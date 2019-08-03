Замыкание или поджог: в Москве тушат бывший хладокомбинат

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.

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Начальник службы пожаротушения МЧС Москвы Юрий Жуковский заявил, что идет проливка завалов по периметру здания. Открытое горение уже ликвидировано, передает РИА «Новости».

«Поданы мощные лафетные стволы. Совершили 40 сбросов воды, 205 кубометров воды сброшено в очаг пожара», — рассказал спасатель.

Сообщения о возгорании в Замоскворечье появились 3 августа.

«В 06:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Дубининская д.41. стр. 4. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь возгорания составила около 5000 кв. м. Помимо всего прочего пожарные подразделения защищают от огня расположенные рядом объекты, в том числе автозаправку «Татнефти», персонал которой был эвакуирован, а сама АЗС временно закрыта. Ее территорию поливают пеной для недопущения нагрева.

«Тушение осложнено высокой температурой и сохраняющейся угрозой обрушения горящего здания. Пожарные работают по периметру здания с безопасного расстояния с соблюдением техники безопасности», — пояснили спасатели.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта и полистирола.

Всего на месте происшествия работают 80 человек, 17 единиц спецтехники, а также два вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Сейчас движение транспорта на Дубининской ограничено.

«Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут в объезд места происшествия», — сообщает столичная мэрия.

По заверению спасателей, горение почти не ухудшило качества воздуха в районе.

«Прибывшая на место пожара передвижная лаборатория ГУ МЧС провела замеры атмосферного воздуха на превышение пределов допустимой концентрации продуктов горения. Превышения ПДК не выявлено», — указали в МЧС.

Также сообщается, что в здании произошло обрушение. По информации ГУМЧС, пострадал пожарный, он госпитализирован с травмой ноги.

Сгоревшее здание не является объектом культурного наследия, сообщает «Москва 24» со ссылкой на представителя пресс-службы Мосгорнаследия. По данным МЧС,

пожар произошел в бывшем производственном здании хладокомбината 1917 года постройки.

Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или человеческий фактор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке», — пояснил источник.

В прошлом месяце на территории ТЭЦ-27 в подмосковном городе Мытищи произошел крупный пожар. Высота огненного столба в какой-то момент достигала 50 метров. Пожарные применили «пенную атаку» и остановили распространение огня.

Минэнерго предполагает, что огненный факел могла вызывать вспыхнувшая цистерна с машинным маслом. Свидетели пожара сообщали также о нескольких сильных взрывах после возгорания, передает НСН.

К тушению были привлечены десятки пожарных расчетов, два вертолета и два пожарных поезда. В результате возгорания 12 человек получили травмы, заявили в подмосковном МЧС, передает ФАН. У пострадавших зафиксированы ожоги и отравление продуктами горения.

«Огонь не распространился на хозпостройки, на само здание ТЭЦ», – отмечал глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Горобчак.

ЧП в Мытищах вызвало перекрытие движения по Осташковскому шоссе в сторону области. Кроме того, пробки образовались на Волковском и Ярославском шоссе, а также на Олимпийском проспекте в Мытищах.

Оборудование, согласно заявлению Мосэнерго, не пострадало в пожаре. Чтобы обеспечить население САО и СВАО электричеством из резерва была выведена дополнительная электрогенерация. Мощность на работающих станциях также была увеличена.