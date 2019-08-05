Стрельба в США: люди гибнут от легальных винтовок

«Мы должны поднять вопрос, почему Дейтон стал 250-м случаем массового убийства в Америке за год?!», — заявил мэр города Дейтона, где в минувшее воскресенье в результате стрельбы были убиты девять человек.

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Его данные отличаются от статистики некоммерческих организаций. Так, по информации одной из самых уважаемых НКО «The Gun Violence Archive» (GVA), за 216 дней этого года в Штатах произошло 292 массовых убийства, включая преступления, совершенные на бытовой почве. 1,3 тыс. человек были убиты или ранены. GVA определяет массовые расстрелы как инцидент, в котором минимум четыре человека были убиты и (или) ранены в одном месте и в то же самое время, не включая стрелка.

Что касается 2018 года, то тогда было зафиксировано 339 массовых расстрелов, в которых 370 человек погибли, 1,3 тыс. получили травмы.

Хотя в США уже привыкли к новостям о расстрелах в школах, церквях и на концертах, эти выходные потрясли всю страну, пишет издание The New York Times. Менее чем за 24 часа были убиты 29 мирных граждан, около 50 получили ранения.

Первая трагедия произошла утром в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо штат Техас. По сообщениям властей, около 10 часов утра 21-летний стрелок с винтовкой вошел в торговый центр, где в тот момент находились до 3 тыс. человек, и открыл беспорядочный огонь по посетителям. В этот время в магазинах было много родителей с детьми, которые делали покупки к началу учебного года.

«Я увидел очень много детей, когда побежал к парковке. Они были без родителей и напуганы. Я попытался их собрать вместе. Кто-то не слушался, но все же мне удалось вывести их наружу. В тот момент я беспокоился о детях куда больше, чем за свою жизнь», — сообщил NYT Глендон Окли.

24-летний Андре Анчондо был застрелен, заслоняя от выстрелов жену. Та в свою очередь держала на руках двухмесячного сына. Как рассказали журналистам родственники семьи, мужчина погиб на месте. 25-летнюю миссис Анчондо госпитализировали в критическом состоянии, однако она скончалась.

Малыш выжил, однако получил переломы пальцев и ушибы. Когда его доставили в детскую больницу, он был весь в крови своей матери. В воскресенье, 4 августа, его забрали домой бабушка и дедушка.

В результате массового расстрела погибли 20 человек в возрасте от 2 до 83 лет. Еще 26 посетителей ТЦ получили ранения различной степени тяжести. Большинство из них были госпитализированы, девять пострадавших — в критическом состоянии.

Местные власти расценивают трагедию как акт внутреннего терроризма. 21-летний предполагаемый злоумышленник Патрик Крушиус добровольно сдался полиции.

Спустя 13 часов после событий в Техасе другой стрелок — 24-летний Коннор Беттс — открыл огонь по людям в городе Дейтоне, расположенной на северо-востоке страны в штате Огайо. Стрельба произошла рано утром в воскресенье в районе, где располагается множество баров, ресторанов, театров и галерей. Одной из жертв Беттса стала его родная сестра Меган. Ей было 22 года, девушка училась в Государственном университете Райта.

50-летний Джеймс Уильямс отдыхал с друзьями на уличной веранде соседнего бара, когда услышал выстрелы. Мужчины побежали на место происшествия.

По словам Уильямса, когда они прибежали к месту ЧП, повсюду уже лежали тела. Полицейские просили у прохожих ремни, чтобы использовать их в качестве жгутов и остановить кровь у раненных. Друг собеседника NYT попытался сделать искусственное дыхание одному из раненых, однако тот не выжил.

«Большинство из них были уже мертвы, когда мы пытались им помочь», — сказал Уильямс.

Среди погибших была 27-летняя Лоис Оглсби, которая училась на медсестру. Незадолго до трагедии она вновь вышла на работу в детском саду из декретного отпуска. У девушки остались двое детей.

Начальник полиции Дейтона на пресс-конференции заявил, что Беттс мог убить намного больше людей, поскольку с собой у него был магазин, способный вместить до 100 патронов. Полицейские, находившиеся поблизости, быстро оказались на месте и в течение минуты после начала стрельбы ликвидировали злоумышленника. Ричард Биль пояснил, что многие люди забежали в бар, пытаясь спастись от пуль.

«Если бы этот человек прошел в бар с таким количеством оружия, произошли бы катастрофические травмы и гибель людей», — сказал он.

Тем не менее 60 секунд хватило на то, чтобы отнять жизни девяти людей, среди которых четыре женщины и пять мужчин, а также нанести травмы 27 горожанам.

Трагедия в Огайо стала третьим массовым расстрелом в США за неделю. 29 июля в городе Гилрой на западе Калифорнии 19-летний подросток открыл стрельбу на фестивале чеснока, который, по данным организаторов, посещают около 100 тыс. человек. «Сначала я подумал, что это фейерверк. Люди начали кричать и убегать, я инстинктивно делал то же самое. Это был полный хаос, и мне так повезло, что я покинул сцену, рядом с которой это произошло», — рассказал NYT Лекс Де Ла Эрран, который отделался небольшим ранением.

В тот день погибли три человека. Среди убитых оказался 6-летний Стивен Ромеро из Сан-Хосе, который пришел на фестиваль вместе с родителями. Четвертым погибшим стал сам 19-летний стрелок — полиция ликвидировала его на месте. Около 15 гостей праздника были ранены, еще 45 получили травмы. По данным местной полиции, возможным мотивом стрелка могла стать расовая ненависть.

Отметим, что 21-летний Патрик Крушиус, устроивший на выходных бойню в ТЦ, незадолго до атаки опубликовал в сети манифест, в котором заявил о «латиноамериканском вторжении в Техас». Кроме того, молодой человек рассказал, что солидарен с террористом, устроившим стрельбу в мечетях в Новой Зеландии в мае этого года.

Как выяснила полиция, Крушиус жил в другом городе и проделал 10-часовой путь в Эль-Пасо специально, чтобы устроить бойню. Город, в котором проживает 680 тыс. человек, находится недалеко от границы с Мексикой. Здесь расположен один из основных пунктов пропуска через границу, а в самом городе собирается множество нелегальных мигрантов из южных стран, которые едут в США в поисках заработка. Кроме того, в Эль-Пасо за покупками часто легально приезжают мексиканцы.

Знакомые Крушиуса описывают его как «странного» и «отталкивающего» человека, у которого почти не было друзей, пишет The Washington Post. Что касается стрельбы в Дейтоне, то пока полиция не делает однозначных выводов о мотивах стрелка.

Житель города Дейтона, учившийся в одной школе с Коннором Беттсом, который и устроил стрельбу в Огайо, рассказал, что тот был изгоем. В школе с ним не общались, в том числе из-за постоянных угроз с его стороны, передает его слова NYT. Как выяснило издание, Беттса на время отстранили от занятий, поскольку в туалете он составлял «списки жертв».

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования погибшим в результате нападений. Он заявил, что оба стрелка — Крушиус и Беттс — были «психически больны». Очередная волна массовых убийств, совершенных, возможно, на почве расовой ненависти, дала повод противникам Трампа обвинить его в поддержке расизма в стране.

Часть политиков также заявила о необходимости принять поправки к законам об оружии. Сенатор Берни Сандерс считает, что в США нужно усилить проверки покупателей оружия. «Уже 30 лет я надеюсь, что людям запретят продавать оружие, предназначенное для военных. Американцы этого хотят, но этого не хочет Национальная стрелковая ассоциация (NRA), которую поддерживает Республиканская партия», — сказал он, напомнив, что NRA внесла крупнейшие пожертвования для предвыборной компании Трампа.