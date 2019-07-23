Цепь на шею: как житель Кубани истязал 10-летнего сына

В Краснодарском крае пристально следят за ужасающей историей: отец 10-летнего мальчика боролся с плохим поведением, сажая своего сына на цепь в сарае. В течение нескольких месяцев ребенок днем работал в огороде, а ночью его запирали.

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О происходящем стало известно 18 июля, когда жители села Великовечное увидели мальчика в местном продуктовом магазине с цепью и замком на шее. В распоряжении издания Life оказалось видео с камер наблюдения супермаркета, на котором видно, как ребенок долго ходит между рядами и рассматривает еду — нерешительно берет какую-то упаковку, а затем кладет обратно. Вскоре мальчика заметили продавщицы и отвели к кассе — там он заявил, что не ел целые сутки, и попросил не рассказывать отцу о побеге. В итоге сотрудницы магазины обратились в правоохранительные органы и помогли ребенку освободиться от оков.

%Сельчане рассказали, что днем отец принуждал его работать на огороде, а ночью закрывал в сарае и запирал дверь на ключ. Ранее в полицию с жалобой на родителей обращалась классная руководительница мальчика. Она отмечала нездоровый вид школьника, а также его скрытное поведение, но в силовых структурах делом не заинтересовалась, передает телеканал «360».

В продовольственный магазин ребенку удалось сбежать, оторвав деревянную ножку стеллажа, за которую держалась металлическая цепь. В этот момент житель Кубани вместе с другим четырехлетним сыном и беременной женой поехали в больницу, так как у женщины начались роды. На обратном пути мужчину уже поджидал наряд полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». Теперь он находится под подпиской о невыезде.

«Вину признает. Поскольку до этого ни в чем предосудительном он замечен не был, нет оснований для того, чтобы избирать ему меру пресечения строже, чем подписка о невыезде. Он находится дома со вторым ребенком», — пояснил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

На допросе мужчина заявил, что ранее не сажал ребенка на цепь. По его словам, это была необходимая мера на время родов супруги. «Я залетаю, она лежит. Я ее в охапку вместе с одеялом, малого сажу на первое сидение. Мне пришлось ее в перинатальный вести. Я не скрываю: я быстро забежал в сарай, потому что дома я его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь! Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван горит, линолеум. Этого хватило вполне», — цитирует мужчину РЕН ТВ.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что цепь все же использовалась в качестве воспитательной меры: «Отец говорит, что он неуправляемый с точки зрения клептомании, ворует, тащит из дома. И он говорит: «Я его, когда одного дома оставляю, сажаю на цепь». Он при допросе такие показания дал», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре. Его уже осмотрели врачи, которые не зафиксировали на теле видимых повреждений. «На основании заявления мамы мальчик помещен в реабилитационный центр, где с ним продолжают работать психологи и другие специалисты, оказывать необходимую помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой. Ребенок контактен, адаптировался в детском коллективе», — заявили в региональном аппарате уполномоченного по правам ребенка, передает РИА «Новости».

Родители мальчика разведены с 2011 года. При решении вопроса о том, с кем он будет проживать, районный Белореченский суд решил отдать сына матери. Однако отец подал апелляцию и оспорил заключение суда. После этого, по словам мужчины, ребенок отбился от рук.

«Мальчик начал портиться где-то с первого класса. Я не жаловался и не обращался до поры до времени, потому что мне было стыдно. Сказали бы: «Взрослый мужчина, и не можете справиться с сыном» или начали бы советы раздавать. Мы отводим его на обучение, а люди отказываются от него. Говорят, не приводите к нам больше. Мне уже это надоело все. Я пошел в ПДН, привел его за руку»,

– пояснил отец.

По его словам, бывшая супруга ни разу за шесть лет не навестила ребенка и даже не пыталась с ним связаться. Несмотря на это прокуратура сейчас проверяет условия проживания у матери, чтобы в дальнейшем мальчик находился у нее на попечении, а также решает вопрос о лишении родительских прав отца.

«Мы попросили проверить место проживания матери. Если выяснится, что там нормальные условия, мы будем подавать ходатайство об отмене решения краевого суда о том, чтобы ребенок проживал с отцом. Если все нормально, и мама не будет возражать, то, конечно, он поедет к ней», — пояснили в ведомстве.

О семье 10-летнего мальчика в поселке, где она проживает, отзываются положительно. Как заявил глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров, она считается благополучной. «Работяги, пашут. В огороде порядок. Дом в удовлетворительном состоянии», — рассказал об отце и мачехе мальчика Назаров. Глава поселения сообщил, что у людей свой бизнес — отец держит кафе, а мачеха — салон красоты, — и замечаний со стороны местных властей к ним никогда не было, если не считать случая с неубранной травой у дома.

Что же касается ребенка, сидевшего на цепи, то, по словам Назарова, его отец таким образом боролся с воровством и побегами из дома. «Отец говорил в Следственном комитете, что мальчик убегал из дома, воровал… Он говорит: «Что вы лезете? Это мои методы воспитания», — рассказал Назаров глава района.