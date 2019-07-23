Коньяк и тушенка: за что убивают на Урале

В суд Челябинской области передано дело жительниц Урала, до смерти избивших свою знакомую на глазах у малолетних детей одной из обвиняемых. По данным регионального Следственного комитета, женщинам грозит серьезный срок по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц».

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Трагедия произошла в октябре 2018 года в городе Миньяр. Там 28-летняя местная жительница пригласила в гости двух своих подруг. Дома в это время находились четверо несовершеннолетних детей, пишет издание «31TV.ru». На протяжении всего вечера женщины активно употребляли спиртное. Позже две из них легли спать — а третья из участниц вечеринки в это время в одиночку пила коньяк и ела тушенку, которые предназначались для дальнейшего застолья.

Проснувшись, женщины обнаружили, что продукты съедены, а коньяк выпит — и пришли в ярость. Хозяйка квартиры и ее подруга начали избивать приятельницу, допившую коньяк.

От полученных травм женщина скончалась на месте. «Очевидцами совершенного преступления стали малолетние дети 28-летней обвиняемой», — заявили в региональном СК.

Правоохранительные органы задержали злоумышленниц и отправили их в СИЗО. В ходе расследования стало известно, что у второй обвиняемой тоже есть двое детей — ее не раз привлекали к ответственности за уклонение от воспитания.

Это не первая история, когда убийство произошло на глазах у несовершеннолетних детей. Так, 14 июля в городе Елец Липецкой области 31-летний мужчина зарезал свою сожительницу и ее семилетнего сына. По данным регионального СК, очевидцем случившегося стала четырехлетняя дочь погибшей.

По словам соседей, в тот день они на протяжении нескольких минут слышали женский крик, однако потом он стих, из-за чего жители дома не стали обращаться в правоохранительные органы. О трагедии стало известно только 15 июля, когда в гости к 29-летней погибшей пришли ее родители. Они безуспешно пытались проникнуть в квартиру и вызвали спасателей, чтобы те взломали дверь. По прибытии сотрудники МЧС увидели кровь на окнах квартиры и сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела женщины и ее сына. Рядом лежал труп злоумышленника: совершив преступление, он покончил жизнь самоубийством.

«Свидетельницей убийства стала 4-летняя дочь погибшей. Девочка была обнаружена в квартире, на ее теле имеются порезы», — пояснили в Следкоме.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, были ли в его крови алкоголь или наркотики.

Позже дочь погибшей рассказала свою версию происшествия — ее допрашивали в присутствии бабушки. По словам девочки, она спряталась, когда между взрослыми вспыхнул конфликт, поэтому никто не применял к ней насилие. Эта информация не соответствует показаниям врачей, которые зафиксировали на теле ребенка следы ножевых ранений, передает портал «Gorod48».

По словам знакомых семьи, за некоторое время до трагедии 31-летний мужчина постоянно жаловался на недомогания и утверждал, что у него смертельная болезнь. При этом медицинское обследование, которое он прошел ранее, не подтвердило диагноз.

Также удалось выяснить, что злоумышленник и его возлюбленная работали вместе на железной дороге. Он был обычным грузчиком, погибшая в свою очередь занимала более высокую должность. Соседи отметили хорошие отношения между молодыми людьми. По их словам, до происшествия пара вела себя адекватно и не злоупотребляла алкогольными напитками, передает портал «Пронедра».

Еще раньше житель Новосибирска на глазах у 4-летнего ребенка расправился с собственной невестой — матерью мальчика. По данным регионального СК, об убийстве стало известно 19 января 2019 года, когда малолетний сын погибшей связался с бабушкой при помощи планшета и рассказал о случившемся.

Пенсионерка сразу же поехала на квартиру к 29-летней дочери — там она увидела изуродованное тело девушки с вырванными волосами, а также множеством гематом и ссадин.

«Ребенок был в шоке, описался. Дочка мертвая лежала, у нее не было около 30 процентов волос, следы от удушья и гематомы по всему телу»,

— рассказала мать жертвы сайту kp.ru.

Через несколько часов после убийства сотрудники полиции нашли подозреваемого — он спрятался у друзей. На допросе мужчина рассказал, что пошел на преступление из-за ревности к отцу 4-летнего мальчика, с которым погибшая продолжала общаться. Сначала обвиняемого держали в СИЗО, однако позже перевели в психиатрическую лечебницу. В правоохранительных органах уверили, что в клинику злоумышленника направили исключительно для проведения медицинских экспертиз, и наказания он не избежит.