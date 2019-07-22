Затаенная обида: за что кузбассовец расправился с приятелем

В Новокузнецке суд вынес приговор местному жителю, застрелившему прохожего за отказ извиняться перед ним на коленях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Реклама

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 38-летнему жителю Куйбышевского района города Новокузнецка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», — сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в июле 2018 года. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с подругой возвращался домой. На пути им встретились двое знакомых — они тоже были пьяны.

«В темноте осужденный случайно столкнулся с одним из них, на этой почве между мужчинами возникла словесная ссора, в ходе которой осужденный заявил, что мужчина пожалеет о своей неосторожности», — сообщает СК.

Угрозами дело не кончилось. Быстро сходив домой за ружьем, мужчина вернулся к компании, направил обрез на приятеля и потребовал встать на колени и принести ему извинения. Когда знакомый отказался это сделать, он сделал предупредительный выстрел в воздух, однако вновь услышал отрицательный ответ. Следующая пуля попала уже в цель — мужчина упал на землю. Прибывшим по вызову очевидцев врачам оставалось только констатировать его смерть. Сам злоумышленник в этот момент успел скрыться с места преступления.

Беглеца задержали уже спустя сутки: новокузнечанин не стал отрицать вину и выдал оружие, которое после инцидента спрятал на своем дачном участке.

«Следует отметить, что оружием обвиняемый владел незаконно, по данному поводу материалы были направлены в органы полиции. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью», — сообщается в релизе СК.

По решению суда, 22 июля новокузнечанин был приговорен к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание от отправится в колонию строгого режима.

Ранее, в начале июня, пенсионер из Якутии также расстрелял своего соседа и всю его семью из ружья. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 60-летний житель поселка Угольный ввязался в конфликт с соседями, однако решить вопрос мирно им не удалось. В результате мужчина отправился домой за огнестрельным оружием, вернулся на участок соседей и начал кровавую бойню.

Позже в ведомстве сообщили, что жертвами пенсионера стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя супруга и их 14-летняя дочь. Кроме того, с огнестрельным ранением в больницу также попала 64-летняя родственница потерпевших.

Благодаря своевременной медицинской помощи женщине удалось выжить.

По данным SakhaPress, первой под горячую руку убийцы попала беременная женщина, с которой они повздорили на тему земельного участка. Расстреляв ее вместе с дочерью, злоумышленник дождался прихода главы семьи и пожилой женщины, которые выходили в магазин, и также расправился с ними.

После массового убийства мужчина пытался скрыться от правосудия. Однако сделать это ему не удалось — вскоре его обнаружили сотрудники полиции и Росгвардии. После того, как его заблокировали в одном из домов поселка, преступник решил не сдаваться живым.

«Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МВД.

По факту преступления, совершенного пенсионером, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям 105 УК РФ — «Убийство трех лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности», а также «Покушение на убийство четырех лиц».

Как рассказали онлайн-изданию YakutiaMedia.ru очевидцы, конфликт между погибшими и пенсионером продолжался больше года. По словам местных жителей, мужчина ранее уже нападал на семью с топором, однако тогда жертв удалось избежать.