«Очаги вблизи дорог»: МЧС назвало виновных в сибирских пожарах

Природные пожары в Сибири возникли в основном из-за неосторожного обращения с огнем местных жителей, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме, передает РИА «Новости».

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — пояснил он, отметив, что именно это указывает на человеческий фактор.

Реклама

Кобзев отметил, что названная ранее причина пожаров — сухие грозы — не является первопричиной. «Нами были проанализированы данные системы «Каскад» по сухим грозам, они были наложены на карту действующих пожаров. Было установлено, что сухие грозы в районе очагов пожаров не влияли на их возникновение», — отчитался замглавы министерства, передает ТАСС. В связи с этим глава МЧС России Евгений Зиничев призвал продолжать разъяснительную работу с населением.

Тем не менее и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что в зонах, где тушение пожаров необязательно, основной причиной возгорания все-таки стали сухие грозы.

В связи с лесными пожарами в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии объявлен режим ЧС. Общая площадь пожаров составляет примерно 2,3 млн га — из-за этого более 600 населенных пунктов попали в зону задымления, передает РИА «Новости».

Тем временем, как сообщает «Авиалесоохрана» со ссылкой на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, за минувшие сутки в России были потушены 32 пожара на территории 10 838 га. Площадь активного горения, по данным МЧС на 5 августа, составляет около 57 тыс. га.

В ведомстве заявили, что за прошедшую неделю экстренные службы совместными усилиями потушили пожары на территории более 1 млн га, отмечает ТАСС. «Ликвидированы все природные пожары на особо охраняемых территориях. Таким образом, общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%», — рассказали в пресс-службе министерства.

МЧС взяло на особый контроль два лесных пожара, которые пылают в пяти километрах от населенных пунктов в Иркутской области. «Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — уточнили в пресс-службе.

В ликвидации пожаров участвуют около 10 тыс. сотрудников МЧС и Минобороны, примерно 3 тыс. техники и 70 воздушных судов. В то же время для тушения задействованы 10 самолетов и столько же вертолетов оборонного ведомства, которые за двое суток потушили 84 пожара в Красноярском крае и Иркутской области, передает РИА «Новости». ТАСС приводит другую информацию: в ликвидации пожаров, по данным агентства, участвуют более 4 тыс. человек и 400 единиц техники.

Ранее и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов предложил создать базы Авиалесоохраны недалеко от возможных очагов возгорания. «Необходимо создать филиалы Авиалесоохраны на территориях, которые приближены к зонам контроля», — приводит РИА «Новости» его слова.

Во время рабочего совещания, собранного по случаю многочисленных пожаров, Климов пояснил, что таким образом можно сократить время прибытия спецтехники до мест возникновения огня.

Только за 5 августа было сброшено почти 1,5 тыс. тонн воды в зоны возгорания в Красноярском крае и Иркутской области. «Всего с начала полетной смены 5 августа авиацией Минобороны России в зоны неконтролируемого распространения огня сброшено 1440 тонн воды, потушено свыше 100 тыс. га горящей тайги», — сообщили в Минобороны России. При этом были задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.

Бороться с огнем люди пытаются и весьма специфичными способами — так, в воскресенье, 4 августа, примерно 50 шаманов из разных стран мира обратились к богам с просьбой прекратить таежные пожары и наводнения. Свой обряд они провели на острове Ольхон на Байкале, сообщили РИА «Новости» в межрегиональной организации шаманов «Тэнгери».

«Тайлаган завершен. Была очень мощная энергетика. В обряде участвовали около 50 шаманов из Монголии, Польши, Германии и естественно из Бурятии. Было жертвоприношение в виде еды», — сказал собеседник агентства.