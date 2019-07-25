Развод не по уставу: убивший жену священник избежал колонии

Солнечногорский городской суд Московской области освободил от уголовной ответственности бывшего иерея Дионисия Горового, который зарезал собственную супругу Анну Горовую. Экспертиза показала, что экс-священник Николо-Угрешского монастыря страдает от хронической параноидной шизофрении, в связи с чем его отправили на принудительное лечение в психиатрический диспансер — это подтвердил сегодня пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков на свой странице в фейсбуке.

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По данным подмосковного Следственного комитета, трагедия произошла 23 июля 2018 года. На тот момент супруги находились уже на стадии развода, поэтому жена отца Дионисея и их дети проживали от него отдельно — на даче у родителей погибшей. В день происшествия Горовой предложил женщине отвезти ее на квартиру, чтобы она забрала оставшиеся вещи.

«Она переживала очень, боялась грех на душу брать, на развод подал он. Она привезла сюда детей, только еще вещи оставались у него, и они вместе должны были за вещами съездить. Он, когда за Аней приехал, спросил еще у ее мамы: «А вы детей-то прокормите»? Мы этим отдельным фактам не придавали значения. Ну значит, действительно разводиться собрался», — рассказал сайту News.ru отец погибшей Александр Соколов.

Он отметил, что хотел составить компанию дочери и отцу Дионисию, но тот отговорил тестя, ссылаясь на то, что в машине будет много вещей и еще один пассажир не поместится. «Он абсолютно спокойным голосом сказал: «Дядь Саш, ну как я вас посажу, мы поедем с вещами. Я вас среди груза посадить не смогу, меня оштрафуют», — поделился воспоминаниями мужчина.

Вскоре после того, как Анна Горовая села в автомобиль к злоумышленнику, она позвонила матери и сказала, что муж захотел немного покатать ее на машине. Через некоторое время погибшая уже не выходила на связь.

По версии следствия, бывший священнослужитель вывез супругу в лес и нанес ей семь ножевых ударов. Родители погибшей в тот же день обратились в правоохранительные органы по факту исчезновения дочери. Уже через несколько часов сотрудники полиции задержали злоумышленника, а тело женщины обнаружили в чаще в Солнечногорском районе.

В суде отцу Дионисею удалось избежать уголовной ответственности. При обследовании врачи зафиксировали у него психическое заболевание — по их мнению, оно и привело к нервному срыву, в результате которого экс-священник зарезал супругу. Более того, комиссия заключила, что мужчина ведет себя неадекватно еще с 2016 года.

Подтверждением заболевания также стала экспертиза, проведенная Институтом имени Сербского, которая доказала отсутствие мотивов для убийства в этом деле.

«Само это деяние было результатом не его психологических решений, не личностного взаимодействия с оппонентом. В мыслях Горового нарушены оценки, нарушены системы контроля окружающего и системы тестирования окружающего, что имеет отношение к психопатологическим аспектам, то есть к психиатрии. Иначе говоря, это не признаки личной неприязни, а какие-то болезненные процессы», — пояснил сайту News.ru врач-психотерапевт.

При этом родители погибшей не верят медицинскому заключению. Они уверены, что мужчина намеревался расправиться с супругой, находясь в здравом уме. Так, отец Анны Горовой заявил, что увидел в багажнике злоумышленника топор в день убийства. «Он хоть и задумывал это убийство на больную голову, в момент совершения был абсолютно вменяемый, даже топор в багажник положил с собой, чтобы в случае чего, когда я узнаю, от меня можно было тоже избавиться», — объяснил свои подозрения Александр Соколов.

Он также уверен, что больной человек не проехал бы с жертвой лишних полтора часа на машине, удаляясь на 100 километров от квартиры, в которую намеревались поехать экс-священник и жертва.

Помимо этого, по словам пенсионера, отец Дионисий отличался вспыльчивым характером и регулярно поднимал на супругу руку, но в день происшествия был подозрительно спокоен.

Родители погибшей уверены, что диагноз психиатры поставили под влиянием РПЦ. «Мы же спрашивали, почему церковь наняла ему адвоката, мы думали, родители наняли, у него же уже был адвокат назначен. Нет, это был адвокат РПЦ. Я спросил: «Зачем нужно было для церкви это?» На что представитель церкви мне сказал, что нужно сдвинуть дело с мертвой точки», — сообщил отец погибшей News.ru.

Опекунами осиротевших 7-летнего и 2-летнего сыновей Анны Горовой стали их бабушка и дедушка. Они намерены подать иск о лишении экс-священника родительских прав. Пенсионеры опасаются, что после того, как его выпустят из диспансера, он вновь будет искать встречи с детьми.