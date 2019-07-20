«Заложники геополитики»: Иран удерживает россиян на танкере

Экипаж британского танкера Stena Impero, захваченного иранскими войсками в Ормузском проливе, должен оставаться на борту, чтобы соблюдать правила безопасности, заявил генеральный директор департамента портов и морей провинции Хормузган Аллахморад Афифипур.

Реклама

«На борту судна 18 индийцев, трое членов экипажа из России, а также граждане Филиппин, Латвии и других стран. Капитан — индиец, но танкер британский», — сказал он.

Чиновник добавил, что Stena Impero врезался в рыболовецкое судно. При этом капитан судна пытался связаться с британским танкером, но ответа не было.

По словам Афифипура, иранские силы отведут британский танкер к Бандар-Аббасу, где расследование инцидента будет продолжено.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил, что флот захватил нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом, а затем еще один танкер MV Mesdar — под флагом Либерии.

Судоходная палата Великобритании заявила, что «безоговорочно осуждает захват британского танкера», передает НСН.

«Этот инцидент ведет к эскалации. Хотя мы призываем к взвешенному реагированию, также ясно, что должна быть обеспечена дополнительная защита торговых судов для обеспечения повышенной безопасности, чтобы гарантировать свободную торговлю в регионе», — подчеркнул генеральный директор организации Боб Сангинетти.

Компания Stena Bulk — судовладелец Stena Impero — сообщила, что в ходе инцидента

к танкеру подошло несколько неизвестных малых судов, а также подлетел вертолет во время транзита через Ормузский пролив, когда судно находилось в международных водах.

После этого связь с судном прекратилась.

КСИР в своем заявлении на веб-сайте заявляет, что судно было «конфисковано за несоблюдение международных морских законов и правил» и доставлено в неназванный иранский порт.

Веб-сайты, отслеживающие пути судов, показывают, что Stena Impero находится около иранского острова Кешм в восточной части Персидского залива.

Официальный представитель СЕНТКОМ подполковник Эрл Браун заявил, что самолеты-разведчики Соединенных Штатов внимательно следят за ситуацией в Ормузском проливе. По словам Брауна, американские военные следят за всем происходящем в международном воздушном пространстве, не нарушая никаких законов.

Также полковник отметил, что самолеты-разведчики постоянно обмениваются информацией с кораблями США, находящимися рядом с заливом.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный танкер Stena Impero.

Хант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Также подчеркивается, что последствия не будут нести военного характера.

«Мы хотим совершенно ясно дать понять, что

если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, это обернется серьезными последствиями»,

— добавил Хант.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что российская сторона сделает все для того, чтобы освободить трех россиян с задержанного Ираном судна.

По мнению сенатора, для начала необходимо проверить информацию о нахождении россиян на судне. Если же она подтвердится, то Россия будет добиваться от иранской стороны освобождения граждан, так как жители страны не должны становиться «заложниками геополитического противостояния западных стран с Ираном».

«[Россия] будет добиваться… безусловного соблюдения прав наших граждан», — подчеркнул парламентарий.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов заявил, что россиянам не угрожает опасность с иранской стороны.

По его словам, россияне в безопасности, ведь их захватили не пираты. Он отметил, что это остановка судна напоминает ответные меры, так как Иран обещал отплатить за задержку их танкера в Гибралтаре. Фишов выразил уверенность в том, что всех людей на танкере освободят под залог.

Днем ранее универсальный десантный корабль ВМС США Boxer якобы сбил беспилотный летательный аппарат Ирана в Ормузском проливе. Это произошло после того, как военные вертолет и корабль Ирана сближались с американским судном, передает ФАН.