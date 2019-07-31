Не вынес унижений: убийца блогерши рассказал о мотивах

Подозреваемый в убийстве 24-летней блогерши Екатерины Караглановой, тело которой обнаружили в чемодане на западе Москвы, признался в содеянном. По данным столичного Следственного комитета, злоумышленником оказался 33-летний Максим Гареев – он был возлюбленным погибшей.

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Следователи задержали его вечером 30 июля на съемной квартире в подмосковном городе Котельники. «Мужчина точно ранее судим. Он уроженец Башкортостана, прописка была в Котельниках», — заявил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

По признанию подозреваемого, в день убийства, 26 июля, он пришел к своей девушке в дом на улице Пырьева. Оно встретила его в чулках и эротическом белье. Однако в углу комнаты мужчина увидел большой чемодан, в который возлюбленная уже сложила некоторые вещи. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт. В ходе ссоры задержанный узнал, что Карагланова собралась в путешествие в Нидерланды — при этом не одна, а с другим ухажером.

Выяснилось, что девушка вступила в отношения со своим 52-летним подписчиком. С ним она и собиралась 28 июля полететь в Амстердам, чтобы 30 июля отпраздновать собственный день рождения — в этот день ей исполнилось бы 25 лет.

Признание возлюбленной возмутило Гареева – в гневе он нанес ей множество колото-резаных ран в область грудной клетки и шеи. «Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать»,

— рассказал задержанный на допросе, видео которого выложил региональный СК.

В состоянии шока мужчина попытался запихнуть труп в чемодан, чтобы потом спрятать его за пределами дома, однако это у него не получилось. Тогда злоумышленник бросил попытки скрыть тело, взял другой чемодан и сложил в него свою окровавленную одежду – ее он вынес на свалку, которая располагалась далеко от квартиры Караглановой.

27 июля после многочисленных попыток связаться с дочерью мать блогерши позвонила владельцу квартиры и попросила ее проведать. Когда он вошел в дом, то увидел чемодан, из которого торчали голые ноги девушки в кружевных подвязках.

Первым, кого опросили правоохранительные органы, был 52-летний поклонник Караглановой. Он подтвердил намерение полететь с ней за границу. Позже выяснилось, что он был не единственным ухажером девушки. По словам знакомых, за несколько лет аренды квартиры в Раменках она приводила туда немало мужчин.

Популярность среди мужской аудитории могла быть обусловлена деятельностью погибшей: она не только училась в клинической ординатуре на кафедре дерматовенерологии и онкологии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, но и успешно вела собственный тревел-блог с аудиторией около 80 тыс. человек. Также Карагланова занималась моделингом и даже принимала участие в конкурсе красоты, организованном российской версией журнала «Maxim». Но это были не единственные источники дохода девушки — позже следователи обнаружили ее фотографии эротического содержания на сайтах эскорт-услуг.

Знакомые Караглановой отметили, что у нее были не только ухажеры, но и завистники, которые могли желать ей смерти. «Ничего не могу точно сказать, но мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась», — сообщила приятельница погибшей РЕН ТВ.

Последний раз угрозы поступали в адрес девушки в феврале 2019 года, однако заявлять о них в полицию она не спешила. «У меня конкретные угрозы и шантаж. И я знаю, кто это», — рассказывала Карагланова подругам, передает kp.ru.

Незнакомые люди регулярно обращались к приятелям погибшей, чтобы узнать о ней больше информации. «Мне присылали ее фотки, где она была не совсем одетая, и у меня допытывались. Может быть, мне надо было ей написать, но я сказала, что не собираюсь о ней ничего говорить. Это было давно. Она в последнее время очень сильно изменилась, я ей писала, что восхищаюсь и она молодец. Мне писали, что она занимается не тем, чем надо. Говорили, что она этим еще со школы занимается», — заявила РЕН ТВ знакомая блогерши.

При этом модель не стеснялась делиться полуобнаженными снимками с подписчиками в сети. Ее откровенные фотосессии проходили не только на территории столицы, но и за рубежом. Так, за несколько дней до смерти девушка вернулась из Греции. А с начала года она посетила такие страны, как Франция, Италия, Германия, Австрия и Доминикана.

При этом в своем блоге Карагланова сетовала на то, что многие воспринимают ее исключительно как обеспеченную красавицу. «Для кого-то я лакшери-девочка, а для кого-то я простая девчонка из Подмосковья. Порядочных людей найти очень сложно, и если они мне все-таки попадаются, то я держусь за них. Не важно, беднее, богаче, успешнее ли человек, важно, какой он внутри», — писала она в инстаграме.