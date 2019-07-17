«Принял за демонов»: как подросток зарубил мать с бабушкой

В Севастополе суд начнет рассматривать дело 17-летнего подростка, который из ненависти расправился со своей матерью и бабушкой. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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Трагедия произошла вечером 31 января 2019 года. В этот день у молодого человека возник конфликт с матерью. Женщина обвинила его в безответственности, неправильном образе жизни и отсутствии работы. Подросток не выдержал претензий в свой адрес и в порыве гнева нанес матери несколько ножевых ранений.

Однако это показалось ему недостаточным — юноша отправился в пристройку дома и взял лежащий там топор. Вернувшись в дом, он нанес родственнице несколько ударов топором по голове.

Свидетельницей расправы стала бабушка юноши. Заметив пенсионерку, 17-летний подросток убил и ее.

После этого он сбежал с места преступления. Позже недалеко от места происшествия злоумышленник ограбил прохожую, забрав ее сумку с ценными вещами. Затем, разбив окно, подросток проник в гараж к своему дяде, откуда похитил мойку высокого давления, сварочный аппарат и шлифовальную машинку. Часть вещей юноша продал, а часть отдал в качестве погашения долгов.

Вскоре злоумышленника задержали сотрудники полиции. На время следствия его поместили под стражу. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Грабеж» и «Грабеж с применением насилия». Ему грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Как уточнила детский омбудсмен по республике Крым Марина Песчанская,

в момент совершения преступления подросток находился под воздействием химических препаратов. Он принял мать и бабушку за демонов.

«В семье не все было хорошо. Семья, естественно, должна была быть под надзором. Согласно информации, которую мы получили, парень находился под действием химических препаратов, так называемой соли, и боролся с демонами, которых он видел в лице своих первых ближайших родственников», — заявила чиновница РИА «Новости».



Еще одна трагедия недавно произошла в городе Елизове Камчатского края. Там 11 июля 2019 года 20-летний парень вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. Мать стала кричать на него и бить за то, что тот употребляет.

Вспылив, злоумышленник взял нож и нанес множественные ранения своей 39-летней родственнице, а также 16-летнему сводному брату, который оказался свидетелем преступления. Мать умерла на месте, а подросток в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Елизовской районной больницы.

С места преступления юноша скрылся, однако полицейские вскоре задержали его. Они возбудили против него дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Расследование продолжается.

Со своими родственниками расправился и 15-летний житель Конаковского района Тверской области. 6 мая 2018 года он дождался, пока его мать и сестра уйдут, а затем набросился на бабушку с топором.

После подросток нанес ей ножевые удары в шею и грудь, отчего та скончалась. В итоге злоумышленник оттащил тело пенсионерки в подвал дома и стал дожидаться возвращения матери.

Вернувшуюся с работы мать он также хладнокровно убил, а ее тело спрятал в том же подвале. После юноша взял ключи от автомобиля матери и поехал в город Конаково Тверской области, где через несколько дней попал в ДТП. Вскоре подросток вернулся домой. Там он вскрыл сейф и похитил около 400 тыс. рублей, которые принадлежали его погибшей матери.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. На допросе он рассказал, что давно испытывал ненависть к своим родным и готовил преступление заранее. «Действия несовершеннолетнего были последовательными и целенаправленными, обусловлены реально-бытовыми мотивами. Он планировал совершение преступлений, по средствам сети интернет изыскивал различные способы совершения своих противоправных действий, а в последующем, целенаправленно пытался скрыть следы преступления», — рассказывали в региональном управлении СК.

Суд посчитал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора. Подростка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Убийство двух лиц», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также «Тайное хищение чужого имущества». Его отправили в воспитательную колонию на восемь с половиной лет.