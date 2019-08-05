«Земля под ногами трясется»: взрывы в воинской части под Ачинском. ОНЛАЙН

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов увеличилось до четырех человек, среди них один ребенок, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. Двух человек госпитализировали, еще двух местных жительниц осмотрели на месте и отпустили домой. По данным телеграм-канала Mash, у одной из них диагностирован ожог дыхательных путей, у второй — непроникающие резаные раны грудной клетки.
Пользователи продолжают делиться в сети кадрами с места взрыва, на которых видно, что снаряды взрываются, как фейерверки. Яркие вспышки сопровождает оглушительный гром. Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что на горящих складах находится свыше 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 мм.
В Минобороны сообщили, что возгорание произошло в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на одном из складов Центрального военного округа (ЦВО). Ведомство уже эвакуировало личный состав со складов, где происходят взрывы.
Тем временем в администрации Ачинска призвали горожан соблюдать спокойствие. «До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении местных властей.
В мэрии также призвали исключить поездки в сторону деревни Каменка.
Пожар на артиллерийском складе произошел из-за подрыва снаряда, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Уточняется, что эвакуация населения проводится в радиусе 20 км вокруг места происшествия.
Между тем, по словам жителей деревни Каменка, рядом с которой расположена воинская часть, взрывы продолжаются. «Только что сработала сирена. Нам объявили, что угрозы для города нет. Сказали, что произошел пожар. Боеприпасы горят и взрываются. Взрывы еще продолжаются, они частые. То мелкие, то крупные. Сейчас, вот, опять произошёл мощный взрыв», — заявила местная жительница.
«У меня земля под ногами трясется, я нахожусь в нескольких километрах. МЧС перекрыли фурами трассу, дальше проехать не могу. И не хочу. А надо», — отметил ее земляк в разговоре с «Борусом».
Как сообщили в краевом Минздраве, в результате взрыва два человека получили ранения осколками снарядов. Одна из них — женщина, уточняют местные СМИ. Людей уже доставили в больницу.
Источник «Интерфакса» в свою очередь сообщает, что планируется эвакуация трех населенных пунктов, которые расположены ближе всего к воинской части. На место направлены автобусы, власти готовят пункты временного размещения.
Местное информагентство «Борус» со ссылкой на военнослужащего пишет, что пожар произошел в войсковой части №74008. «Часть находится в лесу, она огромная, ее диаметр, если так можно сказать, несколько километров. Склады тут огромные: внутри артиллерийские, реактивные, танковые снаряды, птуры (противотанковые управляемые ракеты — «Газета.Ru»). Все это готовилось к утилизации», — заявил собеседник агентства.
Под городом Ачинском, расположенном в Красноярском крае, прогремели взрывы — предварительно, на территории воинской части. Очевидцы публикуют кадры столбов дыма, которые видны практически во всех частях города. На место происшествия направлены экстренные службы. Жителей поселка Каменка срочно эвакуируют. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.