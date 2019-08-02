Тува и Сахалин: где в России делают больше всего абортов

В Еврейской автономной области, республике Тува и Сахалинской области женщины в прошедшем году чаще всего делали абороты, сообщили в Министерстве здравоохранения. Как следует из статистического сборника ведомства за 2018 год, на тысячу женщин детородного возраста в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тува — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. Эти показатели являются самыми высокими по России.

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Наименьшее количество абортов зафиксировано в республике Ингушетия (6,2 на тысячу женщин), в республике Дагестан (7,0) и Москве (8,5).

При этом за прошедший год общее число абортов в России снизилось примерно на 10% — с 627 тыс. в 2017 году до 567 тыс. С 2005 года число абортов уменьшилось почти в три раза — тогда было зафиксировано 1 млн 501 тыс. случаев.

В среднем по России за 2018 год на 1000 женщин детородного возраста пришлось 16,2 абортов, следует из данных Минздрава.

Тем не менее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что количество абортов в стране по-прежнему высоко. Более 567 тыс. прерываний беременности, зарегистрированных в России в прошлом году, составляют около трети от количества рожденных, отметила она.

По данным Росстата, в прошлом году родились более 1,5 млн малышей. «То есть примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году детей не появится на свет. Это целое поколение», — сказала Кузнецова на съезде региональных детских омбудсменов 15 мая.

В последнее время показатели смертности в России опережают рождаемость. В 2018 году число умерших превышало число родившихся на 218 тыс. человек. Для сравнения: в 2016 году эта разница составляла чуть более 2 тыс. человек. Наихудшие результаты по этому показателю демонстрируют Нижегородская и Московская области — там в 2018 году умерло на 15 тыс. человек больше, чем родилось.

Что касается естественного прироста, то в прошлом году он был зафиксирован в 21 регионе. В то же время в 64 субъектах РФ население убывает. Антилидерами по этому показателю стали Московская, Саратовская, Тульская, Кемеровская, Воронежская и Нижегородская области. Наименьший уровень смертности по итогам 2018 года был зафиксирован на Урале и Северном Кавказе. Эти данные привела вице-премьер Татьяна Голикова в апреле этого года.

Регионы по-разному борются с естественной убылью населения. Так, в Кировской области власти предлагают платить премии сотрудникам кризисных центров за отказ женщин от аборта. Как пояснили в региональном Минздраве, на базе областного перинатального центра работает единый центр медико-социальной помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С каждой женщиной, которая не хочет сохранять беременность, работают акушеры-гинекологи, психологи, соцработники и юристы. Глава ведомства Андрей Черняев рассказал, что за каждый отказ от аборта и постановку женщины на учет по беременности работникам кризисного центра будут выдавать по 4 тыс. рублей в качестве стимулирующей выплаты.

Тем временем в Башкирии власти обеспокоены катастрофическим снижением рождаемости: за первые шесть месяцев 2019 года в республике родились 19,6 тыс. детей. Этот показатель ниже послевоенного времени, когда в 40-50-е годы рождаемость была на уровне 100 тыс. человек в год.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев считает, что в регионе необходимо ввести дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе поощрение рождения первого ребенка. «В особой поддержке нуждаются неполные семьи. Именно нежелание отца создать семью и нести ответственность за ребенка обычно толкает женщин на аборты. Гарантия социальной защищенности матерей-одиночек помогла бы избежать таких решений, спасла бы детские жизни», — написал он на своей странице в соцсетях.

Толкачев напомнил и о таких мерах борьбы с низкой рождаемость, как налог на бездетность, «который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада», а также о сокращении налогов для семей с детьми.

В стране также фиксируются случаи незаконного прерывания беременности. Так, 29 июля Росздравнадзор сообщил, что в Москве закрыли клинику ООО «Евроклиник», где проводились медикаментозные аборты на поздних сроках беременности. Экономист без медицинского образования представлялся пациенткам врачом и назначал медикаменты для искусственного прерывания беременности. Его пациентками в том числе стали несовершеннолетние и женщины, у которых срок беременности составлял более 12 недель.

«Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Мужчину задержали, он находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.