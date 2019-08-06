Зарезал и заснул: астраханца обвинили в убийстве родственницы

Утром 5 августа в один из частных домов в Астрахани пришла местная жительница, чтобы навестить свою пожилую соседку — 89-летнюю хозяйку дома. Женщина обнаружила пенсионерку в луже крови на полу. В соседней комнате спал ее внук. Приехавшие на место полицейские разбудили мужчину и задержали его. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Астраханской области.

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Как выяснили следователи, 37-летний подозреваемый не был родным внуком убитой, а приходился ей дальним родственником. Женщина с самого детства воспитывала его и обеспечивала всем необходимым, поэтому мужчина называл убитую бабушкой. Местные СМИ сообщили, что в последнее время между родственниками сложились напряженные отношения: мужчина воровал у пенсионерки деньги, чтобы купить наркотики, а та постоянно отчитывала его за такое поведение.

По версии следствия, мужчина пришел в дом, находясь в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, избил родственницу и перерезал ей горло осколком разбитого в ходе ссоры зеркала. После этого он лег в другой комнате и заснул.

«Сейчас по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Предумышленное убийство». Решается вопрос с арестом подозреваемого», — сообщили в региональном следственном управлении.

5 августа суд в Красноярске обязал наркомана, убившего 28-летнюю женщину, выплатить по 500 тыс. рублей ее детям и матери. В марте прошлого года 35-летний мужчина, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей подругой, схватил нож и несколько раз ударил им жертву. Девушка скончалась на месте. После убийства злоумышленник совершил не менее страшное преступление: вскрыл грудную клетку жертвы, извлек левое легкое и сердце, которое он положил в кастрюлю и «начал варить», установило следствие.

Позже мужчина сам вызвал медиков, однако перед их приездом попытался свести счеты с жизнью. Его доставили в больницу. Преступление произошло в квартире, где мужчина арендовал комнату. Хозяина квартиры — близкого друга задержанного — в момент преступления дома не было. После случившегося он рассказал сайту kp.ru, что задержанный всегда был очень отзывчивым.

«Мог бросить все свои важные дела, помочь по любому поводу. Что-то перевезти, перенести, — пояснил собеседник. — Алексей был мне как брат родной. Мы спали с ним на одном диване. Могли встать утром, а одна булочка осталась, последняя. Могли ее пополам порезать, чай попить – и на работу. Отношения были ближе, чем с сестрой».

На допросе красноярец пояснил следователям, что ничего не помнит, но раскаивается в содеянном. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Позднее прокурор Ленинского района Красноярска обратился в районный суд с иском о выплате родным погибшей компенсации морального вреда. У убитой остались мать и двое несовершеннолетних детей.

«В связи с потерей близкого человека они испытали моральный вред, выразившийся в невосполнимой утрате, невозможности ребятам получать заботу и любовь матери, а их бабушке — общаться со своей дочерью», — пояснили в прокуратуре. Суд обязал мужчину выплатить 1,5 млн руб. родственникам погибшей. Решение уже вступило в силу.

11 июля этого года жестокое преступление совершил и житель города Елизово Камчатского края. 20-летний подозреваемый, будучи под воздействием синтетических наркотиков, рано утром пришел в дом к своей 39-летней матери и нанес ей множественные ножевые ранения, сообщали в местном СК. После этого он ранил и своего 16-летнего сводного брата, который в тот момент спал. Женщина от полученных травм скончалась на месте, подростка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию районной больницы.

Издание «КамИНФОРМ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что 16-летний пострадавший пришел в себя и дал показания. По словам подростка, рано утром он проснулся от удара в грудь. Старший брат несколько часов издевался над ним, нанося ножевые ранения. Как только преступник ушел, подросток дотянулся до телефона и вызвал скорую помощь.

20-летний подозреваемый попытался скрыться с места преступления незамеченным, для чего переоделся в одежду матери, вызвал такси и уехал в Петропавловск-Камчатский. Тем не менее правоохранители вскоре задержали его. В отношении молодого человека завели дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».