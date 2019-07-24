«Второй Чернобыль»: России грозит катастрофа

Срочная рекультивация требуется химическому предприятию «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ждет экологическая катастрофа, соизмеримая по масштабу последствий с аварией на Чернобыльской АЭС, заявила «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — подчеркнула Радионова. Она отметила, что может быть серьезно загрязнена река Ангара.

На полузаброшенном «Усольехимпроме» после разорения осталось «огромное количество ртутьсодержащих остатков», а сам завод заражен ртутью и требует демеркуризации, объяснила Радионова.

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«В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», — сообщила глава экологического ведомства.

Первые шаги предупреждению катастрофы уже были предприняты. Радионова заявила, что в правительство России было направлено обращение с просьбой создать госпрограмму по рекультивации завода «Усольехимпром». Кроме того, в Минприроды обсуждается законопроект по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Глава Росприроднадзора предложила значительно увеличить штрафы за экологические нарушения. Сейчас они в среднем колеблются от 5 до 20 тыс. рублей.

По мнению Радионовой, для юридических лиц штрафы за экологические нарушения должны составлять от 50 тыс. до 1 млн рублей, для индивидуальных предпринимателей — 10 до 500 тыс. рублей, для физических лиц — от 5 до 50 тыс. рублей. Чиновница предложила также ввести возможность приостановки деятельности предприятия-нарушителя.

Правительство Иркутской области заключило договор на ограничение доступа на территорию «Усольехимпрома» до конца 2019 года, на эти мероприятия были выделены 12,5 млн рублей.

Завод патрулируют на трех автомобилях, организованы семь контрольно-пропускных пунктов, работающих круглые сутки. При этом всего лишь за год было зафиксировано более двух десятков попыток незаконного проникновения на территорию химического предприятия.

Губернатор Иркутской области приказал ввести режим повышенной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Сравнительно небольшие утечки химвеществ с завода уже зафиксированы — у рыб в окрестных водоемах замечены отравления вредными элементами, а около года назад, летом 2018-го, случилась серьезная авария — произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с четыреххлористым кремнием. В ликвидации последствий утечки были задействованы более 100 человек и 50 единиц техники.

В связи с утечками вредных веществ были возбуждены несколько уголовных дел.

Завод «Усольехимпром» был основан в 1933 году для производства этиловой жидкости. Во время Великой Отечественной войны в цехах завода работали сотрудники из эвакуированного Сакского хлорного цеха, приехавшие эшелонами из Крыма.

Линейка продукции предприятия расширялась с каждым годом. К 1983 году было начато производство металлического натрия, в 1988 — легковоспламеняющегося и высокотоксичного эпихлоргидрина. После развала СССР на заводе начали производить эпоксидно-диановую смолу. «Усольехимпром», управлявшийся компанией НИТОЛ, был крупнейшим предприятием региона.

Тем не менее, с 2003 года численность штата химзавода сократилась более чем в пять раз — с 7000 человек до 1300.

В 2012 году «Усольехимпром» пришел в упадок, начались массовые сокращения сотрудников. В 2017 году химзавод был признан банкротом, хотя в 2008 году его оборот составлял более 3,5 млрд рублей. При этом предприятие было убыточным — в том же году оно ушло в минус на 536 млн рублей.