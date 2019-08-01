Три убийства: пенсионерка пошла под суд

Уголовное дело 80-летней пенсионерки из Хабаровского края, которую обвиняют в убийстве трех человек и надругательстве над их телами, передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

На время следствия женщину отправили в СИЗО. Как выяснили правоохранители, в декабре 2005 года жительница села Березовка Софья Жукова убила восьмилетнюю девочку, жившую по соседству, затем расчленила и выбросила ее тело.

«15 декабря исчезла девочка. Недели через две мужик нашел на помойке мерзлый пакет с мясом, принес домой, хотел собакам сварить, а там лицо девочки оказалось», – рассказывала местная жительница изданию «Губерния Online».

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Лишь спустя почти 15 лет 80-летняя злоумышленница созналась в убийстве ребенка. По ее словам, девочка была очень активная — постоянна играла, бегала и кричала, рассказали в СК. В какой-то момент нервы пожилой женщины не выдержали, и она «сорвалась», писал телеграм-канал «Baza».

Следующее преступление, по данным следователей, пенсионерка совершила в марте 2013 года. Тогда она убила свою 77-летнюю знакомую, которая после продажи собственной недвижимости на время попросилась пожить у Жуковой.

«Она жила ровно под нами. Продала квартиру за наличку, решила переехать в Приморье. На одну ночь попросилась переночевать к бабе Соне. После этого бесследно пропала. Сперва основными подозреваемыми были купившие квартиру. Проверяли и бабу Соню. Но никаких доказательств не нашли», — сообщал порталу «Хабаровский край сегодня» сосед погибшей.

С телом злоумышленница поступила, по версии следствия, как прежде: разрубила на куски и спрятала. Деньги, которые жертва выручила от продажи квартиры, правоохранители так и не нашли.

Примечательно, что психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой — она прекрасно осознавала, что делала.

Задержана Жукова была в феврале 2019 года. Незадолго до этого вскрылось третье убийство — 30 января 2019 года местные дети заметили, что животные грызут человеческую руку. Вскоре были обнаружены другие части расчлененного тела мужчины.

Погибшим оказался 52-летний дворник, переехавший в Хабаровск из Украины. По данным сайта kp.ru, одинокий мужчина устроился на работу недавно и злоупотреблял алкоголем. Когда дворник пропал, особого удивления у работодателя это не вызвало, поэтому первое время его никто не искал.

Пенсионерка не сотрудничала со следствием, так что оперативникам пришлось своими силами разыскивать отсутствующие фрагменты тела. Нижняя часть туловища обнаружили в соседнем квартале.

Замаскированные под мусор останки лежали под трубами теплотрассы примерно в 100 метрах от места, где ранее обнаружили другие конечности мужчины.

В ходе обыска квартиры старушки криминалисты обнаружили замытые следы крови и небольшие куски человеческого мяса, принадлежавшие убитому. Против женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным СМИ, в селе пенсионерку называли «Сонькой Сипатой» — из-за сиплого голоса. Соседки обвиняемой отмечают, что она была сильной и грубой женщиной, любила выпить и материлась так, будто имела за плечами тюремный срок. «Однажды вот так подошла, палкой в живот одной женщине дала. Потом та Соне что-то сказала, а она вернулась и плюнула. Еще всегда ходила и зазывала детей: «Я тебе конфетку дам»», — рассказала жительница Березовки.

Женщина, которая жила с Софьей Жуковой на одном этаже, рассказала, что в предполагаемый день убийства дворника не слышала ничего подозрительного. Кроме того, горожанка отметила, что у пенсионерки часто пропадали домашние животные. «Мы с ней общались, вроде бы нормально все было. Но я наблюдала, что она постоянно с кем-то ругалась, животинка у нее частенько пропадала. Заведет кого-то, кто-то поскулит-поскулит и все, нет никого», — пояснила землячка.

Местные жители также сообщили, что ранее обвиняемая долгое время работала мясником на свиноферме.