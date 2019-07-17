Срок за убийство: россиянина Макеева приговорили в Мексике

В Мексике 45-летнего россиянина Алексея Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство местного жителя. Судебное постановление было вынесено в среду, 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру штата Кинтана-Роо. Гражданина РФ также обязали выплатить родственникам погибшего компенсацию в размере $21 тыс. (1,3 млн рублей — «Газета.Ru»).

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Адвокат Макеева в свою очередь настаивал, что убийство было необходимой самообороной для его клиента. Тем не менее суд доказал, что мужчина совершил преступление умышленно.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу Мексики, по запросу Макеев может отбыть наказание в России, однако с такой просьбой он пока не обращался.

В российском посольстве в Мексике отметили, что права Макеева не были нарушены во время судебного процесса. «Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией», — пояснили РИА «Новости» в дипмиссии.

Напомним, что преступление Макеев совершил еще 19 мая 2017 года. В тот день несколько сотен жителей Канкуна пришли к его дому, чтобы выразить свое недовольство.

Они были в ярости из-за того, что на протяжении года россиянин, называя себя «Русским нацистским повелителем», оскорблял и унижал их, а также записывал издевательства на камеру и выкладывал в сеть.

В мае терпение мексиканцев достигло предела, из-за чего они пришли к Макееву, вооружившись палками и камнями. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой Макеев ударил ножом одного из жителей Канкуна. Сам гражданин РФ получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован. Мексиканцы были готовы расправиться даже с травмированным обидчиком, однако прибывший на место ЧП наряд полиции остановил их. Порезанный россиянином 20-летний мексиканец скончался от ранений в больнице.

Вскоре Макеева приговорили к предварительному заключению на 1,5 года. Эта мера пресечения избирается, если следствие предполагает, что обвиняемый может попытаться сбежать, скрыть доказательства его вины или воздействовать на свидетелей.

На протяжении всего времени пребывания в колонии он жаловался на условия и сокамерников, публикуя видеообращения к россиянам на ютьюбе. «В тюрьме, где я сейчас содержусь, меня уже год не выпускают из камеры. Администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают у меня деньги, меня избивают, насилуют сексуально и хотят убить.

Мне не выдают пищу и воду, а также травят ядами. Эти преступления совершаются непосредственно под руководством директора тюрьмы и начальника охраны», — рассказывал Макеев.

Позже в посольстве Мексики пояснили, что россиянин сам провоцировал сокамерников на насилие. Осужденный также не раз жаловался на неправильные переводы со стороны приставленного к нему переводчика.

Отметим, что впервые Макеев стал появляться в сводках новостей в конце марта 2013 года — после публикации видео с нападениями в подмосковном городе Электросталь.

В одном из роликов он бежал по лесной тропинке за пожилой женщиной, после чего толкнул ее в сугроб, стал оскорблять в нецензурной форме. Хулиган не пытался скрыть свое лицо.

В другом видео Макеев напал на семилетнего мальчика со словами: «Что ты, ублюдок, тут на дороге!».

Позже телеканал «Россия 1» сделал сюжет о блогере. Жители и сотрудники полиции Подмосковья рассказали о других нападениях со стороны Макеева. Тогда же выяснилось, что его родители неоднократно обращались к психиатрам с просьбой увезти сына, страдающего психическими отклонениями, в больницу. Однако его быстро выписывали.

В декабре 2015 года жители Электростали и родственники дебошира наконец добились его госпитализации. После принудительного лечения Макеев уехал из России и осел в мексиканском Канкуне. Чтобы получить там вид на жительство и политическое убежище, мужчина заявил, что его родители «пытались убить и отнять его имущество — деньги и часть квартиры».