Только вышел: отсидевший россиянин обвинен в еще одном убийстве

Отсидевший за убийство собственной матери 27-летний житель Ненецкого автономного округа обвиняется в еще одной расправе. По данным регионального Следственного комитета, он убил пенсионера, а также угрожал ножом своему приятелю.

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Трагедия произошла в ночь на 8 сентября 2018 года. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в частный дом в поселке Октябрьский, где проживал 60-летний пенсионер. По версии следствия,

обвиняемый несколько раз пырнул ножом пожилого мужчину и стал обыскивать помещение в поисках пенсионных сбережений — денег в доме он не обнаружил и, прихватив с собой найденную бутылку спиртного, скрылся с места преступления.

Все это время пенсионер лежал на полу, истекая кровью. Он скончался до прибытия скорой помощи. Вскоре правоохранители задержала предполагаемого убийцу. В ходе расследования следователи выявили причастность мужчины к еще одному делу — по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Как считают в СК, 5 сентября 2018 года, за несколько дней до убийства пенсионера, обвиняемый вступил в спор со своим 39-летним приятелем во время застолья. В ярости задержанный угрожал ему расправой, держа в руках нож. На допросе он признал свою вину только по этому делу — мужчину поместили под арест.

Примечательно, что за три месяца до этих происшествий он освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за кражи и убийство собственной матери.

Похожая история произошла в Красноярске: там 25 июля силовики задержали 51-летнего мужчину, который, по версии следствия, зверски убил 43-летнюю жену и 83-летнюю мать. По данным регионального СК, предполагаемый злоумышленник расправился с супругой на почве ревности — все произошло в июле 2018 года. Чтобы замести следы, задержанный перевез тело в Емельяновский район, где находилась дача его пожилой матери. Выкопав яму в огороде на территории частного дома, красноярец сбросил туда труп и засыпал землей.

Женщина числилась пропавшей без вести на протяжении года. Летом 2019 года следователи пришли с обыском в дом матери подозреваемого. Тогда в ведомстве мужчину считали причастным исключительно к исчезновению 43-летней погибшей. Но по прибытии на место жительства пенсионерки они увидели заброшенный участок, что свидетельствовало о давнем отсутствии хозяйки. Обследовав территорию с помощью георадара, следователи нашли место, где было закопано тело супруги обвиняемого. «Под тяжестью предъявленных улик мужчина, который до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги, признался в совершенном преступлении», — рассказали в региональном СК.

На допросе мужчина сообщил, что расправился не только с женой, но и с матерью — ее тело он расчленил и хранил останки в морозильной камере у себя дома. Против красноярца возбудили уголовное дело по факту двух убийств.

В феврале 2019 года сотрудники полиции задержали 17-летнего подросток из Севастополя, который, по данным СК, расправился со своей матерью и бабушкой. 31 января между парнем и его матерью возник конфликт. Во время спора погибшая обвинила сына в лени, безответственности и нежелании работать. Молодой человек разозлился и набросился на нее с ножом — от полученных ранений женщина скончалась на месте.

Однако такой мести подростку показалось мало: он пошел в пристройку дома, взял лежащий там топор и несколько раз ударил им по голове убитой. Очевидцем происшествия стала бабушка 17-летнего обвиняемого. Парень убил и ее, чтобы она не донесла на него в полицию.

По данным Следкома, позже молодой человек сбежал из дома и ограбил местную жительницу. Также он взломал гараж своего дяди, откуда забрал большое количество разной техники – некоторые приборы он продал, а другими погасил накопившиеся долги. Через день сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ему предъявили обвинения по статьям 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и 161 УК РФ «Грабеж».

По словам детского омбудсмена по республике Крым Марины Песчанской, молодой человек пошел на преступление, так как находился под воздействием химических препаратов. Подросток сам признался, что видел в своих жертвах не родственников, а демонов. «В семье не все было хорошо. Семья, естественно, должна была быть под надзором. Согласно информации, которую мы получили, парень находился под действием химических препаратов, так называемой соли, и боролся с демонами, которых он видел в лице своих первых ближайших родственников», — заявляла уполномоченная по делам несовершеннолетних РИА «Новости».