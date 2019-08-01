«Не могла успокоить»: бийчанка призналась в убийстве грудничка

В Бийске силовики задержали мать убитой 11-месячной девочки, тело которой обнаружили в подъезде многоэтажного дома. По данным регионального Следственного комитета, сбежавшая с места преступления 25-летняя Екатерина Шишкова пряталась у знакомых в одном из сел Алтайского района — она уже призналась в содеянном.

«27 июля мы с дочкой приехали домой из гостей где-то около часа ночи. Ночью она проснулась. Я не могла ее успокоить и дала ей подзатыльник и на диван кинула. Труп спрятала, потому что испугалась»,

— рассказала задержанная следователям в ходе допроса.

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О трагедии стало известно 28 июля. Утром жители дома по улице Репина обнаружили мертвого ребенка в полиэтиленовом пакете. «Думали, живой или нет. Был бы живой, орал, мы бы слышали. Значит, девочку принесли мертвой. Она уже большая — 11 месяцев», — заявили соседи агентству «Банкфакс».

Вскоре на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Осмотрев тело, криминалисты выяснили, что ребенок скончался в результате черепно-мозговой травмы. Главной подозреваемой стала его мать. Ее личность установили благодаря записке, найденной в пакете. На ней были написаны имя и фамилия грудничка.

Позже знакомые задержанной рассказали, что в день трагедии видели, как она передвигалась по подъезду в нетрезвом виде. Они также отметили неспокойное поведение ребенка. По словам соседей, девочка подпускала к себе только маму, передает сайт kp.ru. «Сколько я ее знаю, она очень много пила и гуляла вместе с маленьким сыном и угробила его, а теперь и малышку отправила на тот свет. Пусть ангелочки покоятся с миром. Я с декабря месяца ничего про нее не слышала. Соседи ее говорят, что она и дочку таскала по гулянкам», — написала знакомая предполагаемой злоумышленницы Екатерина Олейникова в сообществе «Инцидент Бийска» в соцсети «Вконтакте».

В ходе следствия выяснилось, что Шишкова не состояла в браке и проживала в квартире с матерью. На учете в социальных службах ее семья никогда не стояла. Первого ребенка она родила в 2017 году. Местная жительница, которая лежала с подозреваемой в одной палате роддома, отметила ее неадекватное поведение. «Она очень громко и эмоционально по телефону говорила. Я ее просила быть тише, но она меня даже не слышала. Дочь ее не могла грудь рассосать, плакала и кушать хотела, а она вместо того, чтобы попросить смесь, нервничала. Потом я ее чуть ли не заставила попросить смесь», — рассказала горожанка Полина Макарова в сообществе «Бийск».

По словам местных жителей, первый младенец также не дожил у Шишковой до года. В день его гибели женщина якобы находилась в пивбаре. «У нее и первый грудничок в пивбаре умер. Бармен вызвал полицию, а она с трупом ребенка ходит, пьет и даже не замечает, что он умер несколько часов назад»,

— рассказал сайту kp.ru один из приятелей Шишковой.

Бийчане предположили, что тот младенец мог умереть от переохлаждения, которое допустила его мать. «Первого она пробухала. Ему тоже несколько месяцев было. Это была зима, как раз морозы. А мальчик только переболел, у него с легкими проблема была. Она пошла с ним пешком в какую-то местную обрыгаловку. То ли переохлаждение, то ли что-то другое, но ей ничего не было тогда! Просто сестра моего бывшего мужа с ней хорошо общалась. Она плодится, как кошка, потом такими способами избавляется», — написала горожанка Эльвира Куракина в сообществе «Инцидент Бийска».

Соседи не раз обращались в полицию, так как слышали звуки насилия и крики детей из квартиры Шишковой. «Я сама звонила в опеку и полицию. Сколько раз вызывала! В опеке сказали: «Ну все, ждем первого звоночка». Дождались. Никто работать не хочет. Губернатор края Томенко уже направил своего человечка, разобраться с опекой. Головы полетят сейчас»,

— отметила ее бийчанка Анастасия Кистанова.

Примечательно, что в 2017 году подозреваемую объявили в розыск, так как та не выходила на связь с родственниками несколько месяцев, однако позже сотрудники полиции ее нашли. Знакомые Шишковой рассказали о ее натянутых отношениях с близкими. «Она с детства была с отклонениями, постоянные войны с матерью. Помню, она как-то закрылась дома, залезла в подвал и не открывала несколько часов матери, пришлось ломать дверь. Мы с ними соседями были. Семья неблагополучная совсем, было видно еще тогда, что вырастет она асоциальной», — поделилась в «Инцидентах Бийска» горожанка Ольга Асеева.