Отравление в лагере: семеро детей госпитализированы

В подмосковном детском оздоровительном лагере «Олимп» произошло массовое отравление детей. По предварительным данным, пострадали семеро несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Лагерь находится в деревне Малое Уварово Коломенского района. Дети, у которых врачи зафиксировали признаки пищевого отравления, приехали туда как из Москвы, так и из других уголков России. По предварительным данным, в больницу, в частности, попал ребенок из Астраханской области.

Недомогание дети почувствовали в субботу, 3 августа. Их доставили в Коломенскую центральную районную больницу.

«В инфекционное отделение доставлены семь детей с кишечной инфекцией, им было рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное», — уточнили в областном минздраве, передает ТАСС.

Там добавили, что всего за помощью обратились 10 воспитанников «Олимпа» и один взрослый. В региональном Роспотребнадзоре уже сообщили о намерении провести проверку лагеря. На данный момент специалисты ведомства отбирают пробы продуктов питания, воды и смывов с рук персонала.

Это не первый случай с начала лета 2019 года, когда воспитанников детских лагерей госпитализируют с подозрением на отравление. Так, во Владивостоке 12 июля признаки заболевания желудочно-кишечного тракта обнаружили у 28 детей.

После массовой госпитализации сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверке учреждения — там они зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Специалисты ведомства передали материалы в региональный Следственный комитет. Уже через несколько дней по факту отравления было возбуждено уголовное дело. Данная статья предусматривает до года лишения свободы для должностных лиц.

При этом директор лагеря «Юнга» Галина Меель заявила, что воспитанники не понесли тяжелый вред здоровью — некоторые, по ее словам, были выписаны уже через день после обнаружения признаков инфекции, передает сайт kp.ru.

«Случившееся, по словам руководства лагеря, стало неожиданностью. Учреждение перед открытием летнего сезона получило положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Никаких нареканий на качество питания ранее не было» — сообщили в администрации Владивостока.

За два дня до ЧП в «Юнге» похожая история случилась в лагере Лазовского района Приморского края «Юный рыбак». По данным регионального СК, 67 детей в возрасте от семи до 14 лет, а также один сотрудник учреждения поступили в больницу с острыми болями в области живота.

«Подтвержденных случаев заболевания был только 21, включая одну вожатую, остальные просто находились под наблюдением, а в больницу были доставлены с различными незначительными жалобами», — заявил позже телеканалу «360» директор лагеря Олег Марковцев.

После того, как информация дошла до СК, с проверкой в лагерь нагрянул Роспотребнадзор. Обследование учреждения показало неутешительные результаты: были обнаружены нарушения правил при приготовлении и хранении пищи.

При этом в администрации отметили, что замечания коснулись лишь организации работы столовых, а не самих продуктов питания. «Где-то был не закрыт кран, где-то ящик поставили на пол, а не на стол, и так далее», — отмечал Марковцев в разговоре с ТАСС.

Роспотребнадзор сообщил следователям о найденных недочетах, в связи с чем работа «Юного рыбака» была приостановлена. Против руководства лагеря было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В итоге все воспитанники учреждения были выписаны, однако продолжили лечение по месту проживания.

Причиной массового отравления детей могла быть небезопасная продукция. С начала лета 2019 года сотрудники Роспотребнадзора изъяли у лагерей 28,5 тонн несоответствующей требованиям еды.

«Проведено более 20 тыс. проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в отношении организаций отдыха и оздоровления детей, поставщиков пищевых продуктов. Специалистами Роспотребнадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано около более 107 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд», — отмечали в ведомстве.

Также Роспотребнадзором были закрыты два лагеря, которые начали работу без санитарно-эпидемиологических заключений, и еще два действующих учреждения с отрицательными заключениями. «В отношении оздоровительных организаций, начавших работу без санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора, а также несанкционированных учреждений были приняты меры административного воздействия в виде приостановления деятельности, материалы переданы в правоохранительные органы», — заключили в ведомстве.