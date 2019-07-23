Пожар в детском лагере: новые жертвы. ОНЛАЙН

Между тем глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей и баз отдыха по всей стране, сообщили в министерстве.
Палаточный лагерь числился в реестре детских лагерей Хабаровского края, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал заявление Сергея Фургала о том, что краевые власти не знали о существовании палаточного лагеря.
«Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите», — указал Медведев на совещании с вице-премьерами.
В свою очередь глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что у палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми» не было разрешения на открытие и работу.
«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – подчеркнул губернатор.
Директор палаточного лагеря Максим Кузнецов рассказал, что в лагере не один раз с начала его работы проходили проверки. Так, в июле прошла проверка МЧС, были проведены учения по эвакуации в случае пожара. Он уверяет, что у организаторов лагеря были все необходимые бумаги, а место отдыха в начале лета открывали губернатор края Сергей Фургал и глава местного ГУ МЧС.
По делу о пожаре Следственный комитет задержал уже двоих человек — это директор организации-владельца лагеря и директор самого палаточного лагеря. «По подозрению в совершении преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В Минздраве ранее заявили, что в ходе пожара пострадали 12 человек, из них семеро — дети.
Новостной портал Readovka уже опубликовал фотографию суточной оперативной сводки по Солнечному району Хабаровского края. Согласно документу, госпитализировали двух девочек 12 и 11 лет и мальчика 11 лет, которых доставили в реанимацию, а также еще одну девочку в шоковом состоянии.
По неофициальным данным, одним из погибших стал 11 летний Арсений (имя изменено). Мальчик заехал в лагерь за два дня до трагедии и жил недалеко от палатки, где вспыхнуло пламя. По словам очевидцев, когда Арсений увидел, что палатка горит, то бросился на помощь к девочкам и попытался их вытащить. Ребенок тащил одну из пострадавших, уже сам будучи обгоревшим, передает телеграм-канал Baza.
Одна из несовершеннолетних погибла в ходе пожара, который начался в ночь на 23 июля в «женской палатке». Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Еще троих детей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с ожогами всего тела. Власти Хабаровского края сообщили, что врачам не удалось спасти пострадавших — две девочки и мальчик скончались.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Мы начинаем онлайн-трансляцию о пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском, в результате которого погибли четыре ребенка.