«Сгорели за 10 минут»: что привело к пожару в детском лагере

Причиной пожара в палаточном лагере для детей в Хабаровском крае мог стать неисправный обогреватель — об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Дело в том, что поскольку температура воздуха в ночь пожара составила не больше +16°С, многоместные палатки, где размещались дети, отапливались обогревателями. .

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«По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару. Не исключено, что на обогревателе сушили одежду», — пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что официально причины пожара пока не установлены, поэтому следствие прорабатывает и другие версии случившегося.

В то же время директор детского лагеря Максим Кузнецов заявил журналистам, что в палатках не было никаких тепловых пушек, открытых обогревательных приборов и открытого огня.

Кроме того, лагерь постоянно проверяли пожарные и представители Роспотребнадзора.

Судя по информации со страницы лагеря в социальной сети «Вконтакте», в места размещения детей было проведено электричество. «В палатке расположены кровати, а не спальные мешки, также палатка оборудована электричеством, есть розетки для зарядки мобильного и тумбочки для личных вещей». Стоимость путевки для тех, кто выбирал заселение в пятиместную палатку, составляла 15 тыс. рублей.

Пламя вспыхнуло в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе в ночь на 23 июля. Как сообщает ряд СМИ, в 2:50 ночи один из школьников позвонил маме и сказал, что палатки горят. Оперативно потушить пожар не удалось — 20 из 26 палаток были полностью уничтожены огнем.

«Пожар начался в третьем часу ночи, и за 10 минут все палатки сгорели. Мы ничего не тушили сами, детей еле успели эвакуировать», — сообщил журналистам Максим Кузнецов. В сети опубликовано видео с места происшествия — на кадрах видно, что от сгоревших палаток остались лишь испепеленные опоры каркасов и кроватей. Площадь возгорания составила 240 кв. м., с огнем боролись 28 сотрудников МЧС при помощи девяти единиц техники.

На момент пожара в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По состоянию на утро 23 июля один ребенок погиб, еще девять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, пострадали, сообщили в МЧС РФ. Трое детей получили сильные ожоги и находятся в реанимационном отделении в центральной районной больнице Солнечного района.

«Делаем все возможное, что от нас зависит. Ребята подключены к аппаратам ИВЛ, все необходимое для их лечения есть. Министр здравоохранения края все время здесь, родителей успокаиваем всем коллективом. Конечно, это большая трагедия, когда страдают дети», — сказала заместитель главного врача ЦРБ сайту kp.ru.

В Хабаровском центре медицины катастроф сообщили, что трое детей получили сильнейшие ожоги. У двух пострадавших обожжено 100% поверхности тела, у третьего — 95%. Перевозить в другую больницу их пока нельзя, это слишком опасно.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что состояние всех трех пациентов оценивается как крайне тяжелое, они находятся в коме. «Еще один [ребенок] поступил в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние среднее, между средним и удовлетворительным», — рассказал он.

В результате пожара погибла 11-летняя девочка. В пресс-службе главы региона уже заверили, что власти выплатят семье погибшей при пожаре 1 млн рублей из резервного фонда.

Ранее СМИ сообщили о смерти еще одного ребенка, однако в краевой администрации эту информацию опровергли. В результате пожара пятеро взрослых получили незначительные повреждения.

На месте трагедии работают психологи МЧС — они оказывают необходимую поддержку пострадавшим и всем участникам смены загородного детского лагеря.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Следователи ищут признаки халатности и бездействия в работе руководства лагеря, а также должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей.

Дело о пожаре в палаточном лагере будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. На месте пожара сейчас работает усиленная следственно-оперативная группа, эксперты проводят осмотр места происшествия, изымают документацию. Следователи опрашивают несовершеннолетних отдыхающих, работников лагеря и должностные лица контрольно-надзорных органов. Работа туристического комплекса, на территории которого произошел пожар, временно приостановлена.