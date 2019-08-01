Маньяк Головкин: последняя казнь в России

2 августа 1996 года в действие был приведен последний в истории России смертный приговор. В тот день в СИЗО «Бутырка» расстреляли маньяка-педофила Сергея Головкина, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве 11 мальчиков.

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Орудовал 40-летний осужденный, которого прозвали учеником Чикатило, в период между 1986 и 1992 годами. Его первой жертвой стал 15-летний мальчик, приехавший в гости к бабушке и дедушке в поселок Дмитровского района Московской области. 19 апреля 1986 года он собирал березовый сок, объезжая деревья на велосипеде. В какой-то момент подросток проехал мимо Головкина, чем и привлек его внимание.

Он подошел к мальчику, когда тот решил покурить, и попросил спички. Сразу после этого злоумышленник, угрожая ножом, утащил жертву в лес — изнасиловал, задушил, а потом долгое время истязал бездыханное тело.

В этот же день родственники погибшего и односельчане вышли на поиски мальчика. Его обнаженный и обезображенный труп нашел отец. Тогда правоохранительные органы не обнаружили очевидных улик на месте преступления. Единственной зацепкой были показания местных жителей, которые видели черноволосого сутулого человека высокого роста с прыщами на лице. Впоследствии выяснилось, что это и был Головкин, но в 1986 году дело так и осталось не раскрытым.

Вплоть до 1992 года все убийства, кроме одного, маньяк совершал в Одинцовском районе, где и проживал долгое время. «Его в поселке Горки-2 Одинцовского района знали как «ласкового, симпатичного, добрейшей души человека» и называли не иначе как дядя Сережа. Любая местная женщина могла с ним оставить ребенка, если ей нужно было отлучиться по делам», — рассказывал газете «МК» участвовавший в поимке педофила сотрудник регионального Следственного комитета Алексей Мотылев.

В том же районе у маньяка была так называемая пыточная, куда он свозил еще живых мальчиков, чтобы издеваться над ними. После расчленения он выбрасывал части тела в лесу.

%«Из захоронения останков одного из подростков в ходе осмотра места происшествия извлекли клок волос. Экспертное исследование установило, что они не принадлежат потерпевшему. Это были волосы другого подростка, убитого год назад. Данное обстоятельство указывало на то, что преступник разделывался с жертвами в каком-то одном месте — «стационаре».

Напрашивался и еще один простой вывод: к месту захоронения убийца вывозил трупы на транспорте, поскольку рядом населенных пунктов не было», — говорил старший следователь Евгений Бакин изданию «Совершенно секретно» в 1992 году.

Ближе к 90-м Головкин разнообразил свои пытки. В это время за дверями своего «станционара» он стал не только убивать, но и есть своих жертв. Такая участь настигла и 15-летнего ученика средней школы Одинцовского района. Обманным путем он привез его в свою комнату для истязаний и, угрожая ножом, заставил раздеться. Затем он надругался над подростком, связал ему руки за спиной и задушил. Глумясь над трупом, маньяк подвесил его за ноги к потолку, отрезал нос, уши и голову, а также вынул из тела органы.

Уже к концу своего ритуала маньяк вырезал мягкие ткани мальчика, поджарил их на паяльной лампе и съел. «Человеческое мясо ему не понравилось, и в дальнейшем подобных действий он больше не совершал. Отчлененную голову он хранил в гараже — вскрыл черепную коробку, выжег мозг, постепенно отсепарировал кожу и мягкие ткани. Позже Головкин демонстрировал череп мальчика другим жертвам для запугивания», — сообщалось в материалах уголовного дела.

Пока Головкин проворачивал весь этот ужас, сотрудники правоохранительных органов никак не могли приблизиться к разгадке. Они много раз приходили на завод, где работал Головкин, но лично его не проверяли. Попал под подозрение он только в октябре 1992 года, когда был допрошен друг трех погибших мальчиков. Им в сентябре злоумышленник предложил вместе ограбить дачу, однако один из приятелей отказался — он и дал показания.

Вскоре силовики задержали маньяка. Под давлением улик он сознался в 11 убийствах, которые неоспоримо подтверждались многочисленными доказательствами. Но после этого Головкин перестал давать показания. Причем он сам говорил, что совершенных им преступлений было гораздо больше, но рассказывать о них отказался.

В 1996 году суд признал мужчину вменяемым и приговорил к казни. Его дело занимало 95 томов, а 150-страничное обвинительное заключение зачитывалось несколько часов. «Все боялись, что в Институте Сербского его признают невменяемым. Но врачи доказали, что Головкин — здоровый человек», — пояснял «МК» Мотылев.

Однако до исполнения приговора у маньяка-педофила появился шанс избежать расстрела и отправиться в тюрьму на пожизненный срок. 28 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, пообещав в течение трех лет присоединиться к протоколу №6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, что предусматривало отмену смертной казни. Весной того же года первый президент России Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни», а также попросил рассмотреть все прошения приговоренных к смерти.

Когда в руках сотрудников Комиссии по помилованию появилось дело Головкина, они ни секунды не сомневались в справедливости смертного приговора. «Раскаяния он не испытывает. Считает себя суперменом, которому все позволено», — отмечал старший следователь в интервью «Совершенно секретно».

Во время расследования дела следствию активно помогали криминальные психологи. Они пытались объяснить неадекватное и жестокое поведение злоумышленника — ответ был найден в его отношениях с семьей.

«Этот холодный, бесчувственный человек навсегда остался девственником. На психологическом уровне Головкин повторил с девушками те отношения, которые ранее были у него с матерью, лишенные теплоты и чувства. Он как бы забыл о женщинах, всегда сторонился их, если же складывалось так, что интимная близость с ними становилась возможной, во что бы то ни стало избегал ее», — рассказывал специалист Юрий Антонян.

Родившийся в 1959 году Головкин уже в детстве отличался девиациями, которые свойственны людям криминального склада: у него было ночное недержание мочи вплоть до подросткового возраста, а также склонность к мучительству животных. Все это, по словам психологов, стало следствием натянутых отношений с родителями.

По информации из открытых источников, еще в детстве будущий убийца подвергался сексуальным посягательствам со стороны отца, который часто находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мать была абсолютно равнодушна как к пьянству супруга, так и к страданиям сына. Сексуальная травма, полученная в детстве, могла предопределить гомосексуальные наклонности Головкина.

В школе он не общался со сверстниками, из-за чего они считали его сумасшедшим и регулярно избивали. По словам самого обвиняемого, он ненавидел своих обидчиков и постоянно думал о том, как будет сжигать одноклассников на костре. Уже в возрасте 35 лет сам Головкин осознал опасность своих страшных мыслей и потаенных желаний — на вопрос, почему он не заводил семью, убийца ответил: «Боялся, что сделаю с собственным сыном то же самое, что и с теми мальчиками».