США убивают: в Америке вернули смертную казнь

Федеральное правительство США снова начнет выносить смертные приговоры впервые за почти два десятилетия, заявил в четверг, 25 июля, генеральный прокурор Уильям Барр, приказав чиновникам назначить казнь пяти заключенных, осужденных за убийство и исчерпавших все возможности апелляций.

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Федеральное бюро тюрем США никого не казнило с 2003 года. Смертная казнь является законной в 29 штатах и признана федеральным правительством, хотя в течение почти двух десятилетий казни не совершались на федеральном уровне, а число людей, которым грозили казни в штатах, сокращалось, передает ФАН.

Отменив этот неформальный мораторий, Барр приказал правительству принять новый метод казни заключенных, заменив предыдущий смертельный коктейль инъекциями одного препарата.

«Конгресс прямо санкционировал смертную казнь в соответствии с законодательством, принятое народными представителями в обеих палатах и подписанное президентом.

Министерство юстиции поддерживает верховенство закона, и у нас есть обязательства перед жертвами и их семьями привести в исполнение эти приговоры»,

— говорится в заявлении Барра.

Состав нового убивающего средства похож на тот, который используется в таких штатах, как Джорджия, Миссури и Техас, сообщает министерство юстиции. Ранее 14 штатов использовали пентобарбитал в более чем 200 казнях, и Верховный суд поддержал применение препарата, передает НСН.

Пентобарбитал (торговое название «Нембутал») — барбитурат, используется в медицине как снотворное средство, причем, очень быстродействующее, вследствие высокой растворимости.

При передозировке, подобно другим барбитуратам, пентобарбитал вызывает смерть от остановки дыхания. В 2011 году датская фирма Lundbeck, изготовитель и поставщик вещества в США, отказалась продавать его тюрьмам и исправительным учреждением для этой цели, что вызывало необходимость в замене препарата.

С помощью пентобарбитала в 1978 году покончила с собой Лиля Брик — возлюбленная Владимира Маяковского.

В ноябре прошлого года в Нэшвилле, столице штата Теннесси, с помощью электрического стула был казнен 63-летний Эдмунд Загорски. К такому способу исполнения наказания в США не прибегали уже пять лет — в последний раз для казни этот аппарат применялся в 2013 году в штате Вирджиния. В Теннесси же он не использовался с 1960 года. В этом штате осужденные чаще выбирают казнь с помощью смертельной инъекции: последний смертный приговор был приведен в исполнение в прошлом году.

Эдмунд Загорски был приговорен к высшей мере наказания еще в 1984 году — его осудили за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики. Своей казни Загорски ждал 35 лет.

По данным телеканала WSMV, Загорски сам попросил власти штата заменить ввод смертельной инъекции на казнь на электрическом стуле, посчитав ее более быстрой и менее болезненной.

Последними словами заключенного перед исполнением приговора стала фраза: «Давайте зажжем».

Впрочем, пока в США идут споры об эффективности и необходимости смертной казни, в Китае заключенных уже пускают на органы. Так, в феврале нынешнего года на эту тему было опубликовано исследование международной группы специалистов под руководством профессора Венди Роджерс из Университета Маккуори в Австралии.

В нем говорилось о том, что китайские ученые могли использовать в своих работах тысячи неэтично полученных органов, в том числе от так называемых узников совести, чье единственное преступление — религиозные или политические взгляды, противоречащие позициям китайских властей.

Подозрения в том, что в Китае используются органы заключенных, возникли уже давно, отмечают авторы работы. В 2001 году китайские чиновники назвали подобные заявления «сенсационной ложью» и заверили, что основной источник органов — добровольно согласившиеся на это доноры.

Однако уже в 2006-м Китай признал, что большинство органов были получены от заключенных. Власти пообещали уменьшить количество подобных операций, но к 2009 году в итоге насчитывалось лишь 120 случаев добровольного донорства.

Вице-министр здравоохранения Хуан Цзефу заявил, что осужденные «не являются подходящим источником для трансплантации органов», а в марте 2010 года он объявил о начале первой в Китае пробной программы посмертного донорства органов, проводимой совместно с Красным Крестом и Министерством здравоохранения в 10 регионах.

Но в 2013 году Цзефу изменил свою позицию, заявив, что заключенные, приговоренные к смертной казни, должны иметь возможность пожертвовать органы, и их данные также необходимо вносить в новую компьютерную систему распределения органов. В настоящее время власти Китая признают, что невозможно убедиться, что извлечение органов и заключенных прекратилось.