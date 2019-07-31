Гранату под ноги: как ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

В Татарстане сотрудники ФСБ и МВД России предотвратили теракт и задержали двух подозреваемых в его подготовке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Совместная операция силовых ведомств проводилась в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Как пояснили в ЦОС, теракт готовился на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. Предположительно, речь идет о железной дороге.

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Правоохранители опубликовали в сети видео задержания двух подозреваемых. На записи двое мужчин идут по лесному массиву, направляясь в сторону железнодорожного полотна. Дорогу им перекрыли силовики, кинув под ноги дымовую гранату.

Двое подозреваемых являются сторонниками ИГ (организация запрещена в России) (террористическая организация, запрещена в РФ). Помимо подготовки теракта их подозревают в причастности к вербовке жителей в террористические структуры и пропаганде терроризма.

В ЦОС ФСБ уточнили, что задержанные — граждане России, однако их имена в интересах следствия не раскрываются. При задержании у них изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. Сейчас правоохранители выявляют возможных сообщников задержанных.

15 июля ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки в Ростовской области. Как выяснилось, три россиянина, входившие в ее состав, готовили теракты на объектах массового пребывания граждан, а также нападения на сотрудников полиции.

Правоохранители попытались остановить автомобиль главаря группы, однако тот открыл стрельбу из автомата. В результате ответного огня в его машине взорвалось взрывное устройство — подозреваемый погиб на месте. Позже в Ростове-на-Дону были задержаны еще два члена террористической ячейки, у которых при обыске обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Силовики вышли на след подозреваемых в ходе отработки связей другой террористической ячейки, которая была устранена в регионе в апреле прошлого года.

Отметим, что 26 июня ФСБ ликвидировала россиянина, который планировал совершить теракт в общественном месте в Саратове. Экстремист присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию. При задержании он оказал сопротивление и был застрелен на месте.

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб, а также организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия также были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

30 июля первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что российские правоохранители за первые шесть месяцев этого года предотвратили 17 попыток терактов. «Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, подтверждение этому — не снижающееся количество предотвращенных террористических актов. В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17», — сказал он.

При этом, сообщил Буксман, в первом полугодии 2019 года в два раза уменьшилось число возбужденных уголовных дел по экстремизму. Это произошло в том числе благодаря декриминализации некоторых уголовных составов, пояснил он.

Что касается прошлого года, то в России было предотвращено 20 терактов на стадии подготовки. Об этом сообщил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин. «В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов», — сказал он в марте текущего года.

В течение 2018 года силовики нейтрализовали 69 бандитов, 10 из них — главари ячеек. Задержаны 37 главарей, 257 бандитов и 622 их пособника. По словам Кулягина, террористы планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов, на людей в местах массового пребывания, на избирательные участки в день голосования на выборах президента РФ, а также в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Замглавы НАК также отметил, что в России сохраняется тенденция сокращения числа преступлений террористической направленности. «В прошлом году их было зафиксировано в три раза меньше, чем в 2017 году. За последние пять лет количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в 24 раза — с 218 в 2012 году до девяти в 2018 году», — пояснил Кулягин.