Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело на нескольких чиновников регионального Министерства лесного хозяйства из-за катастрофических пожаров, площадь которых приблизилась к 3 млн Га.

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Дело расследуется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность), максимальная санкция по которой, впрочем, не превышает трех месяцев ареста.

По предварительной версии следствия, с марта по август нынешнего года должностные лица краевого Минлесхоза – фигуранты дела — не приняли мер для ликвидации лесных пожаров, из-за чего огонь распространился на столь большие площади.

«Решается вопрос о назначении экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» с целью изъятия интересующей следствие документации», — говорится в сообщении СКР.

Дело курирует лично председатель СКР Александр Бастрыкин – он направил сотрудников центрального аппарата СКР в пожароопасные регионы. В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства.

Бастрыкин также потребовал от руководителей региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС — в республиках Якутия и Бурятия, Красноярском крае, Иркутской области — выяснить причины распространение огня.

Ранее

председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.

Об этом он заявил на совещании в Чите. Такая задача поставлена перед Генпрокуратурой, СКР и МВД России. Срок исполнения — ‪1 ноября 2019 года‬.

В среду, 1 августа, самолеты Авиалесохраны начали вызывать дожди над Красноярским краем и Иркутской областью — ранее они не могли проводить такую работу, поскольку над пострадавшими от пожара районами не было облаков. Сейчас облака появились, и зондировщик Ан-26 может вызвать искусственный дождь, передает портал Newslab.

Как рассказали в Авиалесохране, самолеты вызывали дожди весь июль по мере возможности. Над более чем 60 пожарами прошли осадки средней и высокой интенсивности, содержащие килотонны воды. Это обеспечило снижение пожарной опасности и оказало помощь наземным группировкам сил в тушении.

Летчики-наблюдатели обстреливают облака пиропатронами с йодистым серебром. Без воздействия облака могут просто провисеть в воздухе, не проливая осадков. Дожди снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации пожаров. Всего в красноярском регионе идет тушение 61 пожара на площади около 25 тысяч га.

Накануне Дмитрий Медведев провел Красноярске совещание по ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа. Глава кабмина заслушал несколько докладов на тему того, как профильные ведомства борются с ЧП.

«Ухудшение лесопожарной обстановки в сибирских регионах фиксируется с 26 июня.

Наиболее сложная обстановка на сегодня в Иркутской области, в Красноярском крае и Республике Саха. Площадь лесных пожаров с зонами составляет 2,7 млн гектаров — это на 12% больше уровня прошлого года. На тушение пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной авиалесоохраны и вся имеющаяся техника», — пояснил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

По его словам, причиной возгораний является природный, а не человеческий фактор — сухие грозы. Замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил, что в настоящее огонь не представляет опасности для населенных пунктов.

«Для 32 населенных пунктов такая потенциальная опасность была, с населением 11 тысяч. Группировка [МЧС] отстояла, можно сказать, эти населенные пункты, и в данном случае угрозы нет. Согласно данным космического мониторинга, которые мы получаем постоянно онлайн, 25 населенных пунктов находятся вблизи этих пожаров, особенно 4‒5-километровой зоне. Все держится на контроле», — заверил чиновник.

Ранее Роскосмос опубликовал снимки пожаров в Еврейском автономном округе, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях. Наблюдение со спутника за чрезвычайной ситуацией велось в период с 25 июля по 1 августа. Роскосмос передал в МЧС данные дистанционного зондирования Земли, которые охватили территорию свыше 1,98 млн кв. км.

Свои спутниковые снимки опубликовало и американское космическое ведомство NASA — на них видно, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг Аляски и некоторых частей западного побережья Канады.

«Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады и над восточной частью Тихого океана, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла»,

— заявил ученый Центра космических полетов NASA Колин Сефтор.

В США ведут наблюдения за сибирскими пожарами еще с момента их распространения по территории России. 31 июля Дональд Трамп связался с российским лидером Владимиром Путиным и предложил помочь с тушением очагов возгорания, передает НСН.

«Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Вся наземная группировка по тушению пожаров составляет более 3 тысяч, плюс семь воздушных судов МЧС. Кроме того, еще 950 спасателей находятся в суточной готовности для усиления группировки в трех регионах.