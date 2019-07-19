Криминальная дорога: пьяный автоинструктор жестоко убил ученицу

В Архангельске 49-летний инструктор по вождению задушил 20-летнюю ученицу после того, как та отказала вступить с ним в интимную близость. Ее тело злоумышленник скинул в канаву, завалил мусором и поджег, чтобы скрыть улики.

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Как сообщили в региональном Следственном комитете, 18 июля родственники рассказали об исчезновении девушки в полицию. В тот же день правоохранительные органы нашли ее тело в канаве на Талажском шоссе в пределах города. По горячим следам силовики задержали 47-летнего инструктора автошколы, в которой погибшая проходила обучение.

На допросе мужчина признался, что 15 июля, в день трагедии, он пришел на урок вождения пьяным. После того, как они с ученицей совершили прокат по городу, инструктор предложил ей вернуться в здание автошколы.

В своем кабинете преподаватель и стал приставать к девушке, предлагая вступить с ним в половую связь, однако та отказалась. В ярости он схватил первую попавшуюся веревку и задушил ученицу.

Против инструктора возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». «Задержанный признает сам факт убийства, но он неоднократно менял показания в отношении мотива и деталей его совершения», — рассказали в архангельском СК.

Позже стало известно, что погибшая переехала в Архангельск из города Новодвинск. По словам местных жителей, в автошколе, которую посещала девушка, работают некомпетентные специалисты. «Да там большая часть этих учителей — быдло беспросветное. Инструктору по вождению надо иметь высшее образование как минимум, а то понабрали быдляк в учителя», — заявил житель Архангельская Сергей Шевелев в сообществе «Жесть Поморья» в соцсети «Вконтакте».

Инструкторы по вождению нередко попадают в сводки новостей, однако не все истории заканчиваются так трагично. Так, 25 июня 2019 года в столице Карачаево-Черкессии 67-летний преподаватель автошколы врезался в 30-летнего байкера, сообщал портал «Регион Онлайн».

На улице Доватора города Черкесска пожилой мужчина стал поворачивать налево, однако случайно выехал на встречную полосу. В это время по ней двигался мотоцикл. В итоге произошло столкновение, в результате которого байкер получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Не менее пугающая ситуация с участием инструктора по вождению случилась в подмосковном Подольске 24 января 2019 года. Тогда местный инструктор протаранил несколько машин, а также сбил пешехода.

Очевидцы на улице Рощинской обратили внимание на то, что мужчина, выезжая с парковочного места, врезался в несколько автомобилей. Он попытался скрыться, однако другие водители встали у него на пути — виновник ДТП сказал, что выйдет самостоятельно, однако обещание не сдержал.

Очевидцы отбежали, когда автомобиль начал двигаться прямо на них, и только один молодой человек встал перед инструктором. Неадекватный мужчина сбил его и прокатил на капоте, попутно задев еще две машины.

Далеко ему уехать не удалось, так как уже через несколько секунд автомобиль врезался в ограждение на круговом движении. Пострадавший молодой человек получил серьезный ушиб ноги. В распоряжении портала «Вести» оказалось видео инцидента — на нем автор ролика заявляет, что преподаватель по вождению был пьян.

Инструктор автошколы оказался виновником ДТП и в Волгограде. Инцидент произошел 14 сентября 2018 года в Кировском районе города. Там в 9.00 по местному времени (8.00 мск) 23-летний преподаватель столкнулся с другим автомобилем, в результате чего сам получил травмы. Второй участник аварии не пострадал.

В другом ДТП, произошедшем в Оренбургской области, жертвой стал не только инструктор по вождению, но и его ученица. Так, по данного регионального СК, 17 ноября 2017 года около села Андреевка Курманаевского района 30-летняя ученица, инструктор и еще две пассажирки на заднем сидении двигались по трассе в автомобиле учреждения «Первомайская автошкола».

В какой-то момент девушка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с иномаркой, водителем которой был 42-летний мужчина. В результате аварии погибли три человека из учебной машины, в том числе ученица, инструктор и 43-летняя пассажирка.

Остальных участников ДТП доставили в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Следком по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть трех человек».