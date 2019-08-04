Девять погибших: массовая стрельба в Огайо

В американском Дейтоне, штат Огайо, произошла массовая стрельба. В ночь с субботы, 3 августа, на воскресенье в центре города преступник открыл огонь на оживленной улице. Девять человек погибли, 16 – получили ранения и сейчас находятся в госпитале. Сам предполагаемый стрелок также был убит полицейскими, прибывшими на место происшествия – они считают, что действовал он в одиночку.

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Первое сообщение о стрельбе в центре Дейтона экстренные службы получили, по данным ABC News, около 1:00 4 августа. Полиция отреагировала быстро, поскольку в районе, где преступник открыл огонь, традиционно много сотрудников правоохранительных органов – это популярное у туристов и местных жителей место, в котором сосредоточены бары, рестораны и офисы Дейтона. В своем твиттере местная полиция сообщила, что «активно расследует» случай массовой стрельбы в центре города и попросила жителей и туристов избегать посещения указанного района.

Позже дейтонская полиция уточнила число погибших и раненых и сообщила, что к расследованию подключилось ФБР.

Представительница госпиталя Miami Valley Терре Литтл подтвердила ABC News, что в больницу после стрельбы поступили 16 человек, однако характер их ранений она не уточнила.

Как сообщил журналистам подполковник полиции Мэтт Карпер, преступник открыл огонь около часа ночи – к счастью, офицеры полиции оказались поблизости и смогли стремительно отреагировать. «В этом смысле нам повезло», — сказал он. Он уточнил, что стрельба произошла возле одного из баров – для расстрела людей злоумышленник воспользовался крупнокалиберным оружием (тип его не уточняется).

Полиция попросила всех, кто стал свидетелем преступления, помочь в расследовании. Тем временем, журналисты NBC уже пообщались с посетителями бара Ned Peppers, возле которого и произошла стрельба.

Как рассказала журналистам Тейлор Мэйберри, находившаяся в заведении, люди укрылись в туалете. «Я услышала несколько выстрелов и увидела, что все падают на землю, — рассказала девушка. – Я никогда с подобным не сталкивалась, так что я пригнулась к земле и побежала к туалету». Свидетельница инцидента сообщила, что в помещении уже были десять человек, так же, как она, искавших укрытия – Тейлор Мэйберри стала последней, кому удалось в него втиснуться.

«Мы держали дверь закрытой и ждали, пока стрельба прекратится. Люди снаружи повсюду хлопали дверьми. Мы не были уверены, что они… Ну, знаете… Мы не понимали, придут ли эти люди, чтобы нас застрелить или чтобы нас спасти», — призналась девушка.

Сотрудники бара Ned Peppers сообщили в своем твиттере, что все они находятся в безопасности.

Массовая стрельба в Дейтоне, штат Огайо, произошла всего через 14 часов после того, как в техасском Эль-Пасо двадцать человек погибли после того, как преступник открыл огонь в магазине Walmart.

Этот инцидент полиция уже квалифицировала как преступление на почве ненависти. Как сообщает NBC, стрелком оказался 21-летний Патрик Крузиус из города Аллен, штат Техас. После задержания он заявил следователям, что его целью было застрелить как можно больше мексиканцев.

Как сообщил журналистам шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен, у преступника был заготовлен некий манифест, который дает основания подозревать, что злодеяние было совершенно именно на почве ненависти.

Для расстрела Патрик Крузиус воспользовался винтовкой. Огонь был открыт на парковке, после чего он отправился внутрь здания, где находились около 100 работников и от 1000 до 3000 тысяч посетителей крупного магазина.

Первое сообщение о стрельбе поступило в службу 911 в 10:39. Как рассказала ABC News одна из свидетельниц происшествия – посетительница магазина по имени Ванесса Санчес, — она видела, как преступник прицельно расстреливал людей, оказавшихся зажатыми по углам и не имевших возможности сбежать. «Одна вещь, которую я никогда не забуду – это то, как он вошел в Walmart, очень уверенно, — призналась женщина ведущему новостной программы Тому Лламасу. – У него была миссия».

Стрельба в Эль-Пасо, в результате которой погибли 20 человек и были ранены 26, стала одним из самых кровавых в американской истории – трагедия оказалась на восьмом месте по числу жертв.