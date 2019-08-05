Пожары в Сибири: Генпрокуратура нашла искажение статистики

Власти Иркутской области и других регионов искажали информацию о лесных пожарах. В частности они предоставляли недостоверные сведения о местонахождении возгораний, расстоянии до населенных пунктов и времени ликвидации пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.

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«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», — заявили в ведомстве.

Поддельные параметры пожаров способствовали несвоевременной реакции экстренных служб на ЧП. По данным ГП, из-за волокиты руководство регионов не смогло вовремя увеличить группировки для тушения природных пожаров. Такое нарушение в частности было зафиксировано в Приангарье.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы должны следить за действиями властей и не повторять опыт предыдущего года, когда по факту поджога леса в Красноярском крае возбудили лишь одно уголовное дело. «Это говорит о недостаточной работе в этом отношении», — пояснили в Генпрокуратуре.

Отметим, что 1 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, а также Следственному комитету и МВД проверить версию намеренного поджога лесов. По словам политика, пожары в Сибири могли устроить с целью скрытия незаконной заготовки леса. Срок исполнения задачи председатель правительства РФ назначил до 1 ноября. «Есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб. Проблема незаконной рубки в стране носит масштабный характер», — заявил премьер, передавал «Интерфакс».

Еще 16 июля представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в Сибири недостаточно следят за соблюдением законодательства в сфере заготовки леса. Тогда Генпрокуратуре и МВД поручили проверить сферу реализации лесной продукции в регионах.

Уже 21 июля прокурор Забайкальского края Василий Войкин внес в региональный парламент законопроект с целью снизить теневой оборот древесины и, тем самым, предотвратить лесные пожары. По данным регионального парламента, в законопроекте указаны новые требования к пунктам приема и переработки древесины: в частности установка круглосуточного пропускного режима, фиксация данных о транспорте и водителях, а также разрешение на обработку горелого леса только для госучреждений.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов. Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования»,

— заявил ТАСС замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

По его словам, губернаторы регионов не хотели отдавать деньги на устранение возгораний и просто надеялись, что ЧП самоустраниться. «Регионы, получив прогноз чрезвычайных ситуаций и пожарной опасности, должны обсудить его на комиссии по ЧС и принять решение. Руководители не всегда подходят объективно к этим вопросам. Это связано с надеждой на авось, с выделением дополнительного финансирования», — пояснил Абанин.

Подобное отношение властей к происшествию привело к тому, что уже 1 августа Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило первое уголовное дело по пожарам в Сибири. В нарушениях подозревают чиновников Министерства лесного хозяйства региона. Дело расследуется по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Максимальная санкция по этой статье составляет шесть месяцев ареста.

По предварительным данным, с марта по август 2019 года должностные лица красноярского Минлесхоза не предприняли попытку устранить лесные пожары, из-за чего огонь и стал распространяться по другим российский регионам.

Позже стало известно, что дознаватели органов Госпожнадзора также возбудили 277 уголовных дел, однако по статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений. «В 3 326 случаев дознавателями органов Госпожнадзора по результатам проверок материалов по факту лесных пожаров отказано в возбуждении уголовных дел», — рассказал замглавы МЧС Игорь Кобзев на совещании в Госдуме, передает ТАСС.