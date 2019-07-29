Ия взбунтовалась: река в черте Тулуна вышла из берегов

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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«Уровень воды в реке Ия на 16:00 (11:00 мск) 29 июля составил 804 см», — пояснили местные власти. За последние десять часов вода в реке поднялась на 52 см.

В зоне подтопления оказалась городская котельная, которая приостановила свою работу. Кроме того, из-за критического повышения уровня воды в реке Ия коммунальные службы демонтировали оборудование для хлорирования воды в системе водоснабжения. В квартиры горожан подается техническая вода. Городские власти призывают не употреблять воду без кипячения.

По сообщению СМИ, ночью жители города вручную копали траншеи, чтобы хоть как-то остановить стихию. 28 июля в Тулуне началась эвакуация населения.

По данным городской администрации, сейчас в пункте временного пребывания в детско-юношеской спортивной школе находятся 41 человек, еще 65 мест свободно. Власти обратились к жителям с просьбой быть готовыми экстренно покинуть свои дома — заранее приготовить документы и необходимые вещи.

Напомним, при первой волне паводков в конце июня вода в реке Ия почти вдвое превысила критическую отметку — ее уровень достигал 1387 см, тогда из города эвакуировали 835 человек. 887 жилых домов оказались подтоплены.

«У меня квартира в пятиэтажке. В первое наводнение, в июне, в доме затопило первый этаж, а я живу на втором. У нас вода тоже стояла. Мы пережидали потоп у соседей на пятом этаже. Потом, когда дали воду и свет, мы получили компенсации, и я задумалась о восстановлении квартиры. Купили обои, линолеум, новую сантехнику, стол со стульями. Надо же было восстанавливать быт. И тут нам сообщили — в пятиэтажке трещина, выселяем», — приводит сайт kp.ru слова местной жительницы Татьяны Ефремовой.

В южных районах Иркутской области третий день идут сильные дожди, которые привели к новой волне подтоплений. В зоне бедствия сейчас шесть районов региона: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, в зоне подтопления находятся 357 домов, в которых проживают более двух тысяч человек, в том числе 470 детей; 455 приусадебных участков, один социально значимый объект, мост и два участка автодорог.

В Иркутском управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 29 и 30 июля в реках Ия, Иркут, Ока и их притоках ожидается повышение уровня воды. Так, в районе города Тулун вода в Ие может подняться до отметки в 1050 см, в Иркуте в окрестностях села Баклаши — до отметки в 580 см, в Оке в районе поселка Ухтуй — до 550 см. Ожидается затопление населенных пунктов, которые расположены в поймах рек.

В городе Байкальске в Слюдянском районе на юге Иркутской области из-за наводнения возникла угроза обрушения защитной дамбы. Ее подмыв произошел в районах четырех жилых домов в микрорайоне Гагарина, сообщили в региональном управлении МЧС. Кроме того подмыло берег реки Харлахта в том же микрорайоне. На данный момент оттуда уже эвакуировали около 150 человек. Людей перевели в пункты временного размещения (ПВР) трех городских в школах.

Сотрудники МЧС и муниципальной администрации строят водоналивную дамбу на реке Харлахта, чтобы не допустить подтопления жилого района. Администрация города призвала жителей запастись питьевой водой и снизить пользование канализацией. Есть вероятность отключения холодного водоснабжения — тогда воду жителям будут доставлять по графику.

28 июля в Байкальске из-за паводка рухнул мост через реку Солзан, связывающий микрорайон Гагарина с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). Остались еще два альтернативных проезда по федеральной трассе Р-258 «Байкал».

В городе Слюдянке в Слюдянском районе пока нет угрозы подтопления жилых домов, однако там сложилась не менее опасная ситуация — существует угроза схода селя в связи с сильными дождями. В ночь на понедельник, 29 июля были эвакуированы более 430 местных жителей, дома которых попадают в возможную зону схода селя. Об этом сообщили в штабе ГО и ЧС Слюдянского района.

«У нас угрозы подтопления как таковой нет, у нас угроза селя по всему Слюдянскому району — это и Байкальск, и поселок Солзан, и Слюдянка. Эвакуировали в ночь [людей] из тех мест, где мог сойти сель. Они были размещены в Култуке в школе № 7. Всего эвакуировали более 430 детей», — сообщили в штабе.

Ранее ученые предупреждали, что сход селей в Слюдянском районе может привести к попаданию в Байкал отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые хранятся в специальных картах-накопителях на берегу озера. Селезащитных сооружений там нет, а за 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн жидких и твердых токсичных отходов. По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске последний сель был в 1971 году.