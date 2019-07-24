Смертельная инфекция: массовое отравление в Москве

Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве увеличилось до 86. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора в своем последнем отчете.

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«По состоянию на 15:00 23.07.19 зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 50 заболевших», — отмечается в тексте.

В ведомстве уточнили, что речь идет не о новых случаях заболевания, а о людях, заболевших еще до закрытия аппаратов с едой. Все заболевшие — взрослые. Всего в связи с отравлением были госпитализированы 37 человек, 33 уже покинули больницы, четверо продолжают лечение в стационаре.

Отравившиеся работали в офисах по всему городу — вендинговые аппараты с опасной едой были установлены в семи административных округах Москвы.

Так, одной из пострадавших стала сотрудница редакции радиостанции «Говорит Москва», сообщила вдова главного редактора Сергея Доренко Юлия в своем телеграм-канале. Девушка была госпитализирована с отравлением и подозрением на сальмонеллез.

О том, что в столице работники офисов массово отравились едой из вендинговых аппаратов, СМИ впервые сообщили 16 июля. Тогда же Роспотребнадзор начал проверку и прекратил производство продукции в цехах компании ООО «Хэлфи Фуд Продакшн». Эта фирма занималась изготовлением еды для бренда «Healthy food», которая продавалась через торговые автоматы ООО «До луны и обратно».

В ходе эпидемиологического расследования было изъято около трех тонн продукции, закрыты производство на юго-востоке Москвы и два кафе, которые получали продукцию бренда «Healthy food». Кроме того, в городе были опечатаны 48 вендинговых автоматов с едой этой марки.

Эксперты выявили многочисленные нарушения в процессе производства на территории цеха. На предприятии сырье и готовая продукция хранились вместе и при неверной температуре, часть холодильного оборудования была неисправна. Кроме того, на некоторых продуктах устанавливалась авансовая маркировка сроков изготовления, а на готовой продукции, в том числе на салатах, были неправомерно увеличены сроки годности.

«Технологические карты на изготовляемую продукцию отсутствуют. На хранении и непосредственно на производстве находится, как просроченная продукция, так и обезличенное сырье», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Одна из пострадавших — дизайнер Александра Хатунцева — рассказала, что ежедневно получает сообщения от новых пострадавших. У некоторых из них после отравления появились осложнения.

Работники, ставшие жертвами некачественной продукции, собираются урегулировать вопрос компенсаций в досудебном порядке, однако если соглашение не устроит обе стороны, то пострадавшие обратятся в суд.

Хатунцева считает, что данное дело является «заведомо выигрышным», в беседе с Daily Storm она заявила, что многие известные юристы уже выразили желание представлять интересы отравившихся москвичей.

В компании Healthy Food сразу после начала скандала заявили, что пригласили независимых экспертов для проверки производства и сырья.

Тем временем правозащитная организация «Коллективная защита» направила в Следственный комитет обращение с просьбой провести проверку компании. При выявлении состава преступления необходимо возбудить уголовное дело и привлечь должностных лиц организации к ответственности, считают в «Коллективной защите». Адвокат организации Марат Аманлиев отмечает, что с момента начала исследования Роспотребнадзора процессуальная проверка так и не был инициирована.

Случаи массового отравления едой из автоматов в Москве говорят о том, что назрела необходимость изменить систему контроля за вендинговым бизнесом, считает бывший главный санитарный врач России, действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Для Москвы это новое дело. Оказалось, что надзора над ним, согласований никаких нет. Этот случай показал, что система достаточно развитая. Но поскольку ей занимаются непрофессиональные люди, без образования, без грамотных технологов, поэтому делают так, как подсказывает житейский опыт. Вот и «наколбасили». Нет никакого контроля за продукцией, со сроками реализации на авось все идет», — пояснил Онищенко в беседе с РИА «Новости».