Торчали ноги в кружевах: трагическая судьба погибшей блогерши

24-летнюю блогершу Екатерину Карагланову, тело которой обнаружили в чемодане на западе Москвы 27 июля, мог убить ее возлюбленный. По предварительным данным, погибшая состояла в отношениях с двумя мужчинами — один из них узнал о сопернике и решил поквитаться с девушкой, после чего сбежал в Европу. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Девушка проживала в Раменках на улице Пырьева. По словам соседей, она снимала эту квартиру несколько лет и часто приводила туда молодых людей.

Большое количество ухажеров могло быть обусловлено деятельностью погибшей: она не только училась в клинической ординатуре на кафедре дерматовенерологии и онкологии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова, но и успешно вела собственный тревел-блог с аудиторией около 80 тыс. человек. Позже следователи нашли ее фотографии на сайтах, специализирующихся на эскорте.

У Караглановой был постоянный 32-летний ухажер, который, по данным регионального Следственного комитета, ее обеспечивал, так как был преуспевающим предпринимателем. Параллельно девушка вступила в отношения с одним из своих подписчиков, пишет «МК». Новому 52-летнему избраннику погибшая сказала, что рассталась с предыдущим ухажером. Вскоре пара приобрела билеты в Нидерланды на 28 июля, чтобы отпраздновать там день рождения блогерши, которой 30 июля исполнилось бы 25 лет.

По сведениям «МК», обманутый молодой человек узнал об измене девушки. На записях с камер видеонаблюдения видно, как 26 июля он пришел к ней, а потом через несколько часов покинул квартиру. По данным столичного СК, позже он поехал в аэропорт и улетел в Европу.

27 июля после множества попыток связаться с убитой мать позвонила владельцу квартиры и попросила проведать ее. Когда он вошел в дом, то увидел большой чемодан, из которого торчали голые ноги блогерши — из одежды на ней были только кружевные подвязки.

На фото с места преступления, которое оказалось в распоряжении «Рен ТВ», видно, что тело девушки покрыто многочисленными колото-резанными ранениями, также ей перерезали горло. Кроме жертвы в чемодане ничего не было, но следователи подозревают, что молодой человек не случайно выбрал это место: по предварительным данным, именно туда девушка должна была складывать вещи для предстоящей поездки в Нидерланды. На допросе 52-летний поклонник Караглановой подтвердил, что намеревался полететь с ней за границу и сообщил, что не вступал в конфликт с девушкой.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в квартире ни следов борьбы, ни орудия убийства — злоумышленник тщательно все почистил. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Знакомые девушки отметили, что у нее были не только ухажеры, но и завистники, которые могли желать смерти блогерши. «Ничего не могу точно сказать, но мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась», — рассказала приятельница погибшей «Рен ТВ».

При этом ее друзья не скрывают своих подозрений о том, что погибшая могла оказывать эскорт-услуги. «Мне присылали ее фотки, где она была не совсем одетая, и у меня допытывались. Может быть, мне надо было ей написать, но я сказала, что не собираюсь о ней ничего говорить. Это было давно. Она в последнее время очень сильно изменилась, я ей писала, что восхищаюсь и она молодец. Мне писали, что она занимается не тем, чем надо. Говорили, что она этим еще со школы занимается», — заявила подруга блогерши.

Девушка регулярно принимала участие в откровенных фотосессиях и делилась снимками с подписчиками в сети.

При этом в своем блоге она сетовала на то, что многие воспринимают ее исключительно как обеспеченную красавицу. «Для кого-то я лакшери-девочка, а для кого-то я простая девчонка из Подмосковья. Порядочных людей найти очень сложно, и если они мне все-таки попадаются, то я держусь за них. Не важно, беднее, богаче, успешнее ли человек, важно, какой он внутри», — писала Карагланова в инстаграме.

За несколько дней до смерти она вернулась из Греции. Также за 2019 года девушка успела посетить такие страны, как Франция, Италия, Германия, Австрия и Доминикана.