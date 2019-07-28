Жестокое убийство: тело блогерши нашли в чемодане

Тело девушки с перерезанным горлом обнаружили в чемодане на западе Москвы. Обстоятельства трагедии выясняются, ведется расследование, сообщила официальный представитель Главного управления Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

«По данным следствия, 27 июля <...> в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане», – заявила Иванова.

По официальным данным, при осмотре на теле убитой студентки обнаружили колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Молодого человека девушки вызвали в полицию на допрос, но потом отпустили.

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Известно, что 24-летняя девушка училась в одном из вузов столицы — Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова, впоследствии проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии и снимала квартиру. Кроме того, убитая оказалась известной Instagram-блогершей с аудиторией около 80 тыс. человек, передает ФАН.

По неофициальным данным, имя девушки — Екатерина, она публиковала фотографии из своих путешествий и «сладкой жизни».

Знакомые убитой рассказали, что в последнее время она жаловалась на угрозы со стороны неизвестных, которым она «перешла дорогу». По ряду данных, у Екатерины было два поклонника: один 52-х лет, второй — 32-летний.

Родители девушки долгое время не могли связаться со своей дочерью и обратились к владельцу квартиры, чтобы он проверил, дома ли она. В квартире мужчина обнаружил чемодан с трупом внутри.

Тела мертвых женщин в чемоданах находят в Москве практически ежегодно. В конце августа 2018 года на улице Кремлевских Курсантов у забора нашли чемодан с телом девушки 18-25 лет, передает НСН. Погибшая приехала в столицу России из Узбекистана и пыталась устроиться на работу в сеть фастфуда.

При визуальном осмотре видимых телесных повреждений правоохранители не обнаружили. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в убийстве — сосед девушки по общежитию, выносивший чемодан из квартиры.

За пару недель до этого чемодан с женским телом обнаружили возле детской площадки в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. Источники в правоохранительных органах сообщили городским СМИ, что страшную находку сделали местные жители.

Следов насилия на теле пожилой женщины не обнаружили. При этом сотрудники полиции отметили странный наряд умершей: черная юбка и множество аксессуаров, среди которых были деревянные бусы и два металлических браслета.

Кроме того, внимание привлекал странный пояс в виде зеленой витой нитки с тремя каменными черепашками. На голове женщины был полиэтиленовый пакет, а в кармане следователи нашли зарубежную газету от 2017 года.

При этом никто из предполагаемых родственников не откликнулся на призыв полиции о страшной находке. В правоохранительных органах отметили, что нередки случаи, когда дети, страдающие алкоголизмом и наркоманией, выбрасывали тела умерших родителей в чемоданах, чтобы не заниматься похоронами.

В апреле 2019 года в городском округе Электросталь в хоккейной сумке обнаружили труп мужчины со перемотанными скотчем руками и ногами, заявили в управлении СКР по Подмосковью.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК России «Убийство». По данным следователей, на вид погибшему около 40-45 лет, смерть наступила около шести месяцев назад.

В ведомстве добавили, что были предприняты меры по установлению личности погибшего и всех обстоятельств совершенного преступления.

Спустя месяц СКР возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в реке Клязьма нашли чемодан с телом неизвестного мужчины. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проводился комплекс следственных мероприятий.