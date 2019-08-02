Убийство отца: СК отказался заводить дело против Хачатуряна

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении 57-летнего Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери. Об этом сообщил адвокат Алексей Паршин, отметив, что это обстоятельство не реабилитирует потерпевшего, который еще до смерти мог издеваться над своими детьми, передает РИА «Новости».

«Сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт», — заявил юрист.

Как рассказал Паршин, уголовное дело может быть возбуждено с целью реабилитации умершего и доказывания его невиновности в том случае, если родственники не согласятся с постановлением СК.

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Несколькими днями ранее, 23 июля, Мосгорсуд решил продлить меру пресечения трем сестрам Хачатурян на три месяца — запрет определенных действий для них сохранится до 28 октября.

12 июля Паршин рассказал радио «Sputnik», что следствие проверяло, совершал ли отец в отношении дочерей преступления, предусмотренные статьями УК РФ «Истязание», «Сексуальное насилие», «Доведение до самоубийства» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». «Материалы выделены в отдельное производство, идет проверка. По результатам может быть вынесено отказное постановление — в связи с его смертью, либо, если родственники не согласятся, то дело могут расследовать», — пояснял он.

Тогда он подчеркивал, что следствие признает, что факты насилия над девушками «имели место быть». «Для нас достаточно, даже если будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, там будет установлено, что Михаил совершал эти факты. Это постановление не будет реабилитирующим, но я уверен, что оно не устроит девочек», — отмечал Паршин.

Юрист обращал внимание на то, что девушки будут добиваться возбуждения уголовного дела и продолжения расследования. При этом он добавил, что если следствие признает Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения, то тогда есть шанс, что сестер оправдают.

По версии СК, девушки убили своего отца 27 июля 2018 года в московской квартире, расположенной на Алтуфьевском шоссе, нанеся ему не менее 30 ножевых ранений. «Сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе – в жизненно важные его части – голову, шею, грудь, причинив ему смерть», — сообщали в СК.

Сначала девушек задержали и поместили в СИЗО, однако после им изменили меру пресечения на более мягкую — «запрет совершения определенных действий».

Почти через год после совершения преступления — в июне 2019 года — следствие предъявило девушкам обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Эта квалификация является самой тяжкой из возможных и предполагает наказание сроком от восьми до 20 лет лишения свободы.

Сторона защиты сестер отмечает: несмотря на то что обвиняемые жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации», следствие не изменило квалификацию дела.

По словам адвокатов, Михаил Хачатурян в течение нескольких лет избивал своих дочерей и применял к ним сексуальное насилие. Его убийство, по версии защиты, было совершено в рамках превышения необходимой самообороны.

Между тем этот инцидент вызвал резонанс в обществе и вновь вынес на обсуждение вопрос домашнего насилия. Так, по данным опроса фонда «Общественное мнение», 80% россиян считают, что насилие в семье нельзя оправдывать. В то же время 14% респондентов уверены, что домашним побоям можно найти объяснение.

Кроме того, 62% опрошенных заявили, что за последние полгода неоднократно узнавали в СМИ о случаях домашнего насилия. В основном респонденты вспоминали историю Маргариты Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук топором, а также дело сестер Хачатурян.