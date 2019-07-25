Бьют тряпкой: как детсады превращаются в ад для малышей

В Краснодаре публикация видеоролика, на котором было видно, как воспитательница детского сада бьет хлещет тряпкой детей, привела к увольнению этой сотрудницы детского учреждения.

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24 июля в одной из соцсетей появился ролик, на котором воспитательница детского сада «Карандаш» издевается над детьми. Происшествие произошло в дошкольном учреждении, расположенном на улице Восточно-Кругликовской.

На кадрах видно, как воспитатель детского сада бьет детей тряпкой, толкает их и грубо хватает за руки.

«По данному факту управлением МВД России по городу Краснодару проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства инцидента. Опрашиваются педагоги дошкольного образовательного учреждения и родители несовершеннолетних», — сообщили в связи с этим порталу «Живая Кубань» в полиции Краснодара.

По данным портала, через несколько часов после того, как стало известно об инциденте, воспитательницу уволили. Затем было подготовлено распоряжение мэрии о применении дисциплинарного взыскания к заведующей МАДОУ №176 — ее наказали за то, что она не контролировала поведение и работу своих воспитателей. Коллектив детского сада дополнительно проинструктировали — ему напомнили, что применять меры психического и физического воздействия на детей недопустимо.

Теперь правоохранители проводят дополнительную проверку. «В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в местном управлении Следкома.

Похожее ЧП произошло в Краснодаре несколько месяцев назад: 1 мая 2019 года в интернете было опубликовано видео, на котором воспитательница издевается над ребенком в одном из детских садов города. На кадрах видно, как женщина в очень грубой форме отчитывает ребенка за то, что тот якобы нападал на других детей.

Вот некоторые из высказываний недобросовестного педагога. «Тебе надо башку оторвать. Ты моих детей душишь, тварь!» — говорит женщина, после чего силой ставит ребенка на колени.

«Целуй землю, тварь. Целуй землю, которая тебя кормит и поит», — говорит женщина, продолжая угрожать мальчику.

По данным Telegram-канала «Baza» женщина, которая морально истязала ребенка на видео — заведующая детским садом Эмма Мильнер, которая входит в рейтинг лучших преподавателей Краснодарского края.

Она пояснила, что с первого дня своего появления в детском учреждении ребенок, которого растит отец из Дагестана, избивает русских малышей и выкрикивает шовинистские лозунги — по ее словам, сказывается воспитание отца, имеющего уголовное прошлое. Мильнер уже написала заявление об увольнении по собственному желанию и принесла извинения семье мальчика. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее в Краснодаре еще одна воспитательница оказалась виновницей неприятного инцидента с ребенком. 6 марта 2019 года воспитательница частного детского сада забыла малыша на улице: воспитательница отправилась на прогулку с пятью детьми, но в детский сад вернулись только четверо из них.

Полуторогодовалый мальчик остался один на улице. Ребенка в детское учреждение привела местная жительница, которая обратила внимание на малыша, который гулял один вдоль дороги.

«Когда я привела ребенка к дверям детского сада, воспитатели забрали его со словами «вроде наш», — рассказала РИА «Новости» женщина.

Затем в инстаграме жилого комплекса, в котором находится детский сад, появилось сообщение, в котором мать потерявшегося ребенка говорит, что не имеет никаких претензий в отношении детского дошкольного учреждения. Она объяснила это тем, что ее сын любит это место и всегда возвращается из садика чистым, счастливым и сытым.

Так как у матери потерявшегося мальчика не было претензий ни к воспитательнице, ни к детскому саду, в отношении нее не было заведено дело о халатности. Женщине было вынесено устное предупреждение.

Не только в Краснодаре имеются недобросовестные воспитатели. 22 мая 2019 года в сеть попало видео, снятое жительницей подмосковной Балашихи. Находясь на утренней пробежке, она услышала крик ребенка, решила проверить, в чем дело, и через забор детского сада увидела, как воспитательница несколько раз ударила малыша по лицу. Местная жительница решила не вмешиваться и записала небольшое видео. В кадре видно, как на веранде детского сада женщина толкает ребенка и грубо разговаривает с ним.

В детском саду комбинированного вида №51 «Аленький цветочек» микрорайона Новое Измайлово после инцидента правоохранители провели проверку. «По видео, размещенном в сети Интернет, на котором воспитательница одного из детских садов грубо обращается с ребенком во время прогулки, сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили телеканалу РЕН ТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

После инцидента воспитательница была сразу освобождена от занимаемой должности. Также, по информации одного из сотрудников детского сада, была уволена заведующая учреждением Ольга Высоцкая.