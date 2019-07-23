Дыхание Арктики: в Москву придут холода

Москвичей, слегка расслабившихся под вернувшимся, наконец, июльским солнцем, в ближайшее время ждет жестокое разочарование. На столицу надвигается арктический холод. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что уже в начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится до +13... +15.

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По словам Поздняковой, в воскресенье, 28 июля, температура еще будет привычной — столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Однако уже в понедельник в столицу придет резкое похолодание. «Не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года», — цитирует слова Татьяны Поздняковой «РИА Новости». Самыми холодными днями, по словам эксперта, на следующей неделе станут понедельник и вторник.

Как пояснила «Газете.Ru» специалист Гидрометцентра по кратковременным прогнозам Людмила Паршина, низкие температуры придут в столицу уже в ночь на 28 июля — особенно заметным похолодание окажется после жаркой субботы.

«Похолодание связано с тем, что к нам придет холодный арктический воздух с Баренцева и Карского морей. Относительно той же субботы, 27 июля, на следующей неделе это будет резкое похолодание, так как в этом день мы ожидаем +23…+28 градусов тепла», — рассказала Людмила Паршина.

Ранее Татьяна Позднякова из московского метеобюро объяснила сайту kp.ru, чем вызвано такое резкое ухудшение погоды в июле этого года. «Изменились циркуляция в атмосфере, — рассказала Позднякова. — В мае и июне она была меридиональной: воздушные массы перемещались по Европейской части России вдоль меридианов, с севера на юг либо с юга на север. Если приходили с юга — то уже с горячим воздухом. Если с севера — то с холодным, но сухим, и он моментально прогревался в солнечные дни. Все это время в атмосфере над нами господствовал антициклон».

Как отметила специалист, в июле ситуация кардинально меняется. Воздушные массы движутся с запада на восток и несут прохладу и дожди, поэтому погода скачет. Циклоны идут один за другим, и в перерывах между ними воздух не успевает прогреваться.

Ранее научный руководитель Гидромедцентра Роман Вильфанд предупреждал: не стоит верить прогнозам, обещающим жаркую погоду во второй половине июля. По словам синоптика, прогнозируемая погода может быть изменчивой в связи с глобальным потеплением.

«Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — цитировала Вильфанда «Российская газета».

При этом, как подчеркнул глава Гидромедцентра, погода в разных частях страны резко отличается. Во многих регионах прогнозируются лесные пожары, другие уходят под воду из-за паводков.

Так, 24-26 июля прогнозируется высокая пожарная опасность в Мурманской области, на востоке Южного и юге Приволжского федеральных округов, юге Челябинской, севере Тюменской областей. А также на востоке Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, севере Омской, западе Томской и Новосибирской областей, на севере Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, в Якутии, на севере Хабаровского края, в центральных районах Камчатского края.

Во многих регионах Дальневосточного округа прогнозируются проливные дожди и штормовой ветер. МЧС предупредило жителей регионов о большой вероятности выхода рек из берегов и затопления многих населенных пунктов.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что июнь 2019 года стал самым жарким первым месяцем лета в Северном полушарии. Такое заключение позволило сделать экспресс-анализ, проведенный экспертами. «Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года», — поделился с «Российской газетой» Роман Вильфанд.

Средняя температура в столице оказалась на три градуса выше многолетних показателей. «По интенсивности положительной аномалии температуры июнь занял «почетное» 11 место среди летних месяцев в столице», — сообщили в центре «Фобос». Там добавили, что в дневные часы воздух раскалялся до +30°С, а в отдельные дни превышал и это значение. Теплыми были и ночи — фиксировались значения от +15°С до 18°С.

В Гидрометцентре отметили, что солнечными днями россияне смогут насладиться в августе. «С вероятностью 90% август не будет холодным», — подчеркнул Вильфанд. При этом, по данным синоптиков, температура в последнем месяце лета не превысит норму.