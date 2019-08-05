«Земля под ногами трясется»: взрывы в воинской части под Ачинском. ОНЛАЙН

Тем временем в администрации Ачинска призвали горожан соблюдать спокойствие. «До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении местных властей.

В мэрии также призвали исключить поездки в сторону деревни Каменка.