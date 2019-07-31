От рук пьяного отчима: пятилетний ребенок погиб от побоев

Суд приговорил жителя Забайкалья к пожизненному заключения за убийство пасынка мухобойкой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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По решению суда житель города Балея Владимир Пауков был признан виновным сразу по нескольким статьям — «Убийство малолетнего», «Истязание», а также «Кража чужого имущества». В том числе с причинением значительного ущерба потерпевшим и незаконным проникновением в жилище.

«Приговором суда Паукову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сообщается на сайте СК.

Следствие установило, что в день убийства мужчина остался с пасынком вдвоем. Выпив бутылку водки, Пауков решил научить его читать, однако ребенок отказался, чем вывел отчима из себя.

«Злоумышленник не менее четырех раз ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил пасынка мухобойкой по лицу, телу, рукам и ногам. После этого осужденный трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался», — установили следователи.

Вернувшаяся с работы мать обнаружила тело сына и немедленно хотела обратиться за помощью, однако убийца не дал ей вызвать медиков и полицию. Не исключено, что для этого он применил физическую силу: как выяснили правоохранители, мужчина регулярно избивал свою сожительницу с 2017 по 2018 год. К делу были приложены доказательства по четырем случаям, когда после семейных скандалов женщина ходила с побоями от кулаков, ремня и даже сапог по всему телу.

Также доказано, что злоумышленник не только занимался домашней тиранией, но и регулярно совершал налеты на квартиры местных жителей. Так, в сентябре 2017 года обвиняемый проник в квартиру знакомой, откуда вынес телевизор, деньги, а также другие вещи на общую сумму около 10 тыс. рублей.

Буквально через несколько месяцев — в феврале 2018 года — благодаря его стараниям из другой квартиры пропал перфоратор, а в августе того же года — электроинструмент и другие вещи из квартиры еще одной местной жительницы на сумму около 5 тыс. рублей.

В апреле 2019 года еще один жестокий отчим напал на 11-месячного ребенка сожительницы. По данным следствия, крепко выпивший 32-летний житель села Ударники Новосибирской области остался один в доме, где в кроватке спал младенец.

Однако вскоре ребенок проснулся и заплакал, тем самым очень разозлив мужчину. Чтобы остановить детский плач, он в гневе несколько раз ударил грудничка руками и ногами по телу и голове. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Силовики вскоре задержали злоумышленника и поместили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Эта статья предполагает наказание от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Как удалось установить правоохранителям, мать ребенка в момент убийства распивала спиртное в гостях у соседей. Всего она родила шесть детей, однако в отношении двух из них суд ранее лишил ее родительских прав. Оставшихся троих органы опеки и попечительства забрали после убийства грудничка.

Как отметили в сельсовете Северного района, семья числилась как неблагополучная: соцслужбы неоднократно пытались повлиять на пьющую женщину, однако безуспешно. Постоянные застолья продолжались, а дом, который она приобрела на материнский капитал, постепенно пришел ужасное состояние.

«У нее первых детей забрали за то, что она первую девочку чуть не утопила там, тоже пьяная была. И потом она вышла замуж, спокойно родила еще троих детей, ей дали материнский капитал — и снова ничего хорошего. Хотя она сама тоже из детского дома, мать ее когда-то также была лишена родительских прав», — рассказали в сельсовете.

Ранее, 13 июня текущего года, в Тольятти также был задержан сотрудник частной охранной организации (ЧОП), жестоко расправившийся с двухлетней падчерицей. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил девочку по голове.

Позже тело ребенка обнаружила мать и срочно вызвала врачей, однако спасти девочку не удалось. Она скончалась от обширной травмы головы. «Когда приехали представители ритуальных служб, голова ее была как месиво. Дома никого не было. По словам соседей, отчим ребенка – наркоман», — рассказали очевидцы в соцсетях, передает сайт kp.ru.

Следователям удалось задержать отчима-убийцу в тот же день. В ходе допросов мужчина полностью признал вину, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Позже он был заключен под стражу.