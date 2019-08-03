«Это трагедия»: в Техасе расстреляли посетителей супермаркета

Около 60 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в Техасе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников полиции. По данным СМИ, 19 из них погибли и еще 40 пострадали.

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Ранее телеканал CNN сообщал о том, что 11 человек были доставлены в Университетский медицинский центр Эль-Пасо, города, в котором произошел инцидент. В то же время CBS News передает, что среди них один погибший и 4-месячный ребенок. Других 11 пострадавших доставили в медицинский центр Del Sol, из них девять человек в критическом, но стабильном состоянии, отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря больницы Виктора Герреро. Возраст раненых, поступивших в Del Sol варьируется от 35 до 82 лет. Россиян, среди пострадавших, по данным РИА «Новости», нет.

По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем и уже общался с генеральным прокурором Уильямом Барром и губернатором Техаса Грегом Эбботтом. «Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами», — написал американский лидер в твиттере. Сообщения о стрельбе он назвал «очень плохими» и подтвердил, что есть многочисленные жертвы.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на мэра города Ди Марго, задержаны трое подозреваемых.

«Это трагедия, о которой мы никогда и никогда не думали, что произойдет в Эль-Пасо», — сказал мэр города.

По словам сержанта городской полиции Энрике Кастильо, погибли несколько человек, и несколько человек были госпитализированы. При этом он отметил, как передает телеканал, что непосредственной угрозы для общества больше нет.

В то же время CBS News со ссылкой на правоохранительные органы Эль-Пасо сообщает об одном задержанном. Эту же информацию подтверждают источники NBC News, сообщив, что стрельбу открыл 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Отмечается, что стрельба произошла в начале дня в Cielo Vista Mall, после чего полиция советовала жителям города держаться подальше от района, где находится торговый центр.

Издание отмечает, что сотрудники правоохранительных органов сообщали о том, что получили информацию о «множественных стрелках», но позже в полиции заявили, что не считают, что было более одного преступника.

По информации BBC, первые сообщения о стрельбе появились около 11:00 по местному времени (20:00 по мск). При этом, по словам местных полицейских, выстрелы были как в торговом центре Cielo Vista, так и в близлежащем Walmart. В то же время данные о дальнейших выстрелах в другом близлежащем торговом центре, Бассетт, не подтвердились.

В Walmart отметили, что «в шоке от трагических событий в торговом центре Cielo Vista», тем не менее представители супермаркета сотрудничают с правоохранительными органами и «молятся за жертв».

В то же время губернатор Техаса Грег Эбботт отметил в своем заявлении, что был «поражен отвратительным и бессмысленным актом насилия». «Наши сердца обращены к жертвам этой ужасной стрельбы и всему обществу в это время потери», — отметил глава штата.

Как рассказал менеджер ресторана Оскар Коллазо CNN, во время выстрелов в заведение забежали несколько женщин из Walmart.

«Мы никогда не думали, что это будет так близко к нам в этот раз. Вы постоянно видите в новостях, но не думаете, что это может произойти здесь, пока не произойдет», — сказал собеседник издания.

Другие очевидцы отмечали многочисленных сотрудников полиции, вертолеты и людей, бегающих около места трагедии.

Свидетель Рэй Холгин сказал CBS News, что собирался войти в Walmart, когда услышал более 10 выстрелов. Он сказал, что видел, как минимум одного пострадавшего. Это была пожилая женщина, которая упала на землю. Однако очевидец не уверен, что ее убили.

В то же время люди, которые были в это время на месте происшествия делились тем, что происходило в ТЦ. Так, пользователь твиттера под ником @CarAmaya11 написала: «Моя сестра сказала, что кассиров в Walmart застрелили. Надеюсь, все в порядке. Будьте в безопасности».

В то же время на опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть пострадавшие как внутри торгового центра, так и снаружи, на парковке. Еще на одном ролике посетители торгового центра прячутся под мебелью, на фоне слышны выстрелы. В настоящее время проводится расследование произошедшего.