следить за действиями властей и не повторять опыт 2018 года, когда в Красноярском крае по факту поджога леса возбудили лишь одно уголовное дело. При этом, по данным ГП, только в первую половину 2019 года прокуроры выявили 27,3 тыс. нарушений законодательства в сфере лесопользования.

В свою очередь в МЧС подтвердили, что лесные пожары могли возникнуть из-за человеческого фактора. Однако, по словам представителя министерства, первопричиной стало неосторожное обращение с огнем.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — заявили ТАСС в ведомстве.

Также в министерстве опровергли версию сухих гроз, которые якобы привели к катастрофе. «Нами были проанализированы данные системы «Каскад» по сухим грозам, они были наложены на карту действующих пожаров. Было установлено, что сухие грозы в районе очагов пожаров не влияли на их возникновение», — пояснил замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев.

На данный момент в связи с природными пожарами режим ЧС объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По состоянию на 6 августа горит 2,3 млн гектаров леса — в зоне задымления находятся 600 населенных пунктов.

Пожар тушат более 10 тыс. человек, около 3 тыс. единиц техники и 86 воздушных судов. Также к ликвидации возгорания подключились самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки МЧС. С 1 августа на сибирские леса было сброшено более 8,1 млн тонн воды.