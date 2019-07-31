«Расследование не закончено»: Малайзия высказалась по делу MH17

Запад должен перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе – по крайней мере, пока не будет закончено следствие, заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдалла.

Реклама

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. Расследование еще не закончено, но при этом западные партнеры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных», — указал дипломат.

Он добавил, что трагедия, в которой погибли 298 человек, не поколебала отношения Москвы и Куала-Лумпура, поскольку у властей двух стран похожие позиции на произошедшее, передает ФАН.

Неделю назад стало известно, что американские и украинские власти пытались получить «черные ящики» разбившегося лайнера, но военные самопровозглашенной Донецкой народной республики не позволили им этого сделать и передали бортовые самописцы малайцам. Об этом рассказал полковник Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри.

Эти подробности произошедшего раскрыты в фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, который занимается независимым расследованием причин аварии.

Для получения «черных ящиков» военным из Малайзии пришлось провести настоящую спецоперацию на Украине.

В итоге полковник получил самописцы 22 июля 2014 года в Донецке, передает НСН.

«Я поговорил с премьер-министром Наджибом Разаком. Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения. По прибытии в Киев мы узнали, что украинские власти заблокировали нам доступ к месту катастрофы. Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», — детализировал военный.

Вооруженных представителей из Австралии, Нидерландов бойцы ДНР также не пустили на место катастрофы. Сакри продемонстрировал также акт передачи бортовых самописцев с печатью Национального совета безопасности Малайзии. После этого Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ просила Малайзию передать «черные ящики», но получила отказ. Более того — приходили с аналогичным вопросом к Сакри и агенты ФБР, но он отказал и им.

В июне нынешнего года Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представили список обвиняемых в атаке на малайзийский Boeing. В причастности к данному делу обвиняются три россиянина и один украинец. По данным следствия, группой руководил на тот момент министр обороны ДНР Игорь Гиркин.

Как говорится в материалах дела, бывший сотрудник ГРУ Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») был заместителем Гиркина и руководителем разведки ДНР, Олег Пулатов (позывной «Гюрза») возглавлял группу бойцов, Харченко же находился в подчинении Пулатова.

По словам следователей, самолет был сбит из самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук», доставленного силами вышеуказанной группы на территорию Донбасса из 53-ей зенитной ракетной Берлинской бригады, базирующейся около Клюквинского сельсовета в Курской области.

По версии следствия, собственно выпущена ракета, сбившая Boeing, была операторами установки, в которую ни один из указанных четверых человек не входил. На следующий день после трагедии —

18 июля 2014 года — ракетную установку якобы перевезли в Луганск, а затем — через границу на территорию России.

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года.

Во время следствия немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал, что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях JIT в июне. На эту инициативу ему ответили отказом.

Реш настаивал на публичной передаче данных, поскольку ему угрожали, и он опасается за свою жизнь. Но голландская прокуратура отказалась сотрудничать на таких условиях. В итоге детектив разместил открытое письмо к JIT и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka.

В нем он утверждает, что в числе доказательств готов предоставить сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и пунктов службы управления воздушным движением («вышек») украинской армии и ополченцев, телефонные переговоры украинских военных.

Также у него есть записи «вышек» после информации о крушении, аудиозаписи в том числе спецслужб о соответствующих военных событиях со стороны ополченцев и украинцев на протяжении нескольких недель до и после крушения, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

В этой связи посольство России в Амстердаме заявило, что Москва не считает расследование катастрофы малайзийского Boeing, которое проводили следователи из Нидерландов, беспристрастными и независимым.

Президент России Владимир Путин обсуждал тему крушения MH17 с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии «предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России».