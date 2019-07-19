«Самолет резко задымился»: страшное ЧП в Шереметьево

Два человека госпитализированы после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind), сообщила журналистам директор по связям с общественностью аэропорта «Шереметьево» Анна Захаренкова.

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19 июля в 0.57 рейс N4 477 начал вылет в Ереван, однако пилоты лайнера прервали разбег по взлетно-посадочной полосе после того, как в пассажирском салоне возникло задымление. При этом отмечается, что возгорания на борту не было.

Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации, освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке.

На борту Boeing находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Все они эвакуировались по надувным трапам. По сообщению подмосковного главка МЧС, среди пассажиров были 11 детей.

После сигнала тревоги в Шереметьево началась аварийно-спасательная операция, к самолету прибыли службы аэропорта. В «Шереметьево» сообщили, что в ходе эвакуации пострадали восемь человек, двух из них госпитализировали.

«Резко салон задымился, задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот молодец, быстро среагировал, остановил вовремя самолет. Все эвакуировались вовремя, пожарные прибыли вовремя», — рассказал пассажир, который был на борту самолета, сайту kp.ru.

По информации издания, двух человек увезли в больницу с вывихами и гипертоническим кризом.

После эвакуации службы аэропорта Шереметьево и авиакомпании оказали необходимую помощь пассажирам: они были доставлены в терминал, им выдали горячее питание, выгрузили багаж и личную кладь, переоформили на рейс, добавила Захаренкова. Через четыре часа после прерванного взлета пассажиров отправили в Ереван резервным бортом, при этом 28 человек отказались от полета.

«28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику», — пояснила Захаренкова.

В настоящее время «Шереметьево» работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Росавиация уже создала комиссию для расследования инцидента с бортом Nordwind. СМИ передают, что в ведомстве решение командира прекратить полет назвали обоснованным.

В самой авиакомпании не подтвердили информацию о задымлении. Перевозчик заявил, что причиной прекращения взлета стал посторонний запах в салоне. Там также уточнили, что самолет перед вылетом был исправен и успешно прошел все предполетные процедуры.

Напомним, два месяца назад в аэропорту Шереметьево потерпел крушение российский лайнер Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. 5 мая он был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту.

Согласно предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), спустя 7 минут после взлета в лайнер ударила молния, после чего самолет потерял связь с диспетчером.

Экипаж смог связаться с землей на аварийной частоте. Кроме того, отключился автопилот, о чем система оповестила экипаж при помощи звукового сигнала.

Совершив один круг над аэропортом, экипаж судна принял решение заходить на посадку. Масса лайнера при этом на 1,6 тыс. кг превышала максимально допустимую посадочную массу. После приземления SSJ-100 начал «козлить» — прыгать по ВПП. В первый раз «произошло отделение самолета на высоту не более 2 метров», говорится в отчете. Во второй раз самолет отскочил от взлетно-посадочной полосы (ВПП) примерно на 5-6 метров. В третий раз самолет приземлился с перегрузкой не менее 5g. После этого у лайнера подломились стойки шасси и произошел пожар хвостовой части самолета.

73 пассажира эвакуировали из горящего самолета по надувным трапам в носовой части лайнера. Однако большинство из них — 41 человека — спасти не удалось. Все они в момент приземления и возгорания находились в задней части лайнера.

На данный момент расследование авиакатастрофы продолжается. «Аэрофлот» обратил внимание, что предварительный отчет не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им каких-либо инструкций.

«Оценки и выводы будут даны соответствующими полномочными органами, официально расследующими данное происшествие», — заявили в авиакомпании.

После трагедии министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «не существует предпосылок» для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet, а также сократить производство и выпуск этих самолетов.