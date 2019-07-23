Пожар в детском лагере: новые жертвы. ОНЛАЙН

Палаточный лагерь числился в реестре детских лагерей Хабаровского края, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал заявление Сергея Фургала о том, что краевые власти не знали о существовании палаточного лагеря.

«Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите», — указал Медведев на совещании с вице-премьерами.