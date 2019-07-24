Убийственная халатность: кто виноват в гибели детей в лагере

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Эдуарда Новгородцева, начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району МЧС по Хабаровскому краю. Его подозревают в халатности, пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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По версии следствия, Новгородцев узнал о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере «Холдоми» в ходе плановых учений, которые проходили в июле. Тогда сотрудник МЧС выяснил, что детей размещают без соблюдения противопожарных норм, однако не принял мер, чтобы обязать руководство турбазы ликвидировать нарушения.

После пожара региональное управление СКР по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Сейчас дело о пожаре расследует центральный аппарат СКР.

В рамках расследования ранее задержали двух человек: директора организации-владельца «Холдоми» Виталия Бурлакова и директора самого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» под Хабаровском произошел в ночь на 23 июля. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание достаточно быстро, однако полностью потушить пожар удалось лишь через полтора часа. По данным МЧС, всего в лагере стояло 26 палаток, 20 из них сгорели. На момент пожара в них проживали 189 детей. Пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей. Десятилетняя школьница из Комсомольска-на-Амуре погибла, девочка не смогла выбраться из палатки, где начался пожар. 23 июля она собиралась отметить свой 11-й день рождения.

После пожара в Солнечную районную больницу доставили троих детей — девочек 13 и 12 лет и 11-летнего мальчика. Дети находились в крайне тяжелом состоянии с практически стопроцентными ожогами поверхности тела. Спасти их не удалось, 23 июля все трое скончались в реанимации.

Одного из отдыхавших в лагере подростков госпитализировали в детское отделение в шоковом состоянии. Еще один ребенок поступил в больницу в Комсомольске-на-Амуре. Медики диагностировали у него отравление угарным газом и сообщили, что его состояние между средней тяжести и удовлетворительным.

После пожара лагерь продолжил работать, хотя большинство детей забрали родителей. В лагере в деревянных корпусах оставались 191 ребенок и 33 вожатых.

24 июля министр образования края Алла Кузнецова сообщила, что лагерь будет закрыт. «Сейчас у нас там присутствуют 11 психологов, которые помогают в том числе в эвакуации детей», — сказала она.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что юридические службы начинают подготовку постановления о закрытии.

Ранее на заседании комиссии по ЧС директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер заявила, что лагерь необходимо закрыть, поскольку психологическое состояние вожатых вызывает опасение специалистов.

«Вожатые не все проживали в этих палатках, но все принимали участие в этом событии. Вчера велась психологическая работа с ними, и можно сказать, что они находятся в шоковом состоянии в разной степени… Нахождение детей с этими вожатыми, психологически сильно травмированными, в такой ситуации будет небезопасно для детей и вожатых. Мы бы рекомендовали эвакуировать детей», — сказала Олифер.

По ее словам, дети находятся в разном психологическом состоянии. Кто-то из переживших трагедию реагирует сразу, другие осознают, что пережили, спустя время. Для пострадавших открыта круглосуточная «горячая линия», психологи «еще довольно долго» будут сопровождать детей, переживших пожар, отметила Олифер.

Пока представители СКР официально не сообщали о причинах пожара, однако СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах передают, что к возгоранию мог привести неисправный обогреватель. Представитель экстренных служб в беседе с РИА «Новости» уточнил, что по одной из версий, загорелась одежда, которую сушили на обогревателе в палатке.

Один из источников агентства также подтвердил, что вожатые в лагере знали об электрообогревателях в палатках. «Все видели и считали, что это нормально», — подчеркнул он.

В среду, 24 июля, в Хабаровском крае объявлен траур, приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Правительство края взяло на себя все расходы, связанные с похоронами и лечением. Похороны девочки, погибшей первой в ночь пожара, пройдут 25 июля в Комсомольске-на-Амуре.