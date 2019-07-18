Дорога в морг: смертельная жара вернется в Европу

Аномальная жара, которая ранее привела к массовой гибели людей, вернется во Францию уже в начале следующей недели, передает «Метео-Франс». В ближайшие выходные температура начнет расти, а с понедельника, 22 июля, в стране установится по-настоящему жаркая погода. В Париже и центральной Франции воздух прогреется до +35°С, а во время тепловых пиков температура будет достигать +40°С.

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Такая погода обусловлена теплым циклоном, который придет с Пиренейского полуострова. Синоптики пока не могут сказать, как долго в стране продлится жара. «Продолжительность этого периода еще предстоит отслеживать», — заявили в «Метео-Франс».

Специалисты отмечают, что жара обычно сопровождается повышенной концентрацией озона в воздухе, что приводит к значительным рискам для здоровья людей — в том числе туристов, отдыхающих на курортах Франции.

Новая волна жаркой погоды еще больше усугубит засуху, от которой страдают многие французские департаменты. Лето этого года стало настоящим испытанием для Франции. В конце июня в республике был зафиксирован исторический температурный рекорд. На юге страны в городе Галларг-Ле-Монтюе столбик воздух поднялся до отметки в +45,9°С в тени.

Тогда власти страны объявили самый высокий — красный — уровень погодной опасности. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французам, вероятно, придется адаптироваться, так как аномальная жара будет повторяться из-за глобального потепления.

В конце июня в стране временно закрыли около четырех тысяч школ, чтобы не подвергать риску детей. В некоторых регионах были отменены традиционные выпускные в учебных заведениях.

Жаркая погода фиксировалась на территории Франции и в начале июля. В 32 департаментах страны пришлось ввести ограничения по использованию воды — городские фонтаны, бассейны и другие искусственные водоемы перестали наполнять. Многие местные жители прятались от засухи на берегах рек и озер. Парижане нашли укрытие на искусственных пляжах Сены.

Жара привела не только к ухудшению здоровья людей во Франции, но и к смертям. От тепловых и солнечных ударов погибли четыре человека. Первой из жертв стал 33-летний кровельщик, который работал при температуре в +35°С.

Еще около 30 человек погибли, пытаясь спастись от жары на берегу водоемов. Об этом сообщила министр спорта Франции Роксана Марасиняну. «В частных бассейнах двое из трех погибших купались под присмотром. Это не дети, которые случайно упали в бассейн. Погибли те, кто находился в воде со своими родителями, которые за ними не уследили», — сказала министр.

В городе Гавр на пляже скончались трое человек после попытки искупаться в воде, которая оказалась слишком холодной. Двое мужчин в возрасте 70 и 75 лет, а также 62-летняя женщина погибли от шока.

В стране также начались природные пожары. Служба защиты населения от чрезвычайных ситуаций сообщила о 30 случаях возгораний и пожаров в департаменте Гар. Пламя уничтожило больше 300 га леса и повредило десятки домов. В южном департаменте Воклюз пожар произошел на одном из местных предприятий. Из-за пламени и сильной жары 10 пожарных получили тепловой удар.

Аномальная жара этим летом пришла не только во Францию, но и в другие страны. В Италии и Испании из-за высокой температуры воздуха скончались по двое человек.

В Испании пожары бушевали в 60 км от Мадрида — пламя уничтожило 1,6 тысячи га леса вблизи города Альморокс. Сильные лесные пожары начались в Каталонии, а также близ города Толедо, где власти были вынуждены эвакуировать около 20 человек.

В Швейцарии на время пришлось отменить движение поездов — из-за сильной жары рельсы деформировались. В Германии люди купались в городских фонтанах, чтобы спастись от зноя. В берлинском зоопарке сурикатам, обитающим в пустынях, давали грызть кубики льда.

В конце июня синоптики сделали вывод, что лето 2019 года стало в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней. Аномальная жара в нынешнем году накрыла не только европейские страны.

В Индии, где жители привыкли к высоким температурам, аномальная жара держалась в течение двух месяцев — с мая по июнь 2019 года. Там люди страдали из-за нехватки воды — даже в столице страны Нью-Дели многим горожанам пришлось набирать воду в бочки из передвижных цистерн.

В северном штате Раджастан была зафиксирована рекордная отметка термометра в +50,8°С. К концу июня жертвами жары в Индии стали не менее 92 человек в штате Бихар на востоке страны. Там температура воздуха превысила +48°С. Власти Индии приняли решение закрыть на время все государственные школы Раджастана.