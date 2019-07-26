«Вонючие ночлежки»: как Турция встречает русских туристов

«Адское чистилище»

25 июля группа российских туристов из тридцати человек обратилась с жалобой на ужасные условия отдыха в одном из пятизвездочных турецких отелей. По словам отдыхающих, на курорте они столкнулись с отравлениями, кражами и жуткой антисанитарией, передает РЕН ТВ.

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Граждане России заселились в гостиницу в рамках программы «фортуна». Согласно этой системе путешественник выбирает только класс отеля, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а само место отдыха узнает только по прилету в аэропорт. Российские туристы, испытавшие на себе все отрицательные стороны этой схемы, специально выбрали пятизвездочную гостиницу.

По прилету их высадили у отеля «Club sunny world 5*» на побережье Аланьи и заселили в номера. По словам отдыхающих, вместо обещанного «Все включено» они увидели заброшенную гостиницу в глубине курортного города. В комнатах была полная антисанитария: плесень на кафеле в ванной, отсутствие полотенец и света.

«Нас поселили вообще, по-моему, туда, где живет персонал, нас сожрали муравьи», — рассказала одна из туристок.

В самый большой шок россиян поверг шведский стол. «Мы боимся здесь есть, были зафиксированы отравления, с вызовом неотложки. Кто-то даже ходил в соседний отель, просил их покормить», — заявила другая отдыхающая порталу Life.

Путешественники уже не раз пытались добиться разрешения ситуации от туроператора. «Мы все пишем претензии, в ответ — тишина. Звонки не игнорируют, только слушают и ничего не предпринимают», — отметила другая девушка, заселившаяся в «Club sunny world 5*».

Представитель турфирмы подчеркнул, что жалобы клиентов уже обрабатываются. При этом он добавил, что они сами выбрали программу «фортуна», по которой могли попасть как в шикарные апартаменты, так и в бюджетные пятизвездочные гостиницы. «В случае пожелания туриста переселиться по той или иной причине гиды принимающей компании всегда предлагают равнозначные варианты размещения, но чаще всего при условии оплаты за проживание в альтернативной гостинице. На практике туристы не соглашаются доплачивать и остаются в забронированном отеле», — сообщили в организации.

Шведский стол второй свежести

И это не первые недовольные этим отелем отдыхающие. Страница «Club sunny world 5*» на сайте интернет-бронирования полна негативных отзывов. «Адское чистилище. В этом отеле воруют абсолютно все. Уборку номера лучше производить самим, иначе будьте готовы к кражам.

Из 9 дней покормили не кислыми помоями только в последние два дня, и то — из-за постоянных скандалов. Кормили, как скот, кислыми овощами. Бармены просто споласкивают стаканы под водой, поэтому помаду оттирать нужно самим. Увезли женщину с пищевым отравлением в госпиталь – чем там закончилось, не знаю»,

— оставил мнение о своем отдыхе один из посетителей, проживавший в отеле в июне этого года.

Не менее ужасающие вещи рассказывают туристы и о другой пятизвездочной гостинице Аланьи, находящейся недалеко от «Club sunny world 5*».

«Если вам предложат «Azur Resort & Spa 5*», то бегите из этого турагентства. Это не отель, а вонючая ночлежка. Отель на самом деле не имеет звезд, ему не присвоено ни одной звезды. Площади своей нету, грязь ужасная, все стены первого и второго этажа побиты грибком. Вонь стоит, как в поганых столовых СССР. Кормят соей и салатами», — написал пользователь Дмитрий Пономаренко на сайте бронирования.

Питание вызывает вопросы не только во второсортных отелях. Так, глава Федерации отельеров Турции Осман Айык признался недавно в повторном использовании еды со шведского стола. «В системе «все включено» определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», — сообщил РИА «Новости» президент организации.

Он также рассказал, какую зону в столовой туристам нужно обходить стороной, если они боятся употребить залежавшуюся продукцию. «Это, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина. Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом «холодном буфете», — заявил Айык.

Едут, чтобы погибнуть

Такой сервис турецкие курорты предоставляют, несмотря на популярность страны у российских туристов. Только этим летом, по данным сервиса Travelata.ru., более половины путевок (53%) граждане РФ купили именно в Турцию. Притом что средняя стоимость поездки оказалась достаточно высокой — 98 тыс. рублей. Это вдвое превышает средний чек на туры по российским побережьям (49 тыс. рублей).

Подобная популярность кажется удивительной, учитывая статистику ЧП, произошедших с россиянами на территории этого государства. По данным информационной базы Российского союза туриндустрии (РСТ), только за 2018 год на турецких курортах погибли два гражданина РФ, а серьезно пострадали — 19. Эти показатели, а также данные МИДа России позволили специалистам Aviasales поставить Турцию на второе место в рейтинге самых опасных стран мира, опубликованном 8 февраля 2019 года.

Нынешний отпускной сезон уже догнал 2018 год по количеству смертей. Так, 9 июня в результате ДТП на трассе D400 в районе турецкой Аланьи погибла супружеская пара Анна и Андрей Балакины из России.

В начале лета 37-летняя женщина, ее 39-летний супруг и 15-летняя дочь прилетели в Турцию на отдых из города Заволжье Нижегородской области. В день трагедии родители оставили девочку-подростка одну в номере, а сами отправились на прогулку.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались. Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием»,

— сообщил РИА «Новости» представитель генконсульства РФ в Анталье.

После происшествия ребенка взяли под присмотр друзья семьи, которые проживали в том же отеле. Тела погибших были доставлены на родину. Местные правоохранительные органы задержали виновника ДТП.

«Анютка и Андрей, как же так? Мы не верим. Это сон. Я ждала сегодня от тебя ответа, но ты мне так ничего и не написала. Наши роднульки. Вечная память», — написала сестра погибшей на своей страничке в соцсети «Вконтакте».

Значительный рост числа аварий с участием российских туристов констатировало и посольство РФ в Турции. Только за июнь 2019 года, по данным турецкой полиции, в стране произошло 36 тыс. ДТП, в которых погибли более 200 человек. Помимо Анны и Андрея Балакиных, за нынешний летний сезон турецкие водители подвергли опасности еще двух граждан России.

15 июня в 9.00 по московскому времени в туристический микроавтобус на трассе Анталья-Кумлуджа врезался легковой автомобиль. По данным Генконсульства РФ, в результате аварии травмы получили двое россиян.

«Серьезных травм никто не получил. Семь человек пострадали, из них шесть отправлены в больницы. Среди пострадавших двое — граждане России. На данный момент граждане получили первую помощь и были выписаны», — заявил представитель консульства.

В связи с тем, что турки стали все чаще допускать роковые ошибки за рулем, МИД призвал российских туристов быть осторожными во время отдыха и не забывать о правилах дорожного движения.

«Турция — в первой половине 2019 года в провинциях Анталья и Мугла отмечено существенное увеличение числа ДТП с участием российских туристов. Посольство России настоятельно рекомендует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части и следовать ПДД», — сообщили в ситуационно-кризисном центре ведомства.