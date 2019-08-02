«Поколение чувствует себя потерянным»: что происходит с молодежью

«Миллениумы», они же поколение людей, родившихся с 1985 по 2003 год, ощущают себя потерянными. Они привыкли отрицать уже устоявшиеся ценности, однако своих нажить не успели. Именно поэтому «Y» так нужна поддержка и социальное одобрение в виде «лайков», а также советы блогеров. В то же время представители поколения «Z», которые только стоят на пороге совершеннолетия, смотрят на мир совершенно иначе и уже знают, к чему стремиться.

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О том, почему не стоит удерживать молодежь в России, кто отбил у «зетов» тягу к алкоголю и ранним половым связям, а также почему подрастающее поколение откажется от лайков и блогеров, — «Газете.Ru» рассказала доктор психолингвистических наук Евгения Шамис.

Куда уйдут блогеры и «лайки»

— Одна из характерных особенностей «миллениумов» — их популярность в интернете. На каждого актера или телезвезду в наше время есть звезда ютьюба, прославившаяся, не выходя из собственной спальни. Откуда берется это поголовное желание становиться блогерами?

— «Миллениумы» — поколение блогеров, а также тех, кто на них ориентируется. У них действительно есть картинка, что ты можешь стать популярным, зарабатывать хорошие деньги, если ты просто пишешь или снимаешь что-то в интернете. Они росли тогда, когда появился гипервыбор, а задача блогера – облегчить этот выбор. Найти то, что сработает, что будет правильным. «Миллениумы» ищут себе ориентиры, которым можно доверять, поэтому блогеры так востребованы.

Однако со следующими поколениями блогеры исчезнут, так как пропадут задачи, которые они выполняют. Если «миллениумы» могут слепо доверять блогерам, то поколению «Z» будет необходимо объяснение того или иного выбора, к которому склоняет лицо с экрана. Подросткам будут нужны исключительно «умные блогеры», просмотр видео которых будет приносить им определенную пользу.

Контент будет необходимо подкреплять научными материалами. На данный момент это сложно даже представить.

— Сейчас инстаграм даже планирует убирать лайки, чтобы сместить акцент просто на ведение аккаунта с фотографиями, а не на погоню за оценками. Как это скажется на детях?

— Погоня за «лайками» действительно отчетливо проявляется именно у «миллениумов» — это связано с тем, что это поколение чувствует себя очень потерянным. Оно не понимает не только своего будущего, но и настоящего. От этого им очень тяжело: для того, чтобы доказать, что они все равно успешны в этом непонятном мире, им нужны оценки.

«Лайк» для них – это своего рода подтверждение успеха, которого еще нет, но он обязательно будет. Причем абсолютно неважно, откуда эта оценка пришла — важен сам ее факт. У последующих поколений отношение другое: им важно видеть реальные оценки, причем желательно от конкретной аудитории. Акцент с «лайков» постепенно смещается. И отказ инстаграма от «лайков» является как раз подтверждением этой истории.

— В интернете много травли и агрессии. Погрузив свою жизнь в соцсети, стали ли «миллениумы» более апатичными и жестокими? Или же это просто попытка привлечь внимание?

— Подростки всегда привлекают внимание, пытаются разобраться с вопросом «кто я?». История с «кибербуллингом» связана с наложением друг на друга ценностей двух поколений – «Y» и «Z». «Миллениумы» не умеют ставить себя на место другого человека. Они действуют скорее в своих интересах.

Более того, они родились в эпоху видеоигр – там ты часто просто наблюдаешь за тем, что происходит с другими участниками со стороны.

Поэтому сейчас, что бы ни произошло, дети снимают все на телефон вместо того, чтобы помогать. Взрослых это ужасает, а для молодежи это нормально – они будто в видеоигре.

— Что изменилось с приходом поколения «Z» или «хоумлэндеров», как их принято сейчас называть?

— У «зетов» начали активно формироваться принципы этики и морали — мол, так делать не хорошо. Вот это наложение характеристик двух поколений и породило травлю с «кибербуллингом». Дальше у нас просто не произошло публичного диалога на эту тему, в процессе которого мы смогли бы понять, что да, это реально стыдно. В прошлый раз аналогичная ситуация произошла у «иксов», однако их спас фильм «Чучело» — посмотрев его, все поняли, что так делать нельзя.

Нынешние подростки в процессе своего взросления попали на момент, когда правила поведения в интернете только формировались. Сейчас дети уже начинают придерживаться простых человеческих стандартов. 14-летние уже совсем не говорят нам про буллинг, для них это неактуально.

Где хотят жить «миллениумы»

— По данным «Левада-Центра», опубликованным в феврале 2019 года, 41% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства. Этот показатель достиг максимума впервые за пять лет. Почему с каждым годом молодые люди все больше хотят переехать за границу?

— Я могу сразу сказать, что в этом исследовании есть ошибка. У нас более пяти тысяч проведенных фокус-групп только про поколения. А количество самих материалов — сотни тысяч. Поэтому собрать поколенческие исследования в одном опросе просто невозможно. Мы, конечно, тоже неоднократно спрашивали у «миллениумов» о переезде, однако слышали совсем другой сценарий.

Они говорят: «Мы бы хотели уехать за границу, поучиться там или поработать, набраться опыта, а потом вернуться и применить знания уже в своей стране». Поэтому сейчас существует очень неправильная попытка запретить молодежи уезжать.

У «миллениумов» существует огромная потребность жить в глобальном мире, иметь к нему доступ. Нет смысла удерживать их в стране — они потом вернутся и принесут бесценный опыт.

— Как вы думаете, что может стать своего рода «точкой невозврата» для поколения «Y», после чего они уже просто не смогут оставаться в России? Чего боится молодежь больше всего?

— Молодежь вообще ничего не боится. Скажем так, это вообще ее задача – не бояться. Но если разбирать конкретнее, то подросткам сейчас важна честность и этика, они все чаще ведут об этом разговоры. Именно это им сейчас и нужно от государства – чтобы все было без манипуляций. Мы видим и большой, здоровый патриотизм в ребятах, когда они хотят участвовать в общественной жизни и делать Россию лучше. Нужно это желание в них только поддерживать.

— С другой стороны, именно у поколения «миллениумов» социальные психологи и социологи фиксируют рост патриотических настроений. Их даже называют «поколением «Крым». Каков он, патриотизм «миллениумов»?

— У них он проявляется в классическом понимании, как написано в словарях. Выражается в желании сделать свою страну лучше, интегрировать ее в большой глобальный мир, чтобы она была современной. Причем это патриотизм – он без приказов, а идет от сердца. Он возникает, когда ты вкладываешься в себя, людей рядом, города и точки, где ты живешь и работаешь.

Почему молодежь отказывается от алкоголя и боится секса

— Современные подростки более апатично, нежели предыдущие поколения, относятся к алкоголю — ровно, как к ранним половым связям и экстремальным видам развлечений. Это следствие возросшей ответственности или же, наоборот, их инфантильности и неготовности к взрослой жизни?

— Речь идет про «миллениумов», безусловно. Мы видим у них сейчас растущую ответственность за здоровье. Существует активный диалог про здоровое питание, который сейчас все больше набирает популярность. Алкоголь им правда перестает быть интересен, как и наркотики.

Они не готовы рисковать собой ради краткосрочного удовольствия, они аккуратнее выбирают все – и лекарства, и питание.

Про ранние половые связи могу сказать так: детей сильно напугали. Мы слышим эту напуганность где-то с возраста 25 лет и раньше. В этом виновата школа — еще неокрепшим подросткам там внушили, что в случае беспорядочных половых связей они могут остаться без детей. Вот все и испугались.

Что касается взаимоотношений, то «миллениумы» сейчас стремятся к выбору партнера, который будет принимать их полностью и безраздельно. Они стремятся и тут заработать свой «лайк» — признание от другого человека в том, что он готов принять тебя таким, какой ты есть и быть рядом. Это для них очень важно.

— С упрощенным доступом к кино и сериалам литература у поколения «миллениумов» ушла на второй план, если не на десятый. Это плохо? Могут ли они вообще мыслить критически?

— Пообщавшись с детьми до 15 лет, вы скорее всего услышите прекрасный язык, хорошо поставленную речь и красивые литературные обороты. С литературой там сейчас все складывается на ура — читают не только классику, но и современную литературу, которой сейчас очень много, и причем очень интересной.

С сериалами история тоже интересная: молодежь ждет от них интересных сценариев, новизны. Для них важна и игра актеров, адекватное выражение сложных литературных идей и замыслов, над которыми нужно думать и подмечать детали. Соответственно они склонны к критическому мышлению.

У молодежи в возрасте от 16 до 21 года с языком немного сложнее – этих деток натаскивали и натаскивают на ЕГЭ и ОГЭ. Они почти не пишут сочинений, а потому почти не умеют выражать свои мысли. Однако обвинить их в отсутствии интереса к книгам тоже нельзя — просто они читают другую литературу, более ориентированную на их интересы.