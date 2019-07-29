Москвичей бьет дрожь: Арктика заморозила столицу

Погода в Москве подтвердила прогнозы синоптиков: после теплых выходных в столице резко похолодало. По данным метеорологов, вторник и среда станут самыми дождливыми, ветреными и холодными за весь прошедший месяц. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9 °C, днем воздух прогреется до +9…+14 °С.

Реклама

Такая погода больше напоминает середину осени, чем конец второго месяца лета. «Это температурные показатели сентября. Во вторник и среду похолодание усилится. Ожидаются кратковременные ливневые дожди, неприятный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 5–10 метров в секунду, а температура достигнет своего минимума в ночь со вторника на среду», — сообщил «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе в тылу циклона сформируется мощный северо-восточный поток, который и станет причиной экстремального похолодания. В ночь на среду воздух остынет до +4…+9 °C, а в дневные часы не выше +12…+15 °C, что соответствует климату конца сентября», — говорится на сайте «Фобоса».

Такое аномальное снижение температур прокомментировал руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев. Об этом сообщил ТАСС. «30 и 31 июля [вторник и среда – «Газета.Ru»] будут аномально холодными. Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета», — рассказал специалист.

Также он добавил, что подобные показатели были зафиксированы около 40 лет назад. «Самые холодные ночи для этих дней были зафиксированы в 1977 году, когда температура составила +7… +7,5 °C. Не исключено, что именно в этот раз будут перекрыты абсолютные минимумы», — предположил синоптик.

Однако главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова с ним не согласна — она утверждает, что синоптики не ожидают рекордов во вторник и среду.

«Никаких рекордов ни 30-го, ни 31-го числа не будет. Рекорды отмечаются либо по минимальной, либо по максимальной температуре. По максимальной мы точно не ждем рекорда, по минимальной (около +7 °C), я думаю, в Москве рекорда тоже не будет», — отметила специалист в комментарии RT.

При этом Позднякова пообещала, что в течение рабочей недели погода в Москве будет очень ветреной и солнце вряд ли покажется из-за облаков. Самым холодным днем станет среда. «Всю неделю к нам будут поступать порции холодного арктического воздуха. С понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах плюс 5-10 градусов», — добавила синоптик.

Специалист предупредила, что всю неделю атмосферное давление будет ниже нормы, самое низкое ожидается 31 июля.

Когда москвичам стоит ждать потепления, Позднякова рассказала «РИА Новости». Предположительно температура воздуха начнет прогреваться до нормальных показателей к концу этой недели. «Ночная температура повысится и будет в пределах 7-12 градусов. Дневная температура в Москве будет уже порядка 19 градусов, а к воскресенью уже не исключено, что будет и 20 градусов. Конечно, это все еще ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели», — рассказала специалист.

Она добавила, что в субботу днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, но они никак не повлияют на столбики термометров.

Ранее Татьяна Позднякова объяснила сайту kp.ru, что июльское ухудшение погоды связано c изменениями в циркуляции в атмосфере. «В мае и июне она была меридиональной: воздушные массы перемещались по Европейской части России вдоль меридианов, с севера на юг либо с юга на север. Если приходили с юга — то уже с горячим воздухом. Если с севера — то с холодным, но сухим, и он моментально прогревался в солнечные дни. Все это время в атмосфере над нами господствовал антициклон».

Как отметила специалист, в июле ситуация кардинально меняется. Воздушные массы движутся с запада на восток и несут прохладу и дожди, поэтому погода скачет. Циклоны идут один за другим, и в перерывах между ними воздух не успевает прогреваться. Арктический холод дошел вплоть до средней Волги, а его влияние ощутили на себе даже жители южных регионов Ростова-на-Дону и Волгограда.